「CBT試験って何？」を解消｜簿記講座説明会と会場見学会を同時開催

TAC株式会社

簿記、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー（FP）などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年5月～7月に「簿記検定講座説明会＆ネット試験体験イベント」を実施します。

■ イベント概要

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_boki/2026pdf/202605_nagoya.pdf

タイトル：

簿記3・2級講座説明会 ～講座・受験方法・会場をまとめて確認～



日時：

2026年

5月30日（土）13:00～14:30

6月28日（日）13:00～14:30

7月25日（土）13:00～14:30

※参加無料

実施会場：

TAC名古屋校（名古屋市中村区則武1-1-7 NEWNO名古屋駅西7F）

内容：

１.TAC簿記検定講座 3・2級講座説明

２.CBT試験の概要・申込方法

３.CBT試験会場の見学会 ＜おすすめ＞

CBT試験会場の見学会では、TAC名古屋校で実際に使用している会場設備をご案内いたします。

実際の試験会場の雰囲気や設備を見ることで、受験当日の不安軽減につながります。初めてCBT試験を受験される方はぜひご参加ください。

参加特典：

合格するための本試験問題集 日商簿記 3級または2級（TAC出版）

＊全12回分の本試験タイプの問題を収録！TAC現役講師陣が解説を執筆している、試験直前対策本の決定版です。

参加方法：

以下フォームよりお申込みください。

開催日当日は、名古屋校受付窓口（7F）までお越しください。

お申込みはこちら :https://lp.tac-school.co.jp/-202605-_03-LP1.html

全国のTAC各校で、日商簿記3級・2級本試験が受験できる！

日商簿記検定3級・2級ではネット試験（CBT方式）が導入されており、年3回の受験タイミングを待たずとも、いつでも受験が可能です。

資格の学校TACでは、テストセンターを全国21か所の直営校に持っており、受講生・独学者問わず受験申込を受け付けています。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/boki_sk_idx/boki_contents_net_test_center.htmlTAC出版・早稲田経営出版

資格・検定試験受験対策書籍をはじめ、その啓蒙書、実務書を中心とし、ビジネス書、一般書など、幅広いジャンルの書籍を展開。

なかでも、日商簿記の書籍は、22年連続売上No.1を記録（※）。日商簿記は「受験生の定番」TAC出版にお任せください。

（※）2004年調査開始以来2025年まで 紀伊國屋書店PubLineデータを基に当社にて集計（日商簿記検定試験対策書籍）

詳細を見る :https://bookstore.tac-school.co.jp/pages/add/lp/boki

【TAC株式会社 会社概要】

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

WEB：https://www.tac-school.co.jp/