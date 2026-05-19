子育て支援の輪が拡大　東海村で県内29件目の連携協定　締結式5月26日（火）〔茨城 栃木〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム茨城 栃木（本部：水戸市梅香、理事長：青木恭代）と東海村（山田修村長）は5月26日（火）15時から、東海村役場庁舎で子育て支援に関する協定書の締結式を開催します。協定に基づき、申請した子育て世帯へ育児に活用できる商品の詰め合わせを届けます。行政と生協の協同により、村民が安心して子どもを育てることができ、全ての子どもが健やかに成長できる環境づくりを推進します。

誰もが子育てしやすい地域を目指して

東海村は締結する「子育て支援の推進に係る連携協定」に基づき、生後６～７か月の乳児を対象とする「ベビーひろば」開催時に、出生祝いとして育児用品を詰め合わせた「はぐ(ハート)くみギフト」の案内カードを配付します。申請すると、「ベビースパゲッティ」や「おこさませんべい」など乳幼児向けの食品や、離乳食づくりに役立つレシピ本などを無料で届けます。

「はぐ(ハート)くみギフト」は、村に代わりパルシステムが申請者の自宅まで届けます。訪問時には村が作成する子育て相談や支援団体のリストなどの情報を紹介するなど、育児中の困りごとなどに寄り添う「見守り活動」にもつなげます。子育て世帯を応援する生協として、商品の提供と配達の役割を担います。

2024年度から開始した市町村との子育て支援に係る連携協定は今回で29件となり、地域ぐるみの子育て応援を広げています。

東海村との「子育て支援の推進に係る連携に関する協定書」締結式

■日時：2026年5月26日（火）15時～

■会場：東海村役場庁舎 3階庁議室（茨城県那珂郡東海村東海3丁目7番1号）

【出席者】東海村長 山田修[やまだ おさむ]

生活協同組合パルシステム茨城 栃木理事長 青木恭代[あおき やすよ]

レシピやコラムなど育児情報が充実

パルシステムは地域に密接した生協宅配のインフラを生かし、育児に役立つオリジナル商品などをはじめ、利用者とともに開催する子育て関連の交流イベントや独自で運営する育児サイト「子育て123」(https://kosodate.pal-system.co.jp/)などの情報を届けています。

パルシステム茨城 栃木はこれからも、子育て情報を積極的に発信する生活協同組合として、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して子どもを育てられる地域づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

所在地：茨城県水戸市梅香2-1-39、理事長：青木恭代

出資金：70.9億円、組合員数：14.1万人、総事業高：183.4億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-ibaraki.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/