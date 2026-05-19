【千葉県市原市】「第11回いちはら環境フェスタ」開催

市原市役所

ワークショップや体験プログラム、ステージイベント、工場見学などを通じて、環境保全及び３Ｒの推進等、環境に対する理解と関心を深め、環境にやさしい行動を率先して実行するきっかけを提供するイベントです。この機会に、環境について一緒に学びましょう！

開催概要

開催日時

【屋外イベント】

6月6日(土)10時から15時

【屋内展示】

6月1日(月)から6月6日(土) 10時から21時（アリオ市原営業時間内）

※6月6日(土)のみ15時に終了

会場

アリオ市原（千葉県市原市更級4-2-3）

主なイベント

ステージイベント

環境戦隊ステレンジャーと、かがくママ すずきまどかさんがステージイベントに登場！

環境戦隊ステレンジャーかがくママ すずきまどかさん

【ステージイベントタイムテーブル】

09:50～10:00 開会式

10:00～10:45 令和８年度「環境保全推進絵手紙展」表彰式

11:10～11:40 環境戦隊ステレンジャーショー（１回目）

12:10～12:40 かがくママ すずきまどかさんによる実験ショー（１回目）

13:10～13:40 環境戦隊ステレンジャーショー（２回目）

14:10～14:40 かがくママ すずきまどかさんによる実験ショー（２回目）

14:50～15:00 閉会式

工場見学

自動車の解体を中心とした身近なものがリサイクルされる工程を見学します。ここでしかできない体験もご用意しています！

見学先 ：リバー株式会社（家電等リサイクル工場）

日時 ：6月6日(土)9時30分～12時15分、12時15分～15時

集合・解散：アリオ市原内ロータリー

募集人数 ：各部30人（応募者多数の場合は抽選）

申込方法 ：5月22日(金)までに申し込みフォームに必要事項を入力する

その他

工場見学申し込みフォーム :https://logoform.jp/form/bqJz/1480168屋外展示- 市民団体、企業、学校、行政による環境保全活動や3R活動の展示・実演各出展団体の日々の環境活動や活動成果等を展示及び実演等で紹介します。屋内展示- 市民団体、企業、学校、行政による環境保全活動や3R活動の展示各出展団体の日々の環境活動や活動成果等を屋内にてパネル展示します。- 令和8年度「環境保全推進絵手紙展」入賞作品展示環境保全推進絵手紙展にて入賞した作品を展示します。- 小雨の場合は決行ですが、荒天の場合は中止となります。- 当日の実施判断はハローダイヤル（0436-23-8686）および市原市ウェブサイトにてお知らせします。（当日午前６時～）- 催し物の内容に一部変更が生じる可能性がありますのでご了承ください。- その他詳細は市原市ウェブサイトをご覧ください。市原市ウェブサイト :https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=69a4e1078dbe4350200688eb