【TAC公務員】2026年5月29日（金）にオンラインで開催！「担任が語る！TAC生の強み」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「担任が語る！TAC生の強み」を、2026年5月29日(金）にTAC新宿校からオンラインで配信します。

2026年5月29日（金）20：00～20：50（+質問タイム最大30分）公務員講座 担任の竹内講師がお届けします。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shinjuku3

公務員試験対策の“始め方”に不安や迷いがある方は必見！行政事務職志望ならば忙しい方でも大丈夫！「TAC生の強みとは？」「どのコースで始めれば間違いないの？」長年に渡り多くの受験生を見てきた担任講師目線でズバッとお伝えします！

ウェビナー後、講師に質問もできます◎

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年5月29日（金）20：00～20：50 オンラインで開催！（+質問・相談タイム）

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shinjuku3

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

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こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？

経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan利用者の声- 地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。- 社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。- 公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。- とても親身に答えてくださり早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。日頃からやらねばならぬこともアドバイスくださりとても勉強になった。- 思いつきで急に申し込み、時間も少ない中で不安だったのですが、分かりやすい説明だったと思います。- お時間いただきありがとうございました。詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。前向きに検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html