みらさぽ×パルシステム　おしごと＆表現で初コラボ　6月27日（土）

パルシステム生活協同組合連合会

一般社団法人DAC未来サポート文化事業団（東京都台東区、石川和則代表理事）とパルシステム連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は2026年6月27日（土）、東京都稲城市のパルシステム物流・ITの体験施設で「表現ワークショップ」と「おしごと体験」のコラボイベントを開催します。物流とITを体験したあと、感じたことを絵で表現する一体型企画です。

体験と表現で心と体をスイッチオン

おしごと体験は、パルシステムの物流センターで実際に使用されている機器を使った仕分け体験のほか、オリジナル動画やパネル、タブレットなどを使いながら注文から配達までの仕組みを体験します 。表現ワークショップは、体験プログラムで印象に残った場面を振り返りながらスケッチで表現してもらいます 。所要時間は90分です 。

本企画は、東京都が推進する「こどもスマイルムーブメント」の参画企業・団体同士として、両者がその趣旨に賛同し、連携のきっかけを得たことから実現した初のコラボレーションです。物流とITを体験したあと、感じたことを絵で表現する一体型企画となっています 。

開催概要

■イベント名：おしごと体験＆表現ワークショップ

■日時：6月27日（土）13時～（申し込み締め切り6月21日・日）

■会場：パルシステム物流・ITおしごと体験施設

■所在地：東京都稲城市百村2111 パルシステム連合会稲城事務所1階

（稲城駅から）: 徒歩15分もしくはバス1番乗り場「稲12若葉台駅行」で

「稲城中央公園」下車徒歩5分

（南多摩駅から）: 徒歩20分もしくはバス2番乗り場「ｉバスＢコース平尾団地行」で

「消費生活センター」下車徒歩3分

（若葉台駅から）: バス2番乗り場「稲12稲城駅行」で「稲城中央公園」下車徒歩5分

※所要時間や時刻表などは小田急バスHP（https://www.odakyubus.co.jp/regular/）をご覧ください 。

お申し込み（事前申込制、先着順）: https://x.gd/zrcaM

パルシステム連合会について

「心豊かなくらしと共生の社会を創ります」を理念に掲げ、首都圏を中心とした生活協同組合が加盟する連合会です。生協の原点である「人と人との助け合い」を大切にし、安全・安心な食材を中心とした商品の宅配事業を展開しています。単なる商品の供給にとどまらず、生産者と生活者をつなぐ産直運動の推進をはじめ、環境保全、地域福祉、子育て支援など、食とくらしを起点としたさまざまな社会的課題の解決に向けた取り組みを幅広く進めています。

パルシステムは、子どもたちへ宅配の理解を深めることを目的に、稲城体験施設で「おしごと体験」を開催しています 。毎週1千万点を超える商品を80万世帯へ確実に届けるための物流や情報システムについて紹介する企画を開催しています 。

一般社団法人DAC未来サポート文化事業団について

広告会社DACグループの企業理念、行動指針を基盤とし、青少年の未来に向けた社会貢献活動を行う一般社団法人です。青少年や子どもたちに生きる勇気や感動、感謝の心を伝えていくための活動として、文部科学省後援の全国小中学生を対象とした「みらさぽ絵画・作文コンクール」や、文部科学省の教育プログラムに認定されている「DACセブンサミッツ冒険教室」、他各種親子向けのワークショップ等を行っています。

※現在、一般社団法人DAC未来サポート文化事業団では「第14回みらさぽ絵画・作文コンクール」の作品を募集中です。本イベントのワークショップで描いた絵画は、後日同コンクールへの応募作品としてもご活用いただけます。

「第14回みらさぽ絵画・作文コンクール」

応募締め切り：絵画原本応募受付：2026年9月11日（金）必着

PDFデータ応募受付：2026年9月13日（日）必着

コンクール詳細：https://miraisupport.or.jp/project/mirasapocon.html

※応募受付開始は6月1日（月）から

パルシステムおしごと体験のようすはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AerSH6UsCqw ]幅広い世代が参加する「おしごと体験」実際の機器を使った仕分け体験保護者の体験を子どもが撮影する姿もタブレットやパネルを使って宅配のしくみを考えます

ワークショップのイメージ※今回、指導は含みません（DAC未来サポート文化事業団過去開催の絵画教室より）

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/