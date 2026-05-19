【舞浜ビューホテル by HULIC】2026年8月1日（土）誕生！海と光が溶け合う宿泊者専用キッズパーク『ウミエール』を夏季限定オープン

ヒューリックホテルマネジメント株式会社宿泊者だけが楽しめる、夏季限定の全天候型キッズパーク

舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は2026年８月１日（土）から夏季限定で、ホテル館内直結の独立棟に全天候型の宿泊者専用キッズパーク 『ウミエール（Umiere）』をオープンします。

施設詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/kids-space.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

■ コンセプト：海（Umi）と光（Lumiere）が交差する場所

施設名称の『ウミエール』は、舞浜の豊かな「海」と燦々と降り注ぐ「光（フランス語でルミエール）」を掛け合わせた造語です。海にせり出すように佇む、天井高10mを超える開放的な独立空間。一歩足を踏み入れれば、そこには子どもたちの感性と創造力が躍動する、光いっぱいの遊び場が広がります。空と海を背景に、ここでしか味わえない「夏旅の１ページ」を刻みます。

『ウミエール』が提供する3つの体験エリア

お子様の「動・創・静」を刺激し、質の高い遊びを体験できる3つのゾーンをご用意しました。厳しい安全基準をクリアした日本初導入の大型遊具や、国際的なアワードを受賞した知育玩具など、世界各国の高品質な遊具や玩具を厳選し、0才の赤ちゃんからアクティブに楽しみたい小学生まで、お子様の成長段階に合わせてお楽しみいただけます。

【アクティブエリア】躍動のゾーン

水平線に向かってジャンプ。空と海に包まれる浮遊体験

オランダ・エアージム社が誇る世界最高品質のエアー遊具「エアートラックパーク」の最新バージョンを日本初導入します。エアートランポリンと柔らかなパルクール遊具が融合した最新アトラクションで、目の前に広がる水平線を感じながら、ダイナミックに全身を動かせます。

【アトリエエリア】創造のゾーン

【日本初導入】最新バージョンの「エアートラックパーク」夢中で体を動せるエアー遊具世界が認めた知育玩具で、自由な発想をカタチに

指先と頭を使ってじっくりと。エンジニアリング精神を育む木製玩具や自由な造形を楽しむシリコンと木製のバランスアート、磁石の力で構造を学ぶビルディング玩具など、欧州を中心に支持されるトップブランドから、創造力を刺激する玩具を厳選しました。

【ベビーエリア】安心とぬくもりのゾーン

エンジニアリング精神を育む木製玩具「マタドール」自由な造形を楽しむバランスアート「ピックス」五感を育む、地球にも優しい「はじめて」の出会い

0才から安心して過ごせるエリア。イギリス・トロ社のバイオ素材を使用したシリーズを日本初導入します。丸みを帯びたデザインと優しい手触りの玩具。そして、ドイツ・べカ社の世界最高品質の子ども家具や、木のぬくもり溢れる上質な「おままごと」コーナーで社会性を優しく育みます。

【日本初導入】バイオ素材を使用した玩具安心して過ごせるベビーエリア

■私たちの想い

「ホテル館内でも、かけがえのない思い出を作ってほしい」。そんな願いから、最も眺望の優れた独立棟を遊びの拠点に選びました。全天候型の本施設は、突然の雨も気にせず、目の前に広がる青い海を眺めながら親子でのびのびと羽を伸ばせるオアシスです。世界中から集めた「本物の遊び」に触れるひとときが、ご家族の新たな物語をつむぐ、かけがえのない時間となることを願っています。この夏、皆様の笑顔にお会いできることをスタッフ一同楽しみにお待ちしております。

総支配人 鈴木 裕樹施設概要（予定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/32_1_fa9e774326ac1b65d191822f5abaabfa.jpg?v=202605191151 ]

※掲載画像はパース（完成予想図）であり、実際とは異なる場合がございます。

※内容は発表日現在の計画であり、予告なく変更となる場合がございます。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

舞浜ビューホテル by HULIC

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

※本件に関する取材・お問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

なお、営業目的のご連絡につきましては、ご対応いたしかねますので何卒ご遠慮ください。

舞浜ビューホテル by HULIC

営業企画チーム

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-34

TEL:047-355-1208

MAIL:maihama.kikaku@hulichm.jp