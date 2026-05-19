株式会社Rounda、生成AI導入後の“運用の混乱”を整理する法人向け支援を開始

株式会社Rounda

データコンサルティング・生成AI導入支援を行う株式会社Rounda（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩田 匠、以下「当社」）は、企業における生成AI活用を、導入検討から運用定着まで一気通貫で支援する法人向けサービスを開始しました。

本支援では、GPT、Claude、Geminiなど複数の生成AIモデルの比較検証、業務ごとの活用方針の整理、利用ルールや社内展開プロセスの設計、少人数チームでの試験導入、活用状況の振り返りまでを支援します。

また、当社が開発・提供するチーム・プロジェクト向け生成AI環境「RoundaChat」を活用することで、複数LLMの横断利用、出力比較、チームでの共有、利用状況の確認などを行いながら、企業ごとの実務に合わせた生成AI活用の定着を目指します。

背景：生成AIは「導入するか」から「どう使い分け、定着させるか」へ

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの業務活用は急速に広がっています。一方で、企業の現場では次のような課題も増えています。

- ChatGPT、Claude、Geminiなど、どのモデルを選ぶべきかわからない- 部署や担当者ごとに使い方がバラバラになっている- 全社契約をする前に、業務ごとの効果や費用感を確認したい- 生成AIの利用ルールや社内展開の進め方が決まらない- PoCは実施したものの、日常業務への定着につながらない- 社内で相談できる人材や、推進役となる担当者が不足している

生成AIは単にツールを導入するだけでは、業務成果につながりません。業務ごとに適したモデルを見極め、利用ルールや評価観点を整理し、現場が継続的に使える状態まで落とし込む必要があります。

当社はこれまで、データ基盤構築、生成AI導入、LLM活用、プロジェクト支援などを通じて、企業の業務変革を支援してきました。2025年には、生成AI・LLMを用いてプロジェクトの立ち上げから進行・管理を支援する「pj-one」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000158626.html)を正式提供し、まずはDXやシステム構築領域を中心に、プロジェクト管理への生成AI活用を推進してきました。

今回の法人向け生成AI導入・運用定着支援は、こうした取り組みを踏まえ、より多くの企業で課題になっている「生成AIをどう選び、どう使い、どう定着させるか」というテーマに特化して支援内容を整理したものです。

支援内容：モデル選定から社内定着までを一気通貫で支援

本支援では、企業の生成AI活用状況や業務課題に応じて、以下のような内容を組み合わせて提供します。詳細はこちら(https://rounda.co.jp/solutions/ai-adoption/)もご覧ください。

1. 生成AI活用状況のヒアリング・課題整理

現在利用している生成AIツール、社内での利用状況、活用したい業務、懸念点、セキュリティ・コスト・運用面の課題を整理します。

特に、すでに一部の社員が個別に生成AIを使っているものの、組織として管理・展開できていない企業に対して、現状把握から支援します。

2. GPT・Claude・Geminiなど複数LLMの比較検証

文章作成、議事録整理、社内文書検索、リサーチ、問い合わせ対応、コード生成、データ分析補助など、業務ごとに求められる性能は異なります。

本支援では、単一モデルの導入を前提にするのではなく、GPT、Claude、Geminiなど複数のLLMを比較し、業務ごとの向き不向きや費用対効果を整理します。当社内でも活用するRoundaChatを用いることで、複数LLMの回答を同一画面で比較し、品質・速度・コスト感を確認しながらモデル選定を進めることも可能です。

3. 利用ルール・ガイドラインの設計

生成AIの活用を社内に広げるためには、「何に使ってよいか」「どの情報を入力してよいか」「成果物をどのように確認するか」といったルール設計が不可欠です。

当社では、業務内容や組織体制に合わせて、生成AIの利用ルール、プロンプト設計方針、出力確認の観点、情報管理上の注意点などを整理します。

4. 少人数チーム・プロジェクト単位での試験導入

全社導入をいきなり進めるのではなく、まずは少人数チームや特定業務で生成AI活用を試験導入し、効果・課題・運用負荷を確認します。

全社契約の前にチーム単位で複数LLMを試し、モデル選定・利用ルール・コスト感の最適化を図ることを想定しています。

5. 社内勉強会・セミナー・活用ワークショップ

生成AI活用を定着させるためには、ツールやルールの整備だけでなく、現場の理解と活用イメージの共有が重要です。

当社では、経営層・管理職・現場担当者向けに、生成AIの基本理解、業務活用例、PoCで失敗しやすいポイント、実務への落とし込み方などをテーマにした社内セミナーやワークショップも提供します。

RoundaChatについて

RoundaChat(https://rounda.co.jp/products/roundachat/)は、チーム・プロジェクト向けに提供している生成AI環境です。

GPT、Claude、Geminiなど複数のLLMを横断的に利用し、回答の比較、プロンプトや履歴の共有、チームでの評価、利用状況の確認などを行うことができます。

単一の生成AIサービスを導入する前に、複数のモデルを実務上のタスクで比較し、自社に合った活用方法を検討できる点が特徴です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1SVudXNG3_E ]

無料相談・セミナーについて

本支援の開始にあたり、生成AI導入・運用定着に関する無料相談を受け付けています。

「自社ではどの生成AIモデルを使うべきか」「全社導入の前に何を検証すべきか」「社内ルールやガイドラインをどう整備すればよいか」「生成AI活用を現場に定着させるにはどう進めるべきか」といったテーマについて、企業ごとの状況に合わせてご相談いただけます。

無料相談・サービスお問い合わせ :https://form.run/@rounda-contact

株式会社Roundaについて

株式会社Roundaは、「情報格差のない未来を創る」をミッションに、データ基盤構築、データ活用支援、生成AI・LLM導入支援、AIプロダクト開発などを行う企業です。

データ基盤から生成AI導入までを一気通貫で支援し、自社で実証した手法をもとに、企業の業務変革を支援しています。

会社名：株式会社Rounda

代表者：代表取締役社長 岩田 匠

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

事業内容：データコンサルティング、生成AI・LLM導入支援、AIプロダクト開発、教育・ワークショップ等

コーポレートサイト：https://rounda.co.jp/

生成AI導入・運用定着支援：https://rounda.co.jp/solutions/ai-adoption/

RoundaChat：https://rounda.co.jp/products/roundachat/

お問い合わせ：https://rounda.co.jp/contact/