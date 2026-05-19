ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”グローバルブランドアンバサダーYoona Lim、Qeelinのファインジュエリーを着用して第79回カンヌ国際映画祭に登場

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟） ”を由来とし、ブランド設立以来、Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現しているファイン・ジュエラーです。

Qeelinとカンヌ国際映画祭との深い結びつきは、20年前にまで遡ります。2004年、香港映画界を代表する女優マギー・チャンが、煌めく瓢箪モチーフのイヤリングをまといレッドカーペットに登場。その印象的な瞬間は世界を魅了し、Qeelinとカンヌを結びつける象徴的な出来事となりました。以来、カンヌ国際映画祭は、映画芸術との深い親和性を体現する舞台として、Qeelinにとって特別な存在となっています。

そのレガシーを受け継ぎ、今年はQeelin グローバルブランドアンバサダーのYoona Limが、新作“ Wulu Link Fine Jewellery Collection ”を纏いレッドカーペットに登場。ブランドが大切にする豊かな文化的ヘリテージと現代的なエレガンスを見事に表現しました。

今回のルックの中心を飾ったのは、アイコニックなWuluモチーフに包まれた4.16カラットのオーバルカット・グリーントルマリン。アコヤパールとダイヤモンドによる二連のデザインが、水の流れを思わせる優雅な曲線を描きながら石を取り囲み、柔らかな光沢と透明感あふれる輝きが、淡いグリーンの色彩を一層際立たせています。その佇まいは、静かな水面に映る月光を想起させるような、静謐で奥行きのある美しさを湛えています。ネックレスはデコルテに自然に寄り添い、控えめでありながら洗練されたエレガンスを演出しました。

Wulu Link グリーントルマリン ネックレス（18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド、アコヤ真珠）Wulu Link グリーントルマリン イヤリング（18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド、アコヤ真珠）Wulu Link グリーントルマリン リング（18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド、アコヤ真珠）

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

電話番号：03-6228-5562

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/



