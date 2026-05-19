新型Audi Q3シリーズを発売

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Sportbackのエクステリアは、ワイド＆ローを強調した筋肉質なプロポーションで、SUVの力強さとクーペの優美さを融合させています。八角形のシングルフレームグリルからリヤライトに続くシャープな水平のショルダーラインや、初代quattroを彷彿とさせる力強いブリスターフェンダーが、側面でドラマチックな光と影のコントラストを描き、車両全体に圧倒的な躍動感と立体感をもたらします。SUVクーペのAudi Q3 Sportbackにおいては、低く流れるようなルーフラインがエレガントなシルエットを際立たせ、Aピラーから後方に向かって下がるルーフラインはAudi Q3より約30mm低く、さらにスポーティな外観とより速さを感じさせるシルエットを与え、空力性能と美学を両立したデザインコンセプトを体現しています。リヤもまたクリアなデザインを特徴としています。2分割されたリヤライトと分離されて、細いライトストリップが車両の全幅をシャープに横切り、その下の穏やかな面とのコントラストがクリーンな印象を与えます。ディフューザーは、高めに配されたバンパーに統合されています。また、Audi Q3シリーズすべてのモデルに、スポーティさを強調するレッドブレーキキャリパーを標準装備しています。空力性能と車両全体の静粛性は、先代モデルと比べて大幅に改善されています。空気抵抗係数（Cd値）は0.30で、音響快適性にも重点が置かれています。細部まで精緻に作り込まれたこのフォルムは、アウディのSUVラインナップ、Qシリーズに一貫する先進性を継承しながらも、次世代のスタンダードにふさわしいエモーショナルな存在感を放っています。デジタルステージと革新的なインテリアインテリアは、ドアからダッシュボードまでを結び、ドライバーとパッセンジャーを包み込むソフトラップデザインが、心地よく広がりを感じるコックピットを形成しています。これまで上位モデルで採用してきたデジタルステージをプレミアムコンパクトセグメントで初めて採用しました。11.9インチスクリーンのバーチャルコックピットプラスと、12.8インチのMMIタッチディスプレイで構成されるMMIパノラマディスプレイは、ドライバーオリエンテッドな曲線形状のデザインで、視認性と操作性を高め、最新のデジタル体験を提供します。さらに、ステアリングホイールには、アウディブランドで初めて2つの新しいステアリングコラムレバーを統合しました。右側のレバーはシフトセレクターとして機能し、左側のレバーではターンシグナルとライトコントロール、ワイパー操作を行います。操作距離の短縮と高い応答性により、直感的な操作が行えると同時に、センターコンソールの収納スペースを有効活用し、快適な室内空間を実現しています。実用面においても、前後にスライド可能な可変性の高いリヤシートを備え、最大1,386リッター（Audi Q3 Sportbackは最大1,289リッター）のラゲッジスペースを確保しています。高効率なパワートレインと先進のシャシー新型Audi Q3 / Q3 Sportbackの全モデルに、高性能・高効率を両立するTFSIエンジンと、7速Sトロニックのトランスミッションを採用しています。Audi Q3 / Q3 Sportback TFSI 110kWには、最高出力110kW（150ps）、最大トルク250Nmの1.5 TFSIエンジンを搭載し、高効率の直噴システムと気筒休止システムのシリンダーオンデマンド（cod）で省燃費を実現します。また、マイルドハイブリッドドライブシステムを採用して、加速時にモーターによるアシストを行うことで走行性能をさらに高めます。Audi Q3 / Q3 Sportback TFSI quattro 150kWには最高出力150kW（204ps）最大トルク320Nmを発揮する、よりパワフルな2.0 TFSIエンジンとquattro四輪駆動システムを組み合わせ、スポーティな走りを実現します。サスペンションには、2バルブ式電子制御ダンピングコントロールを採用しました。従来、高性能モデルを中心に採用されてきた技術で、今回アウディのプレミアムコンパクトSUVで初めて導入したものです。縮み側と伸び側を独立して制御する2バルブ構造により、減衰力をより短時間かつ緻密に制御することが可能です。さらに、独立したオイルチャンバー構造と逆止弁の採用によりオイル流路を最適化し、高い応答性と滑らかさを両立しています。アウディドライブセレクトにより、走行状況やドライバーの好みに応じた乗り味を選択することができます。なお、この構造のショックアブソーバーは、Audi e-tron GTに続き、アウディブランドとして2例目の採用となります。初採用の最新ライティングテクノロジーデジタルマトリクスLEDヘッドライトは、幅約13mmのヘッドライトモジュールに25,600個のマイクロLEDを搭載して照射性能が大幅にあがり、視認性が高まったとともに、新しいマイクロLED技術を採用して、これまでにない高解像度のライティングと高度なパーソナライゼーションを実現しました。この新しい技術はAudi Q3/Q3Sportbackに初めて搭載される技術で、さまざまな機能に活用されています。たとえば、出発と帰宅時に車両前方にアニメーションを投影するカミングホーム／リービングホーム機能や、路面に2本のラインを投影して、車線中央の走行をアシスタンスするオリエンテーションライト、高速道路の走行時に、環境に応じて自車線を照射し、車線変更時に方向指示器と連動して車線端にライティングを映し出すレーンライトが実現しました。デジタルライトシグナチャーはMMIから4パターン選択できます。なお、デジタルマトリクスLEDヘッドライトは、Audi Q3 / Q3 Sportback TFSI 110kWにはオプションで、Audi Q3 / Q3 Sportback TFSI quattro 150kWには標準装備されています。また、リヤには、連続したLEDライトストリップとイルミネーテッドAudi ringsを標準装備しており、アウディのコンパクトセグメントとして初めての提供です。インテリアには、マルチカラーアンビエントライティングを標準装備して、最大30色の中から、ライティングのパーソナライズが可能です。オプションのアンビエントライティングプロでは、レーザーカットを施したイルミネーテッドドアパネルに新たにアニメーション機能を追加し、より印象的な室内演出を実現しています。多数のアシスタンスシステムAudi Q3シリーズには、革新的な技術を採用した安全性を高める機能が搭載されています。走行中に衝突する恐れを感知した際に警告やブレーキ、ステアリングの介入を行うエマージェンシーブレーキアシスト フロントや、走行中の異常を感知した際に車両を減速・停止するエマージェンシーアシスト、車間距離保持や車線の中央を維持するアダプティブクルーズアシストが安全なドライブに貢献します。また、安全性の向上に、新しいデジタルマトリクスLEDヘッドライトが大きく寄与しています。ドライバーアシスタンスと密接に連携して、走行状況や周辺の環境を解析し、路面前方に光の映像を投影することで、照射パターンを能動的に調整します。これにより、オリエンテーションライトやレーンライトの機能が実現し、さらに、外気温が一定温度を下回ると雪の結晶のマークを投影するワーニングプロジェクションなど、安全運転を支援する新たなコミュニケーション手段としても活用されています。日常のドライブをより快適にするドライバーアシスタンスシステムも充実しています。パークアシストプロは、駐車を容易にするためのメモリー機能とリバーシングアシスト機能を備えています。メモリー機能では、ドライバーが一度走行した駐車ルートを記録し、次回以降はシステムが運転操作を引き継いで駐車を再現します。駐車場への入庫および出庫のルートはそれぞれ最大5件まで保存可能で、MMIを通じて各ルートに名前やアイコンを設定することができます。さらに、障害物検知機能により安全な駐車をサポートします。一方、リバーシングアシスト機能では、前進時の走行ルートを自動的に記録し、その記録に基づいてステアリング操作を再現することで後退走行を支援します。操作はシンプルで、停止後にリバースギアを選択し、ボタンを押すだけで作動します。限定モデル：Audi Q3 Sportback matte editionAudi Q3 Sportback TFSI quattro 150kWをベースとするこの限定モデルは、プレミアムコンパクトSUVクーペのセグメントでは稀少な純正マットペイント、マデイラブラウンマットを採用しました。マットカラーは、通常Audi exclusiveのみで選択できるカラーで、今回のフルモデルチェンジを記念し特別に導入しました。さらに、S lineパッケージ、ダークAudiリングス＆ブラックスタイリングパッケージ、プライバシーガラス、およびAudi Sport製アルミホイール マルチスポーク Sデザイン ブラックメタリックポリッシュト＆スモークドを組み合わせ、精悍なエクステリアを完成させています。インテリアには、上質なレザーシートパッケージやナチュラルアンスラサイトのアメリカンホワイトウッドによるデコラティブパネルを配し、モダンなラグジュアリーを演出しています。なお、本モデルは200台限定の販売です。特別仕様モデル：Audi Q3 / Q3 Sportback launch edition新型Audi Q3シリーズの導入を記念したこの特別仕様モデルは、Audi Q3 / Q3 Sportback TFSI 110kW advancedをベースに、専用色のアローグレーパールエフェクトほか、タンボラグレーメタリック、グレイシアホワイトメタリックを用意して、いずれもSUVらしい力強さを強調するコントラストペイントと組み合わせられます。足元にはAudi Sport製19インチアルミホイール5アームダイナミックシルクマットグレーポリッシュトを装着し、さらに、デジタルマトリクスLEDヘッドライトやプライバシーガラス、インテリアにはインプレッサムクロスを施したスポーツシートを備え、S lineさながらのスポーティな存在感を放つモデルに仕上げています。新型Audi Q3のキャンペーンサイトはこちらからご覧ください。