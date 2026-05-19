“一生モノの骨盤底筋”を育てるオンラインセミナーを6月20日に開催

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開するフェムケアブランド「fuwari（フワリ）」は、2026年6月20日（土）に、オンラインセミナー「膣ヨガ＆フェムケア」を開催いたします。

本セミナーは、女性が年齢を重ねると感じやすい、心や身体のゆらぎにそっと寄り添いながら、日々をより心地よく過ごすためのセルフケアを学ぶ体験型プログラムです。

尿もれや乾燥、なんとなく感じる不調など、年齢とともに生まれる変化に対し、「内側から整える骨盤底筋ケア」と「外側からいたわる保湿ケア」の両面からアプローチし、自分の身体とやさしく付き合うヒントをお届けします。

講師には、骨盤底筋ケアやマタニティ、産後、更年期などすべての女性のためのヨガ指導で支持を集める仁平先生を迎え、ご自宅でも無理なく続けやすい実践的なセルフケアをご紹介します。

「一生モノの骨盤底筋を育てる」セルフケア習慣を提案

骨盤底筋は身体を支える土台です

女性は年齢を重ねていくと、女性ホルモンの変化とともに、姿勢や身体の支え方、めぐりなどにも変化が生まれやすくなることがあります。



その変化は、くしゃみをしたときの軽い尿もれ、下腹部まわりの違和感、なんとなく力が入りづらい感覚など、日常のささいな変化として現れることもあります。

こうした背景から近年注目されているのが、身体を内側から支える土台としての骨盤底筋です。

一生モノの骨盤底筋を育てる

本セミナーでは、そうした変化に向き合うために、「一生モノの骨盤底筋を育てる」という考え方に着目。

一時的に鍛えるのではなく、日々の姿勢や呼吸、身体の使い方を見直しながら、これから先も自分を支える土台をやさしく育んでいくセルフケアをお伝えします。

「正しく立つ」ことから始める骨盤底筋への意識づけや、無理なく続けられる膣ヨガを通して、全身をつなげながら骨盤底筋に働きかけるアプローチをご紹介します。

セミナー内容【座学】年齢とともに変化する身体と、骨盤底筋のはなし

尿もれや乾燥など、更年期世代に起こりやすい変化と、骨盤底筋との関係についてやさしく学びます。

「正しく立つ」ことから始める、日常でできる意識づけもご紹介します。

【実技】一生モノの骨盤底筋を育てる「膣ヨガ」

全身をつなげて使うやさしいポーズで、骨盤底筋に無理なくアプローチ。

椅子や床でできる動きを中心に、ご自宅でも続けやすいセルフケアをご体験いただきます。

【対談・Tips】外側・内側からのセルフケア

デリケートゾーンの保湿習慣や、フェミニンオイルの取り入れ方など、日常に取り入れやすいケアをご紹介します。

【Q&A】お悩み相談

事前アンケートをもとに、普段気になっているお悩みや疑問にお答えします。

こんな方におすすめ

・ 最近、身体の変化を感じることが増えてきた

・ 骨盤底筋って気になるけれど、よくわからない

・ 運動は苦手だけれど、やさしくできるケアなら試してみたい

・ 年齢を重ねた自分のカラダとの付き合い方を前向きに知りたい

開催概要

イベント名：オンライン「膣ヨガ＆フェムケア」セミナー

開催日：2026年6月20日（土）11:00-12:00

形式：ライブ配信

参加費：無料

申し込みフォーム：https://forms.gle/9uHa6PbC1ECrh33X7

※事前フォームよりご応募いただいた方へ、イベント参加用URLをメールにてお送りいたします。

主催：fuwari

講師プロフィール

仁平美香（にへい・みか）

女性のためのヨガ協会代表 WAY TOKYO西参道主宰。

2009年より講師の育成を開始。月経血コントロールヨガ、りきみをほどくヨガアウェアネス、体軸ヨガ等、ヨガ講師養成講座にて講師を務める。2015年に女性のためのヨガ協会を立ち上げ、医師や専門家に協力を仰ぎながらマタニティヨガや産後女性向けのヨガスクールや女性のためのボディケアなどの考案および講師育成をしている。対面でのヨガクラスやプライベートヨガレッスンを行う他、オーガニックライフTOKYO、ヨガフェスタ、セラピーワールド東京などの大規模ヨガ、セラピーイベントに出演。

12年ほどsalonでセラピストとして活動し、いくつかの整体院マネージャーを経て2021年にプライベートサロンWAYTOKYO西参道をOPEN。

ヨガ専門誌やセラピスト向け専門誌、ファッション誌、カルチャー誌など様々な雑誌で監修、執筆をし、ヨガジャーナルオンラインでの連載や、集英社オンラインにて映画のシリーズコラムを担当するなどWEBコラム執筆も行う。いくつかの出版社より 8冊の著書を出版。2025年9月にヨガDVD発売。その他、オペラアリアなどクラシック歌曲を中心としたソロコンサートを東京渋谷、新潟三条等で開催。全国速歩競技大会で四連覇し、速歩アンバサダーに就任するなど多岐に渡る活動をしている。



当日の映像はアーカイブ配信も予定

当日のライブ配信の様子は、後日ウェルファーマ公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信を予定しています。

当日参加できなかった方や、復習したい方にも継続的に活用いただけるコンテンツとして展開してまいります。

fuwariについて

fuwariは「からだ こころ ふわり」をコンセプトに、エビデンスや植物のチカラ、専門医の知見を取り入れながら、女性の悩みに寄り添うものづくりを行うフェムケアブランドです。

年齢とともに変化する身体や心に寄り添い、日常の中で無理なく取り入れられるセルフケアを提案しています。そうした小さな積み重ねが、心と体のバランスを整え、日々の心地よさにつながると考えています。

女性がいつまでも、 からだもこころも “ふわり” と軽やかに 過ごせるように。

ライフステージの変化の中でも、自分をいたわる選択肢を届けていきます。

公式HP：https://fuwari-care.jp/

株式会社ウェルファーマについて

ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 福田一生

事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/



