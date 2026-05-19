【1周年記念開催】『第13回 美点発見(R)︎教室～人財育成・リーダーシップ編～』を五反田Rockyにて開催

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力している美点発見(R)︎アドバイザーの法華津和徳（ほけつかずのり）を講師に、「第13回 美点発見(R)︎教室～人財育成・リーダーシップ編～」を2026年5月25日（月）に開催いたします。

開催1周年を迎え、13回目となる「美点発見(R)︎教室」。

今回のテーマは、

これまで最も反響と要望の多かった

「人財育成・リーダーシップ」です。

“褒めても人が育たない時代”に必要な新しい「人の見方」とは？

近年、

・部下との関係構築が難しい

・注意すると辞めてしまう

・褒めても響かない

・管理職が疲弊している

など、企業現場では“人が育たない”課題が深刻化しています。

その中で、注目されているのが、

心の専門家・佐藤康行先生が開発した「美点発見(R)︎」です。

「相手を変えようとする前に、自分の見方を変えることで、関係性そのものが好転する」

という新しい視点から生まれたメソッドです。

本イベントでは、

紙とペンを使ってできる「美点発見(R)︎」を通じて、

・職場の仲間

・上司、部下

・友人

・家族

・パートナー

などとの人間関係に対する“見方”を見つめ直していきます。

今回の「人財育成・リーダーシップ編」では、

「なぜ、自分の言葉が部下に響かないのか」

「なぜ、頑張っているのに組織が噛み合わなくなるのか」

など、現場で起きているリアルな課題をテーマに、

アウトプット形式で進行いたします。

【参加者の声】

過去参加者からは、こんな声も寄せられています。

・「部下との関わり方を見つめ直すきっかけになった」

・「相手を変えようとしていた自分に気づいた」

・「夫婦関係や職場でのコミュニケーションを見直す機会になった」

・「“人を見る視点”が変わった感覚があった」

・「奥さんの美点発見をしてみようと思った」

人間は本来、誰もが無限の可能性と価値を持った存在

講師を務める法華津和徳は、

元クロス（壁紙貼り）職人として20年の現場経験を持ち、

現在は対話歴12年の“満月カウンセラー”として活動。

心理論やテクニックではなく、

「人間は本来、誰もが無限の可能性と価値を持った存在」

という“満月の視点”をベースに、

人間関係や組織に対する“見方”そのものを見つめ直す実践型ワークを実施しています。

人間関係に対する見方の変化を、

ぜひ会場でご体感ください。

【開催概要】

イベント名：

第13回 美点発見(R)︎教室～人財育成・リーダーシップ編～

開催日時：

2026年5月25日（月）

19:00～21:30

開催場所：

ライブレストラン Rocky

東京都品川区西五反田1-18-1 9F

【参加申込み】

本イベントへの参加をご希望の方は、

以下の申込みフォームよりお申込みください。

▶ 参加申込みフォーム

https://forms.gle/Ty588gdDEAcspcXX6

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

注意事項

反社会勢力、宗教団体、政治結社、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関与されている場合、弊社が提供するすべてのサービスのご利用をお断りいたします。