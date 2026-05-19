人材紹介AI「MENDAN」、面談履歴をマージしPORTERSへ自動登録　ー「CRM連携エージェント」サービスアップデートー

ZENoffice株式会社

Zen office株式会社（本社：大阪府、代表取締役：岩瀬 恭裕）は、人材紹介特化の音声×AIエージェント「MENDAN」のCRM連携エージェントにおいて、面談音声から構造化した求職者情報を、確認・編集用の「マージ画面」を挟んでPORTERSへ自動登録する新フローの提供を開始しました。

AIによる自動入力に「人による最終確認するワンクッション」を組み込むことで、現場が安心して使い続けられる定着性を確保。導入企業の実利用者を対象とした社内アンケートでは、継続利用意向9.6/10、平均工数削減率63%という結果が得られています。

■「文字起こしされても、CRMには残らない」という構造的な課題

近年、生成AI・音声認識技術の進化により、面談音声の文字起こしや要約は急速に普及しました。一方で、人材紹介の現場では「文字起こしの先」、つまり面談で得た情報をCRMの正しい項目に、正しい粒度で残すところに大きな壁があります。

- 面談1件あたりのCRM登録に20～30分、求人情報を含む詳細登録には30～60分を要するケースもある- 入力に時間がかかるため、求職者情報の蓄積率は30～60%にとどまる- 担当者ごとに入力粒度がバラバラで、後からマッチング・分析に使えるデータになっていない- 結果として、転職軸・競合状況・応募企業・キャリア観といった「会話からしか得られない情報」がCRMに残らず、再面談・既存リード活用の打ち手が消える

特にCRMにおいては、項目数の多さと運用ルールの厳密さが、現場の入力負荷をさらに高めていました。

■AIの自動入力と「人の最終確認」を1つの画面に統合

MENDANのCRM連携エージェントは、面談音声を起点に、PORTERSへの登録を「3ステップ」で完結させる新フローを提供します。

１．面談音声からCRM登録項目を自動構造化

レコーディングボタンを押して面談を行うだけで、MENDANが会話を文字起こし・構造化します。氏名・連絡先といった基本情報に加え、転職軸・希望条件・応募企業・競合エージェント・登録媒体・キャリア観まで、PORTERSの登録項目に沿った形式で自動出力されます。

２．マージ画面で「人の確認」を挟んだ最終確認

自動入力されたデータをそのままCRMへ流し込むのではなく、専用のマージ画面で項目ごとに確認・修正できます。

- 必須項目の入力漏れ・エラーをハイライト表示- 既存データとの差分を可視化し、上書き／追記を選択可能- AIの抽出根拠（発話箇所）を参照しながら、現場の判断で最終確定

このワンクッションにより、「AI任せの不安」と「全手入力の負荷」の中間に立つ、現場が信頼できる運用を実現します。

３．ワンクリックでPORTERSへ自動連携

マージ画面で確定した情報は、ワンクリックでPORTERSのレジュメ・活動履歴・各種フィールドへ反映されます。各社の運用に合わせた項目マッピングが可能で、既存の業務フローを大きく変える必要はありません。

■導入実績：実利用者アンケートで継続利用意向9.6/10、平均工数削減率63%

本フローを先行利用している人材紹介会社の社内アンケート（実利用者7名、調査期間：2026年5月）では、以下の結果が得られました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66509/table/20_1_8b51c064bdf0bce81515ca306c791212.jpg?v=202605191151 ]

実利用者の声：

「インポート作業が省略できる点が良い」

「入力業務の負担がかなり減った」

「登録内容が網羅されている。面談記録も自動入力されて扱いやすい」

「インタビュー時に気づかずに聞き逃してしまった内容も拾ってくれる」

「録音された情報が正確に反映されている」

■対応CRM・ツール

- 対応CRM：PORTERS、Salesforce、kintone、CareerPlus ほか（カスタム連携対応）- 対応ツール：オンライン会議（Zoom・Google Meet・Microsoft Teams等）、対面面談、電話面談（SoftBank・NTTドコモ・auの3大キャリア対応済み）

オンライン・対面・電話のすべての面談接点をデータ化し、CRMで一元管理できる環境を提供します。

■導入効果

■今後の展開

- 月間10～15時間の工数削減：面談後のメモ作成・CRM入力作業を自動化- 求職者情報の蓄積率向上：CRM入力率30～60%から、ほぼ100%へ- マッチング精度の向上：転職軸・志向性などの情報密度が高まり、紹介の質が向上- 既存リード活用の促進：詳細な求職者情報が残ることで、過去登録者への再アプローチが可能に- 担当者間のデータ品質の標準化：属人化していた入力粒度を統一

MENDANは「人材紹介の決定プロセス変革支援」という方針のもと、音声×AIによる革新的な機能開発を継続してまいります。今後は、PORTERSに加えてさらに多くのCRMとのネイティブ連携を拡張するとともに、マージ画面のUI改善・必須項目の視認性向上・登録者の自動反映といった、実利用者からのフィードバックに基づくアップデートを順次実装していきます。

オンライン面談・電話面談・対面面談といった全ての顧客接点をデータ化し、人材紹介のプロフェッショナルがより価値の高い業務に専念できる環境を創出します。

■詳細・お問い合わせ

製品サイト：https://mendan.biz/

CRM連携エージェント詳細：https://mendan.biz/solution/crm

お問い合わせ：https://mendan.biz/contact/request

デモ予約：https://app.spirinc.com/t/S5eeF2Vn_o7sj0LjQ2pAp/as/14TvMrnZymqR0ZKuKrS8p/confirm-guest

CRM連携エージェント詳細 :https://mendan.biz/solution/crm

■人材紹介特化AIエージェント「MENDAN」について

「MENDAN」は、人材紹介業務における面談・通話の会話データをAIで構造化し、CRM連携・マッチング・分析といった業務プロセスに展開する人材紹介特化の音声×AIエージェントです。書類作成・CRM連携・マッチング・会話分析の4つのエージェントが連動し、初回面談から決定までの業務を一気通貫で支援します。

https://mendan.biz/

【会社概要】

社名：Zen office株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング5F

代表者：岩瀬 恭裕

設立：2014年5月1日

事業内容：人材紹介特化型音声×AIエージェントサービス「MENDAN」の開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

Zen office株式会社

Zenoffice株式会社（担当：宮本）

☎ 06-6264-1130

(メール) sales@zenoffice.co.jp

URL：https://zenoffice.co.jp/

※本リリースに記載の数値は、先行導入企業における実利用者アンケート結果であり、導入企業・運用条件により異なります。