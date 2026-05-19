1,000名超のAIコミュニティを背景に、企業向け「パーソナライズドAIハッカソン」を提供開始

株式会社AntAI

株式会社AntAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川拓也）とGUILD株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮滉）は、企業向けに完全カスタマイズしたAIハッカソンを企画・運営する新サービス「パーソナライズドAIハッカソン」（https://ant-ai.co.jp/aihackathon）の提供を開始いたします。

サービス提供の背景

実際のサービス画面

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場以降、多くの大企業が「AI活用」を経営戦略の重要テーマに掲げています。一方で、現場では以下の3つの課題が同時に発生しており、いずれも個別に解決するには多くの予算と時間を要しています。

- 社内発想の限界：AIネイティブな新規事業のアイデアが、既存の組織体制では生まれにくい- AI人材採用の難しさ：採用市場が極めて競争的で、書類選考だけでは「実戦で動ける優秀層」を見抜けない- AIへの取り組みを社外発信する機会の不足：「AIに本気である」というメッセージを、業界キーパーソンに直接届ける接点がない

「パーソナライズドAIハッカソン」は、これら3つの課題を「1つのハッカソン開催で同時に解決する」新しいアプローチとして設計されています。

「パーソナライズドAIハッカソン」の特徴

1. 開催企業にもたらす3つの戦略的価値

本プロジェクトでは、下記3つの価値提供を重要視して展開しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181873/table/4_1_58e47087a18383c9564477f7d246a663.jpg?v=202605191151 ]2.料金・提供内容について

■料金

本プログラムは、企業ごとの課題や共創テーマに応じて柔軟に設計するカスタマイズ型のサービスです。 イベントの企画立案から、告知、参加者募集、会場手配、当日の運営、審査プロセスの設計・代行までを一括して提供するとともに、ハッカソン終了後は最大12ヶ月にわたる事業共創の伴走支援をパッケージ化しております。

なお、費用については開催規模、対象業界、共創領域の範囲等に応じて個別にお見積りいたします。

■提供内容

本プログラムは、企画から事業共創の開始までを最短2.5ヶ月で実現するスピード設計が特長です。

具体的には、以下の4ステップで構成されています。

- ヒアリングおよび共創テーマ設計（約2～3週間）- 告知および参加チーム募集（約3～4週間）- ハッカソン開催（1日）- 新規事業の共創・伴走支援（最大12ヶ月）

これら一連のプロセスは、AntAIおよびGUILDが一貫して企画・運営を担い、企業の負担を最小限に抑えながら、実効性の高い新規事業創出を支援いたします。

3. AIビジネスの最前線で活動するメンバーが企画・運営

本プログラムは、AI領域における事業開発および実装の双方に精通したメンバーが企画・運営を担います。

石川 拓也（株式会社AntAI 代表取締役）

2018年に株式会社LAETIA（現リライトキャピタル）を設立。中国子会社におけるVTuber事業の立ち上げや、toC向けアプリの開発・運営および売却、M&A仲介事業などを経験。

2024年にBeyondge株式会社へグループインし、2026年3月にAIエージェント事業を展開する株式会社AntAIを共同設立。AIによる複数の事業立ち上げおよびM&Aに携わる。

小宮 滉（GUILD株式会社 代表取締役 / AI Business Lab 主宰）

NTTドコモおよびソフトバンクのハッカソンにて受賞歴を持つエンジニア。AIシステム開発や業務改善の分野で、大手企業を中心にAI導入を支援。1,000名を超えるAIビジネスコミュニティ「AI Business Lab」を主宰し、エンジニア、プロダクトマネージャー、経営者など多様な人材が参画するネットワークを形成している。

■ 利用対象- 自社の認知度向上をAIテーマで実現したい大企業- AIを活用した新規事業の立ち上げを模索している事業会社- 優秀なAI人材の採用に課題を抱える人事・採用責任者- 「AIに本気で取り組む姿勢」を社外に発信したい広報・経営層■ サービス概要

サービス名：パーソナライズドAIハッカソン

URL：https://ant-ai.co.jp/aihackathon

提供開始日：2026年5月18日

提供形態：

企業向けに、テーマ設計・告知・運営の代行を一括提供。

ハッカソンの開催（オフライン／オンライン）に加え、優勝チームとの最大12ヶ月間の事業共創・伴走支援を実施。

お問い合わせ：info@ant-ai.co.jp

■ 主催・会社概要

会社名：株式会社AntAI（アントエーアイ）/ GUILD株式会社

設立：2026年3月 / 2022年5月

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C / 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表取締役：石川 拓也 / 小宮 滉