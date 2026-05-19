株式会社Wellness X Asia

ブティック型フィットネスブランドの店舗運営およびフランチャイズ事業を展開する株式会社Wellness X Asia（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：島袋直樹）は、フランチャイズ加盟店によるマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES 東陽町」が、2026年5月21日(木)にグランドオープンすることをお知らせいたします。

■ 初心者も安心！CLUB PILATESで始める、カラダと心を整える新習慣

「ピラティスに興味はあるけれど、運動習慣がなくて不安……」そんな想いを抱える方へ。アメリカ発のマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES」が提案するのは、頑張りすぎずに自分をアップデートする“整える習慣”です。

クラブピラティスのインストラクターは、厳しい研修やテストをクリアした資格保持者のみが在籍しています。豊富な専門知識と観察力で、一人ひとりの動き方やクセに合わせた的確なレッスンを行うため、運動が初めての方でも安心してスタートいただけます。新しい季節、新しいスタジオで、軽やかなカラダと共に心地よい毎日を始めてみませんか。

■ CLUB PILATES が選ばれる3つの理由

世界最大級のマシンピラティススタジオ『クラブピラティス』が、2026年5月21日(木)に、東陽町にNEWオープン！

1. 自分のペースで強度調整

初心者から上級者まで対応する多彩なクラスと、インストラクターの丁寧な直接指導で、未経験者でも安心してスタートできます。

2. 続けたくなるコミュニティ

最大12名のグループレッスンで顔を合わせる仲間との自然なつながりが、通う楽しさとモチベーションにつながります。（※マンツーマンのプライベートレッスンもご用意しています）

3. 世界基準のクオリティ

世界各国で1,000店舗以上を展開するグローバルな実績と、業界の中でも厳しいインストラクター養成プログラムに裏打ちされた、安全性と高い指導品質を提供します。

■ 店舗情報

全世界1,000店舗を展開する世界最大級のマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES」が、東陽町にオープンいたします。東西線「東陽町駅」徒歩5分という好立地。まずはお気軽に無料体験レッスンにお越しください。

※画像は仮 東西線「東陽町駅」徒歩5分という好立地。まずはお気軽に無料体験レッスンにお越しください。

商号：CLUB PILATES 東陽町 (2026.5.21 OPEN)

電話番号：03-6821-6956

住所：〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目6 サンライズ東陽ビル3F

アクセス：東西線「東陽町駅」徒歩5分（西友・マツキヨ近く）

営業時間：月～金 7:00 am - 9:00 pm / 土・日 7:00 am - 6:00 pm

Website：https://clubpilates.co.jp/studio/toyocho/

Instagram：https://www.instagram.com/clubpilates_toyocho/

無料体験レッスンのご予約はこちら :https://www.instagram.com/clubpilates_toyocho/

『CLUB PILATES(クラブピラティス)』について

2007年にカリフォルニア州のサンディエゴで設立された『CLUB PILATES(クラブピラティス)』は、全世界1,000店舗以上オープンしている世界最大級のマシンピラティスブランドです。ピラティスは、身体のコア(腹部、背中、骨盤周りの深層筋)を強化し、バランス、柔軟性、姿勢の改善を図ることで、呼吸、集中力、バランス、正しい動作パターンに焦点を当て、全身の筋肉を均等に鍛えることを目指しています。ピラティスは、病気の克服のために開発されたエクササイズでもあり、一般のフィットネス目的だけでなく、リハビリテーションやスポーツパフォーマンスの向上などでも利用され、安全性の高いエクササイズ法としても知られています。CLUB PILATESは、12台のマシンが用意されたグループピラティス専門スタジオです。初級者から上級者まで対応しており、一人ひとりのニーズに合った多種多様なクラスを受けることができます。



HP：https://clubpilates.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/clubpilates_japan/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6HREy2Zw4ho ]

『Wellness X Asia（ウェルネスエックスアジア）』について

"ウェルネスな社会を創るリーディングカンパニーへ”というミッションのもと、世界最大級のマシンピラティスブランドである『CLUB PILATES(クラブピラティス)』、世界最大級のインドアサイクリングブランド『Cyclebar(サイクルバー)』などワールドクラスのブティック型フィットネス(特定のエクササイズに特化したフィットネス)ブランドのマスターフランチャイジーとして、日本国内やアジア圏にて事業を展開しております。また運営する経営者のキャリアをサポートする動画メディア『M&A BANK』や、経営者向けの完全会員制のコミュニティ『M&A BANK Salon』とも連携し、M&Aを活用したFC展開を推進してまいります。



▼会社情報

商号：株式会社Wellness X Asia（ウェルネス エックス アジア）

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス グラススクエアB1F

事業内容：ブティック型フィットネスの店舗運営及びフランチャイズ事業

Club Pilates(クラブピラティス) / Cyclebar(サイクルバー)

代表：代表取締役CEO 島袋 直樹 - Naoki Shimabukuro

Website：https://wellnessx.asia/

YouTube：https://www.youtube.com/@WXAch