5月23日（土）「オリジナルＴシャツフェスティバル2026」つくばセンター広場で開催、オリＴ甲子園×24時間テレビチャリティーグッズのコラボ商品を先行特別公開！

一般社団法人日本オリジナルＴシャツ協会

一般社団法人日本オリジナルＴシャツ協会（Japan Original T-shirts Association＝JOTA 東京都渋谷区、代表理事：森 敬太郎）は、2026年5月23日（土）10:00～16:00につくばセンター広場にて「オリジナルＴシャツフェスティバル2026（通称：オリＴフェス）」を開催します。全国の特別支援学校・特別支援学級の子どもたちが描いたアートＴシャツの展示や、セルフプリント（プリント体験）を楽しめるオリジナルＴシャツの祭典です。

■「オリジナルTシャツの日」制定記念事業

日本オリジナルＴシャツ協会では、消費者のみなさまに3つの「M」、Message（メッセージ）・Memorial（想い出）・Mind（心・絆）を世界でたった１つのＴシャツにたくさん詰め込んで欲しいという協会の願いを数字の「3」と「1」にかけて3月1日をオリジナルＴシャツの日に制定しました。

■ オリジナルＴシャツのテーマパークへようこそ！

オリジナルＴシャツを見て、さわって、作って、着る。オリジナルTシャツのすべてが楽しめる1日限りお祭りです。今年は初めて茨城県つくば市で開催します！できたてのオリジナルＴシャツを着てつくばのまちを歩いてみませんか？

開催内容

■ 開催日時・場所

2026年5月23日（土） 10:00～16:00

つくばセンター広場（雨天決行・荒天中止）

所在地：茨城県つくば市吾妻1‐10‐1

アクセス：TX「つくば」駅A3出口から徒歩約3分

【お車でお越しの方へ】

つくばセンタービル地下駐車場（ 最初の1時間は無料）、つくば都市交通センターの駐車場などの民間駐車場をご利用ください。つくば駅バスロータリー横の送迎スペースは、公共交通機関等をご利用の方の送迎用駐車場のためご利用はお控えください。

※多目的トイレ、授乳室等ご利用の方は隣接するつくばセンタービル内コリドイオをご利用ください。障がいをお持ちの方で配慮が必要な方は受付までお越しください。

■ 展示コーナー

第8回オリＴ甲子園入賞・入選作品

全国の特別支援学校・特別支援学級の生徒さんを対象としたアートＴシャツコンテスト「第8回オリＴ甲子園～オンリーワンを描こう！～」の入賞・入選作品50作品を展示します。第8回のテーマは「わたしの夢」でした。白いＴシャツをカンバスにイメージを描かれた137校・1159作品の中から選ばれたデザインをぜひご覧ください。

展示作品はＴシャツ・バッグにして販売します。展示作品に設置された注文票にご記入いただき、本部テントでお申込みください。後日ご自宅までお送りします。

販売価格

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120472/table/6_1_bb4ae27719318844133af0da17a3adb0.jpg?v=202605191151 ]

・Ｔシャツサイズ：100・110・120・130・140・150・S・M・L・XLの10種類

・Ｔシャツのプリント位置は前面

売上の一部を寄付

製造原価を除いた販売収益金を特別支援教育の研究、研修を行う独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の「NISE基金」に寄付します。みなさまのご支援をお待ちしております。

➜ NISE基金について(https://www.nise.go.jp/nc/fund)

➜「第8回オリＴ甲子園」についてはこちら(https://www.jota.or.jp/koshien_2025.html)

24時間テレビ（日本テレビ）チャリティーグッズ

「オリＴ甲子園リサイクルトートバッグ」を先行特別公開！

第8回オリＴ甲子園の応募作品のうち8作品が、24時間テレビの「チャリＴシャツ」から作ったリサイクルコットンを使ったトートバッグになりました！6月受注開始予定のオリジナルトートバッグを会場で、先行特別公開します！

現在販売中の「名探偵コナン」のキャラクターが描かれたリサイクルパーカーも展示します。コーナーでは、24時間テレビのリサイクルへの取り組みについてご紹介します。

➜ 24RECYCLEホームページ(https://www.24htv-goods.jp/html/page4.html)

■ 体験コーナー

１. デザインを選んでシルクプリント

8種類のデザインからお好きなものを選んで、白Ｔシャツまたはタイダイ染めＴシャツにセルフプリントができます。ご家族やお友だちで、つくばを訪れた記念に、オリジナルＴシャツ作りを体験してみてください。

デザインを選んでシルクプリント価格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120472/table/6_2_300dfb051c22105a3ba124d001bd873f.jpg?v=202605191151 ]

・プリントカラーは黒1色

・サイズ100・130・150・S・M・L・XL・XXL

・タイダイ染めＴシャツはお好みの色柄を自由にお選びいただけます。

・Ｔシャツ在庫がなくなり次第終了となります。

タイダイ染めとは

タイダイ染めとは、Tie（縛る）とDye（染める）で生地を染める手法のことで、縛り方や染料の塗り方によって様々な模様を表現することができます。職人が1枚ずつていねいに染め上げたタイダイ染めＴシャツでセルフプリントをお楽しみください。

２. スマホからオリＴ

RISO「マイスクリーンa4」を使ってスマホの中にある写真や自作のイラストデータをその場でシルクプリント！ペットの写真やオリジナル画像でオリTを作ってみよう！

※著作権・肖像権を侵害する画像はプリントできません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VFmoVmFTk7U ]

スマホからオリＴ価格

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/120472/table/6_3_1b13a998af97b1761785a8f9e4a20dd1.jpg?v=202605191151 ]

➃ 藍染体験

藍染（あいぞめ）は、植物から作られる「藍」という染料を用いて、布や糸を美しい青色に染める、日本伝統の染色技法です。会場にお持ちいただいたＴシャツを使って、藍染を体験できます。

藍染体験（藍の染め直し体験）価格

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/120472/table/6_4_1340913d14c21efe2a451e110f40c6ba.jpg?v=202605191151 ]

■ フードコーナー

お食事、ドリンクにスイーツまで。フードコーナーにはキッチンカーが集合します！会場でひと休み、心もおなかも大満足です。

店舗紹介

からあげ楽縁（唐揚げ）、Maro（デザートワッフル）、YARN CURRY（カレー）

※イベント内容、商品・サービスが一部変更となる場合があります。

■ ステージ＆ショップ

筑波大学学生によるダブルダッチなどのステージイベントや、Ｔシャツ専門店（Used＆Vintage）が集まるエリアを企画しています。ぜひご家族でお越しください！

※イベントの内容が変更となる場合があります。

名入れ刻印アクセサリー・キーホルダー（百笑会）

障がいや難病のある方などを対象に、生活支援や就労支援を行っている企業です。会場では木札や竹札、レザーネームタグなどに刻印ができるグッズ販売を行います。

お名前などの好きな文字を彫刻できます。

■木札

中サイズ1000円・大サイズ1500円

■竹札 500円

■PU レザーネームタグ

片面500円・両面600円

■木製キーホルダー

片面500円・両面600円

転写プリントワークショップ・アパレル販売（ツクバメイド）

オリＴフェス2026の開催にご協力いただいているTsukuba Made（ツクバメイド）は、「つくばを愛する人のためのライフスタイルブランド」です。つくばの魅力や想いをものづくりで表現する活動を行っており、会場ではDTF（最新の転写シート作成機）で作ったシートを使ったワークショップを実施するほか、オリジナルアパレル商品の販売も行います。

■ 主催

一般社団法人 日本オリジナルＴシャツ協会（JOTA）

■ 後援・共催・協力

後援：つくば市

共催：つくばまちなかデザイン株式会社

協力：つくば市・つくばセンター地区活性化協議会

※このイベントは、つくばペデカフェプロジェクトで実施しています。

■ 協賛

【イベント紹介ページ】（JOTAホームページ）

https://www.jota.or.jp/festival.html

【お問い合わせ】

一般社団法人日本オリジナルＴシャツ協会 事務局

TEL. 03-5421-2171（アイビル内）

※イベント内容、商品・サービスが一部変更となる場合があります。

一般社団法人 日本オリジナルＴシャツ協会（JOTA）

一般社団法人日本オリジナルＴシャツ協会（Japan Original T-shirts Association＝JOTA）は、国内自社工場を保有するオリジナルＴシャツ、ウェア製作事業者および関連事業者で組織する団体です。協会員の親睦を通じて、高いお客様満足の獲得と業界発展に寄与することを目指し、消費者に向けてオリジナルＴシャツの楽しさを伝える活動をしています。