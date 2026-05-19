フィシルコム、AIエディタ「Cursor」を全エンジニアに導入

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：与謝秀作）は、ソフトウェア開発の生産性向上および品質強化を目的として、AIコードエディタ「Cursor」を全エンジニア向けに正式導入したことをお知らせいたします。

近年、生成AIの進化によりソフトウェア開発の在り方は大きく変化しています。フィシルコムでは、AIを単なる補助ツールではなく、“エンジニアと協働する開発パートナー”として位置づけ、積極的な活用を進めています。

今回導入した「Cursor」は、コード生成、リファクタリング、ドキュメント補完、コードレビュー支援などをAIがサポートする開発環境です。これにより、開発速度の向上だけでなく、ジュニアエンジニアの早期戦力化や、コード品質の均一化も期待されています。

AIを前提とした新しい開発体制へ

フィシルコムでは、AIを活用したコードレビュー体制も強化しており、複数の生成AIを組み合わせたレビュー運用を実施しています。

従来はシニアエンジニアに集中しがちだったレビュー負荷を分散しながら、開発品質を維持できる体制を構築することで、若手エンジニアがより高速に成長できる環境づくりを進めています。

また、AIによるコード補完や設計支援を活用することで、エンジニアが本来注力すべき「設計」「課題解決」「顧客価値創出」に、より多くの時間を使える状態を目指しています。

今後の展望

フィシルコムでは今後も、生成AIを活用した開発・マーケティング・データ分析基盤の整備を進め、BtoBマーケティング支援SaaS「NeX-Ray」をはじめとした各種サービスの開発強化を推進してまいります。

また、AI時代に適応したエンジニア育成・組織づくりにも注力し、様々な業界のDX推進に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：フィシルコム株式会社

代表者：代表取締役社長 与謝秀作

所在地：東京都中央区

事業内容：BtoBマーケティング支援SaaSの開発・提供、システム開発、DX支援 等

URL：https://www.ficilcom.jp/