東京駅「ヤエチカ」の清掃・警備現場で、サーキュラーエコノミーを推進する『遊休マーケット』の実証実験を開始

PAX TOPOLOGY株式会社

PAX TOPOLOGY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：奥村 拳、以下「当社」）は、社内の遊休資産を可視化し再利用を促す資源循環経営プラットフォーム『遊休マーケット(https://pax-topology.com/uq_market?utm_source=PRTIMES&utm_medium=banner&utm_id=20260519)』の有効性を検証するため、ヤエチカ（八重洲地下街）の警備業務を担う八重洲サービス株式会社、清掃業務を担う東京プラーザ・サービス株式会社の二社と共同で、実証実験（以下「本実証」）を開始いたしました。

本実証では、広大な地下街の複数拠点に分散する清掃用具や警備用品、事務所備品をデジタル上で一元可視化し、「探す・運ぶ・調整する」手間をゼロにする当社のプラットフォームを通じて、多拠点施設管理における調達コストと廃棄コスト削減インパクトを検証します。

■ 背景と課題：施設管理現場における「隠れた資産」

八重洲サービス株式会社、東京プラーザ・サービス株式会社の勝瀬取締役と当社代表の奥村

広大な商業施設や地下街の維持管理においては、清掃用具、警備用保安用品、バックヤードの什器など、多種多様な備品が日々使用されています。しかし、現場の拠点が分散し、「誰が」「何を」「どれだけ」持っているかが不明であることから、事業における在庫・什器・資材の調達/廃棄の最適な経営判断が難しいことが課題でした。

■ 資源循環経営プラットフォーム『遊休マーケット』とは

『遊休マーケット』は、組織内の遊休資産をデジタル上で可視化し、循環再利用を促すプラットフォームです。ECサイトのように社内の遊休資産を直感的に検索・発見でき、現場の担当者は「新品を買うよりも、社内から調達する方が早くて楽」という新しい調達体験を得ることができます。

■ 実証実験の概要

詳細を見る :https://pax-topology.com/uq_market?utm_source=PRTIMES&utm_medium=banner&utm_id=20260519【遊休マーケットの3つの特徴】- フリクションレス・マーケットプレイス：企業が保有する様々な資産のデジタルカタログ化を画像認識技術をはじめとするAI出品サポート機能で支援。- AI経済性判定：アイテムごとの「損益分岐点」を学習し、「運ぶべきか、捨てるべきか」の判断を自動化。「再利用すると経済合理性を損なう」取引をブロックします。- GHG排出削減量算出：遊休マーケットの利用によって回避したCO2排出のうちScope3（Cat1,Cat5）に該当する数値をCO2排出削減量として自動計算。

本実証では、地下街における警備・清掃の各待機所や現場倉庫を対象に、『遊休マーケット』を導入します。

実施期間：2026年５月11日 ～ 2026年６月30日（約２ヶ月間）

実施場所：地下街の清掃・警備拠点および関連バックヤード

対象アイテム：清掃用具（ポリッシャー、高圧洗浄機、掃除機など）、警備・保安用品（カラーコーン、制服、案内看板など）、事務所備品（パイプ椅子、ロッカーなど）

検証内容：

事業所内の在庫備品資材のデジタルカタログ化のオペレーション

複数拠点間における遊休資産の出品・調達プロセスの効率化（探索・調整コストの削減効果）

新規調達費および廃棄費用の削減金額の算出

■ 今後の展望

当社は、本実証で得られたデータと運用ノウハウをもとに、関連各所への水平展開や、他の大規模商業施設、ビルマネジメント企業へのサービス提供を加速させます。 「遊休マーケット」は、バックヤードを単なるコストセンターから「価値を生む分散型倉庫」へと変革し、あらゆる企業の固定資産が流動資産化されるサステナブルなインフラの構築を目指してまいります。

■ 各企業のご紹介

■ PAX TOPOLOGY株式会社について

法人向けサーキュラーエコノミー事業を開発・運営するスタートアップです。 私たちは、すべての遊休資産には「次なる指命」があると信じています。捨てられるはずだった資源を組織の力に変え、持続可能な未来をデータで証明します。

会社名：PAX TOPOLOGY株式会社

代表者：奥村 拳

設立：2025年

所在地：東京都渋谷区

事業内容：法人向けサーキュラーエコノミー事業

会社HP：https://pax-topology.com/

八重洲サービス株式会社■ 八重洲サービス株式会社について

1962年の設立以来、東京の玄関口である「ヤエチカ（八重洲地下街）」の安全と快適を支え続けてきました。現在、私たちは長年培った現場管理の知見と最新のテクノロジーを融合させる「第二創業期」を迎えています。今回の実証実験を通じ、施設管理のバックヤードをDX化することで、より高品質で持続可能な管理体制を構築し、お客様へさらなる安心を提供してまいります。

会社名：八重洲サービス株式会社

代表者：勝瀬 通久

設立：1962年

所在地：東京都中央区

事業内容：警備業・サービス業

会社HP：https://www.yaesu-tokyoplaza.com/(https://www.yaesu-tokyoplaza.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202605_pax_topology)

東京プラーザ・サービス株式会社■ 東京プラーザ・サービス株式会社について

創業から約60年、八重洲エリアの快適な環境を守り続けてきたプロフェッショナル集団です。現在は「ヤエチカ（八重洲地下街）」に留まらず、「YANMAR TOKYO」や「バスターミナル東京八重洲」の清掃も担うなど、八重洲の進化と共に事業を拡大しています。また、現場の負担軽減と品質向上を目指し、積極的なシステム導入を推進中。伝統的な現場力と最新技術を柔軟に融合させ、次世代の施設管理サービスの形を追求しています。

会社名：東京プラーザ・サービス株式会社

代表者：勝瀬 通久

設立：1966年

所在地：東京都中央区

事業内容：清掃業・サービス業

会社HP：https://www.yaesu-tokyoplaza.com/(https://www.yaesu-tokyoplaza.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202605_pax_topology)

■【本件に関するお問い合わせ先】

PAX TOPOLOGY株式会社 広報担当

Email：pr@pax-topology.com

URL：https://pax-topology.com/contact