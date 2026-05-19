100年続く魚屋の酒場「炉端 さかずき」5月24日に池袋でオープン

株式会社Mostfun

日本の従業員満足度世界一を理念に掲げる株式会社Mostfun（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大崎拓実）は、2026年5月24（日）、池袋駅東口徒歩4分の立地に新業態「炉端 さかずき」をオープンします。

本店舗は、約100年続く吉祥寺の老舗魚屋「魚初（うおはつ）」の流れを汲む「武蔵境おさかな家さん」の目利きによる鮮魚を、炉端で丁寧に焼き上げて提供する本格炉端酒場です。千葉県の農家から届く朝採れ野菜など、素材の鮮度にこだわった料理を提供します。惜しまれつつ幕を閉じた前店「如月桃花」のファンの方々の想いも大切に受け継ぎ、池袋の大人の皆さまに愛されるお店をめざします。

■ 継承と挑戦。池袋の地で受け継がれるバトン

約100年前、吉祥寺に誕生した老舗魚屋「魚初」は、2020年に「武蔵境おさかな家さん」へと形を変え、地域に愛され続けてきました。「武蔵境おさかな家さん」が2024年にMostfunへ参画してからも、確かな目利きと「目の前のお客さまに喜んでいただく」という信念は、今もなお大切に受け継がれ、さらなる進化を続けています。

同店では、「武蔵境おさかな家さん」の店主が毎朝豊洲市場へ足を運び、その日最も状態の良い鮮魚を自ら買い付けています。さらに、目利きした魚を店舗まで直接届け、料理長たちが一皿一皿丁寧に仕立て、お客さまへ提供します。

また、本店舗がオープンする場所は、多くのファンに愛された名店「如月桃花」があった場所です。かつての常連さまが「あのお店が、また別の素敵な形で続いてくれた」と安心できる場所であること。そして、新しく扉を叩く方々が都会の喧騒を忘れて、肩の力を抜いて過ごせる場所であること。私たちはこの池袋の地で、歴史と想いを一皿一皿に込め、皆さまを温かくお迎えします。

■ 炉端で味わう、旬魚と朝採れ野菜

同店では、炭火を使い、旬の魚や野菜を炉端焼きで提供します。看板メニューの「炉端 一本焼き」は、魚屋の目利きによって仕入れた鮮魚を、丸ごと一本で焼き上げる一皿です。炭火の遠赤外線でじっくり火を入れることで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感に仕上げます。

魚を丸ごと焼き上げることで、脂の旨みや身の水分を閉じ込め、魚本来の味わいをより感じられる一皿に。素材に合わせて火加減を調整する炉端焼きは、シンプルだからこそ職人の技術が光る料理です。

使用する野菜は産地直送の仕組みを持つ株式会社Toretate.と提携し、千葉県を中心とした契約農家から、収穫後24時間以内の朝採れ野菜を仕入れています。じっくり焼き上げることで、水分を含んだ野菜はさらに甘みが引き立ち、みずみずしさと香ばしさを感じられる一皿に仕上がります。

■ 魚屋の「本気」を味わう、さかずきの名物料理

刺身盛り合わせ 1,980円(税込)

約100年前に創業した老舗魚屋「魚初」から受け継がれてきた目利きを活かし、その日最も状態の良い鮮魚を盛り合わせで提供します。

「魚屋の本気は、厚さで伝える」をコンセプトに、一切れごとの満足感にこだわり、豪快な厚切りで仕上げました。魚本来の旨みや食感をしっかり楽しめる、同店を代表する一皿です。

写真は4人前ですとろとろ牛すじ大根 880円(税込)

「とろとろ牛すじ大根」は、鶏白湯の出汁でじっくり煮込んだ一品です。出汁をたっぷり含んだ大根は、箸が入るほど柔らかく、どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げました。あわせて、同じ鶏白湯で煮込んだ牛すじを添えることで、食べ応えも感じられる一皿です。

■ 魚と酒を楽しむ逸品料理

なめろうの磯辺天ぷら 790円(税込)なめろうの磯辺天ぷら

酒場の定番である「なめろう」を、磯辺天ぷらにアレンジした一皿です。海苔の香ばしさと、火を入れることで引き立つ魚の旨みを楽しめます。日本酒や焼酎との相性も良く、お酒と一緒に味わっていただきたい逸品です。

鮪と湯葉のチーズ巻き 880円(税込)鮪と湯葉のチーズ巻き

目利きした鮪に、湯葉とチーズを合わせた創作料理です。鮪の旨みと湯葉のなめらかな食感、チーズのコクを組み合わせ、素材の組み合わせを楽しめる一皿に仕上げました。

境港直送！アジフライ1枚 390円(税込)

鳥取県・境港から届く真鯵を使用。産地直送ならではの身の厚みと、ふわふわ・サクサクの食感は、ビールやハイボールとの相性も抜群です。



オープンキッチンを囲むカウンター席では、料理が出来上がっていく様子や音を間近に感じながら食事を楽しめます。スタッフとの会話を楽しみながら過ごせるのも、同店ならではの魅力です。

■ 厳選された日本酒と焼酎

料理と合わせて楽しめるよう、日本各地の日本酒や焼酎を取り揃えています。魚の脂の旨みや、香ばしく焼き上げた炉端料理に合うよう、しっかりとした味わいの限定日本酒や、厳選焼酎10種をラインナップ。料理に合わせるだけでなく、その日の気分に合わせてお酒を選べるのも同店ならではの楽しみ方です。

■ 日常を忘れる「隠れ家」空間

都会の喧騒を忘れて過ごしていただけるよう、あえて外の景色を見せない「窓のない空間設計」を採用しました。店内に流れる80年代の懐かしい音楽と暖色の灯りが、自然と肩の力を抜いて過ごせる空間を演出します。

また、店外にはあえて大きな看板を出さず、小さな灯りと木目扉だけを目印にしています。中の様子が見えにくい設計にすることで、知る人ぞ知る隠れ家のような佇まいにこだわりました。派手なネオンが並ぶ池袋の街中にありながら、落ち着いて食事や会話を楽しめる空間をめざします。

■ 店舗情報

店名：炉端 さかずき

所在地：東京都豊島区東池袋1-28-3 市川ビル 2F（池袋駅東口より徒歩44分）

席数：44席（カウンター18席、テーブル26席）

営業時間：平日 15:00-23:00 / 土日祝 12:00-23:00

Instagram：https://www.instagram.com/sakazuki_ikebukuro/

■ 会社概要

会社名：株式会社Mostfun

代表者：代表取締役 大崎 拓実

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目11-4

事業内容：

・飲食店経営

・人事採用支援

・システム開発

・食品配送事業 ほか