【医師の処方に基づく運動療法に対応】FRACTAL WORKOUTは、厚生労働省が定める制度に基づき「指定運動療法施設」となりました。

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、運営するプライベートワークアウトジム「FRACTAL WORKOUT」が、2026年5月8日付で指定運動療法施設として指定を受けたことをお知らせいたします。

指定運動療法施設は、厚生労働大臣認定の健康増進施設のうち、一定の条件を満たした施設について指定される制度です。

指定運動療法施設で、医師の処方に基づき疾病の治療を目的とした運動療法を実施した場合、一定の条件のもとで施設利用料が医療費控除の対象となります。

FRACTAL WORKOUTは、原宿駅前の完全個室型パーソナルトレーニングジムとして、経営者・ビジネスパーソンの身体づくりを支援してまいりました。

今回の指定を機に、医療機関との連携を前提とした運動療法への対応を強化し、渋谷区・新宿区・港区周辺で働く方々や地域の皆様に向けて、安全性と継続性を重視した運動支援を提供してまいります。

指定運動療法施設として指定を受けた背景

FRACTAL WORKOUTは、2026年5月8日付で指定運動療法施設として指定を受けました。これまで当社では、経営者・ビジネスパーソンを中心に、完全個室型の環境でパーソナルトレーニングを提供してまいりました。

一方で、運動を必要としている方の中には、体力面の不安、既往歴、生活習慣病リスク、医師からの運動指導の必要性などを背景に、一般的なフィットネス施設では運動を始めにくい方も少なくありません。

今回の指定により、FRACTAL WORKOUTでは、医師の処方に基づく運動療法に対応できる体制を整えました。今後は、従来のパーソナルトレーニングに加え、医療機関と連携しながら、安全で継続しやすい運動支援を提供してまいります。

指定運動療法施設とは

指定運動療法施設とは、厚生労働大臣認定の健康増進施設のうち、一定の条件を満たした施設として指定される施設です。

国税庁の通達では、指定運動療法施設について、医師の処方に基づき、疾病の治療のための運動療法を行う場として機能しうる施設であると整理されています。

また、医師が治療のために患者へ指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた場合、一定の書類により証明できるものについては、施設利用料金が医療費控除の対象となる費用に該当するとされています。

医療費控除の対象となるためには、医師の証明書、運動療法処方せんに基づく施設利用であることを明記した領収証など、所定の条件を満たす必要があります。

制度の適用可否については、医師・税務専門家・所轄税務署等への確認が必要です。

FRACTAL WORKOUTの特徴

FRACTAL WORKOUTは、原宿駅前に位置する完全個室型のプライベートワークアウトジムです。大規模なフィットネス施設とは異なり、周囲の目を気にせず、個別性の高い環境で運動に取り組める点を特徴としています。

運動に不安がある方、体力に自信がない方、医師から運動療法を勧められている方にも、状態に応じた運動支援を行いやすい施設環境を整えています。

また、FRACTAL WORKOUTでは、パーソナルトレーニングに加え、ピラティス指導も開始しています。

ウェイトトレーニングに不安がある方や、まずは身体の使い方・姿勢・体幹から整えたい方にも、幅広く対応してまいります。

公益財団法人 日本健康スポーツ連盟の健康増進施設検索では、2026年4月3日現在、運動型健康増進施設396施設のうち、指定運動療法施設は290施設と掲載されています。

また、最新追加施設の一つとして「フラクタルワークアウト」も掲載されています。

医療機関・かかりつけ医との連携を前提とした運動支援

FRACTAL WORKOUTでは、医師から運動療法処方せん等を発行された方に対して、処方内容を確認したうえで、施設での運動療法に対応してまいります。対象となる方の例は以下の通りです。

- かかりつけ医から運動療法を勧められている方- 生活習慣病の改善・予防に向けて、医師の管理下で運動を始めたい方- 一般的なフィットネス施設では運動継続に不安がある方- 体力や筋力に不安があり、個別性の高い環境で運動したい方- 安全性を重視しながら、長期的に身体づくりを行いたい方

なお、FRACTAL WORKOUTは医療機関ではありません。診断、治療、投薬、医学的判断は行いません。医師の処方・指示に基づく運動療法を、指定運動療法施設として実施支援する施設です。

代表コメント

フラクタルワークアウト株式会社 代表取締役 高瀬 雅弘

当社では、創業以来、経営者やビジネスパーソンの健康を支えるために、運動を一時的な体づくりではなく、長期的なコンディション管理の手段として提供してまいりました。

このたび、FRACTAL WORKOUTが指定運動療法施設として指定を受けたことで、これまで重視してきた医療連携を、より明確な体制のもとで進めることができるようになりました。

今後は、経営者の方々の健康支援はもちろん、渋谷区・新宿区・港区周辺で働く方々、地域にお住まいの方々に対して、安全で安心して通い続けられる施設運営に取り組んでまいります。

運動に不安がある方、体力に自信がない方、かかりつけ医から運動療法を勧められている方にも、完全個室型の環境で丁寧に対応してまいります。

FRACTAL WORKOUTが、医療と運動をつなぐ実行支援先として、皆様の長期的な健康づくりに貢献できるよう努めてまいります。

5月末まで入会金無料キャンペーンを実施中

FRACTAL WORKOUTでは、2026年5月末まで入会金無料キャンペーンを実施しています。

パーソナルトレーニングに加え、ピラティス指導も開始しており、ウェイトトレーニングに不安がある方、体力に自信がない方にも幅広く対応しています。

医師から運動療法処方せん等を発行された方、または運動療法の実施について相談したい方は、FRACTAL WORKOUT公式サイトよりお問い合わせください。

FRACTAL WORKOUT公式サイト https://fractal-workout.com/

■施設概要

施設名：FRACTAL WORKOUT

運営会社：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

指定日：2026年5月8日

施設区分：指定運動療法施設

提供内容：パーソナルトレーニング、ピラティス、医師の処方に基づく運動療法への対応

公式サイト：https://fractal-workout.com/

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/