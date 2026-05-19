【200名から回答】ピラティススタジオ選びはアクセスが決め手！情報収集経路や目的についても調査

ピラティスるーむ

ピラティスに関する情報をまとめた比較サイトの「ピラティスるーむ」（https://pilatesroom.blog/）は、ピラティススタジオに入会経験がある200名を対象にアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

調査人数：200人

調査対象：ピラティススタジオに入会経験がある女性の方

調査対象地域：全国

調査日：2026年5月3日～2026年5月7日

調査手法：Webアンケート

調査目的：ピラティススタジオ選びに関する動向調査

情報収集経路は検索エンジンが主流

ピラティススタジオの情報源として、多くの方が「検索エンジン」を選択しました。その他、SNSではInstagramを利用する方が多く、Web以外では友人や知人からの情報を参考にしている方も多くいることがわかりました。

一番の決め手はアクセス

スタジオ選びにおいて、一番の決め手は「アクセス（通いやすさ）」を挙げた方が多くいました。定期的に通うことを想定し、立地や駅からの距離を考慮している様子が伺えます。

アクセス以外の項目としては、料金やレッスンの種類などに回答が集まっています。

自宅から30分以内で通えるスタジオを選択

アンケートの回答からわかるとおり、多くの方がピラティススタジオへは自宅から通うことを想定しています。

また、家からスタジオまでかかる時間は「15分以内」「30分以内」と回答している方が多数を占めていました。いずれにしても30分以内の距離にあるスタジオへ入会していることがわかります。

通う目的は姿勢や体型など見え方に関する悩みが多数

入会することで、改善したい（したかった）悩みのアンケートでは「姿勢（猫背・骨盤矯正など）」「体型（ボディメイク・ダイエットなど）」が、多くの回答を集めています。

いずれも見た目に関する項目であり、周囲からの見え方を意識していることがわかります。

その他には、「運動不足」「腰痛や肩こり」や「ストレス解消」など、心身の不調に関する項目も改善したい悩みとして挙げられています。

スタジオ選びに必要な項目を網羅した比較サイト

ピラティスるーむは、「どのエリアに住んでいても、自分に合うピラティススタジオが見つけられるサイト」をコンセプトとして運営しています。

今回のアンケートでもスタジオ選びの決め手として、多くの方が回答した「アクセス」や「料金」を中心に、エリアごとにピラティススタジオの情報をまとめています。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「ピラティスるーむによる調査」である旨の記載

・ピラティスるーむ（https://pilatesroom.blog/）へのリンク設置

・該当記事（https://pilatesroom.blog/pilates-questionnaire/）へのリンク設置

上記のご対応をお願いいたします。