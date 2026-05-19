自分で組み立てる本格機械式ドレスウォッチ。DIY Watch Clubの新シリーズ「モーゼル・ドレスウォッチ」が5月22日より発売

DIY WATCH CLUB Limited

DIY Watch Clubは、自分で機械式腕時計を組み立てられる「DIYウォッチキット」を展開する時計ブランドです。このたび、新シリーズ「モーゼル・ドレスウォッチ」を2026年5月22日（金）19時より日本公式サイトにて発売します。

本シリーズは、ドレスウォッチらしい上品なデザインをベースに、個性的なカラーダイヤルで異なる表情を楽しめるDIYウォッチキットです。組み立て体験に加え、完成後は日常で身に着けられる機械式腕時計としても楽しめます。

DIY Watch Club日本公式サイト：https://jp.diywatch.club/(https://jp.diywatch.club/?utm_medium=press&utm_source=prtimes&utm_campaign=mosellaunch)

■ 新シリーズ「モーゼル・ドレスウォッチ」について

「モーゼル・ドレスウォッチ」は、ダイバーズシリーズに続く、DIY Watch Club Japanの第二弾シリーズです。

シリーズ名の「モーゼル」は、ドイツの有名なワイン産地（Mosel）であり、モーゼル川沿いに広がる歴史ある地域に由来しています。穏やかな風景やワイン文化に感じられる落ち着いた上品さと、ドイツのヴィンテージドレスウォッチに見られる端正な佇まいから着想を得て、クラシックなデザインに個性的なカラーダイヤルを組み合わせたシリーズとして企画しました。

ドイツ・モーゼル川沿いの風景（Photo: Dani Mota）

■ 主な特徴

今回発売する「モーゼル・スケルトンダイヤル ドレスウォッチ」の主な特徴は以下の通りです。

Miyota 82S0 自動巻きムーブメントクラシックなドレスウォッチに、現代的なスケルトン要素を融合

機械式ムーブメントの動きを楽しめるスケルトンダイヤルを採用しました。

中央にクリスタルダイヤル、外周に金属パーツを組み合わせた構造により、ドレスウォッチらしい端正な印象を保ちながら、奥行きのある表情を楽しめます。

裏蓋にはシースルーバックを採用し、表と裏の両面から機械式腕時計ならではの魅力を感じられる設計です。

上品さの中に個性を添えるカラーダイヤル

ドレスウォッチらしい端正なデザインをベースにしながら、カラーごとに異なる印象を楽しめるカラーダイヤルを取り入れました。

さりげない個性や遊び心を感じられるデザインで、シンプルになりすぎない一本に仕上げています。

落ち着いたカラートーンBGW9スーパールミノバ夜光付き時針・分針ミニマルな2針構成

時針と分針のみの2針構成により、文字盤全体をすっきりと見せています。秒針を省いたミニマルな設計が、ドレスウォッチらしい上品な余白を生み出します。

初めてでも挑戦しやすいDIYウォッチキット

パーツ・専用工具・動画ガイド一式組み立て目安は約2時間

本キットには、時計パーツ、専用工具、動画ガイドが一式含まれています。初めて時計づくりに挑戦する方でも、手順に沿って組み立てを進められるよう設計されています。DIYならではの時計づくり体験と、完成後に日常でしっかり使える一本を身に着ける楽しさの両方を味わえます。

■ 商品概要

商品名：モーゼル・スケルトンダイヤル ドレスウォッチ DIYキット

価格：44,800円（税込）～

カラー展開：ブルー／ブラック／エメラルドグリーン／シルバー

ムーブメント：Miyota 82S0 自動巻きムーブメント

ケースサイズ：38.5mm

ケースの厚さ：～12.5mm

ラグからラグまで：45.5mm

防水性能：3ATM

ブルーブラックエメラルドグリーンシルバー

■ 発売情報

・販売開始日：2026年5月22日（金）19時

・販売場所：DIY Watch Club 日本公式サイト

・公式サイトURL：https://jp.diywatch.club/(https://jp.diywatch.club/?utm_medium=press&utm_source=prtimes&utm_campaign=mosellaunch)

・公式Instagram：https://www.instagram.com/diywatchclub.jp/

■ DIY Watch Clubについて

DIY Watch Clubは、2020年のスタート以来、自分で機械式腕時計を組み立てる「DIYウォッチキット」を展開してきた時計ブランドです。アメリカを中心とした英語圏市場で展開し、これまでに世界中で30,000件以上の販売実績を重ね、時計愛好家をはじめ多くのユーザーに支持されています。

2026年3月には日本公式サイトを開設し、日本での正式販売を開始。日本のお客様にも安心してDIY時計づくりを楽しんでいただけるよう、日本語の組み立てマニュアルやサポート体制を用意しています。

DIY Watch Clubは、完成品を選ぶだけではなく、自らの手で組み立てる体験を通して、機械式腕時計の構造や魅力をより深く楽しむことをブランドの核としています。

DIY Watch Club Limited

■ 日本公式サイト：https://jp.diywatch.club/(https://jp.diywatch.club/?utm_medium=press&utm_source=prtimes&utm_campaign=mosellaunch)

■ 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/diywatchclub.jp/

■ 日本公式X(Twitter)：https://x.com/diywatchclubjp