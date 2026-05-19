UNO HOTEL 開業５周年記念イベント

宇野港土地株式会社

宇野港土地株式会社が運営するUNO HOTELでは、2026年7月1日に開業5周年を迎えます。



旅人と地域の人々が自然に交わり、瀬戸内の魅力を分かち合える「ひらかれた場所」でありたいと願いながら歩んでまいりました。

これまで当ホテルを支えてくださったお客様、地域パートナーの皆様、そしてスタッフへの感謝を込めて、7月5日（日）をメインとした記念イベントを開催いたします。

概要

開催日：

先行イベント｜2026年6月21日（日）

当日イベント｜2026年7月5日（日）

会 場：UNO HOTEL（岡山県玉野市築港1-1-12）

参加費：無料（一部企画は事前予約推奨）

内 容：ライブペイントイベント、アートワークショップ、ホテル内ツアー、５周年記念特別プランなど

主 催：UNO HOTEL

先行イベント（6/21）｜ライブペイントイベント （画家：山口一郎）

※掲載写真は山口氏の過去作品です。

開催日：2026年6月21日（日）

時 間：14：00スタート・自由見学

場 所：UNO HOTELロビー

瀬戸内で暮らす山口さんの描く動植物は、のびのびとした線による圧倒的な表現力で、生命力豊かに描きます。



“ 今この瞬間にしか生まれないアート”を完成までの過程も含めて、ぜひご体感ください。

プロフィール

山口一郎

静岡県浜松市出身。香川県を拠点に国内外で活躍する画家。セツ・モードセミナーを卒業後、イラストレーターとして出版社に入社し、雑誌や広告など多くのビジュアル制作に携わる。



2007年、東京・南青山 DEE’S HALL にて開催した個展をきっかけに画家として本格的に活動を開始。現在はDEE’S HALLをはじめ全国で定期的に個展を開催し、国内のみならず海外のギャラリーでも高い評価を得ている。

当日イベント（7/5）｜オープニングセレモニー

5周年イベントの始まりを告げる、ささやかなオープニングセレモニーを10:00から行います。



ホテルからのご挨拶とともに、この特別な1日のスタートを皆さまと一緒に迎えます。

当日イベント（7/5） ｜ソルトアートワークショップ （講師：能田紀江）

開催日：2026年7月5日（日）

時 間：10:00～13:00／14:00～17:00

定 員：各回10名（各回約30分）

場 所： UNO HOTEL ロビー

参加費：参加無料

予約方法：

電話（0863-33-0551）

メール（info@uno-hotel.com）

お子様から大人まで楽しめるワークショップで、色のついた塩を瓶に重ねて、記憶の風景を自由に表現する体験です。

瀬戸内の風景を思い浮かべながら、世界にひとつだけの「塩のアート」をつくることができます。完成した作品は7月末までホテル内に展示し、その後は旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。

プロフィール

能田 紀江 （のり先生）

1986年から27年間、玉野市で「こどもあーとくらぶ」を主宰。2003年には「ままあーとくらぶ」も始動し、世代を超えて表現の喜びを伝えてきました。2019年には臨床美術を学び、さらに活動の幅を広げています。

「自分を大切にする表現」に寄り添い、地域に豊かなアートの記憶を刻んできました。

当日イベント（7/5） ｜ホテル内ツアー

開催日：2026年7月5日（日）

時 間：13：30／14：00

定 員：各回10名

場 所： UNO HOTELロビー

参加費：参加無料

予約方法：

電話（0863-33-0551）

メール（info@uno-hotel.com）

児島デニムで知られるBetty Smithをテーマにしたコンセプトルームや、記念日プランのお部屋、人気のボードゲームプランなどをスタッフがご紹介します。

開業5周年記念｜特典付瀬戸内ステイプラン

日頃のご愛顧への感謝を込めて、開業5周年を記念した特別プランをご用意いたしました。

7月限定の特別料金にてご宿泊いただけるほか、記念ノベルティと12時までのレイトチェックアウト特典付き。瀬戸内の朝をゆったりとお楽しみいただける、期間限定のステイプランです。

さらに、瀬戸内レストランBLUNOより期間限定の特別ディナーコースもご用意。

オマール海老、フォアグラ、瀬戸内の旬魚、香川オリーブ牛など、厳選素材を贅沢に使用した全8皿のプレミアムコースです。この機会にぜひご賞味ください。

販売期間：2026年7月1日～7月31日

ディナー料金：12,000円/名

宿泊料金：9,900円/名（素泊まり）～

予約締切：ご利用日の3日前15:00まで

（夕朝食付きプラン、ディナーのみ）

詳しくは、こちら(https://uno-hotel.com/5th-anniversary-events/)よりご確認ください。

お問い合わせ先

UNO HOTEL

担当：渡邊・伊方

■ 電話番号 0863-33-0551

■ メール info@uno-hotel.com

■ ホームページ https://uno-hotel.com/

配信元：宇野港土地株式会社 事業戦略部 TEL.0863-32-1250