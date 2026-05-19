【 SiTest 導入事例 】継続的な A/B テストとヒートマップで CV 導線を最適化、電話相談の集客強化へ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）の CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト）」はアトム法律情報株式会社（本社：東京都千代田 代表取締役 岡野 武志 以下、アトム法律情報）に同ツールを提供し、2026年5月19日（火）に導入事例を公開いたしました。
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://sitest.jp/blog/casestudy/?p=35230
アトム法律情報株式会社様は、アトム法律グループのアトム法律事務所や税理士法人が運営する、交通事故・刑事事件・相続税に特化したメディアサイトを運営しています。
それぞれの分野で独立したサイトを展開し、法律や税務のトラブルを抱えるユーザーに向けてわかりやすい情報を発信することで、電話問合せや弁護士・税理士相談への集客につなげています。
サイトへの流入から電話問合せまでの導線が成果に直結するビジネスモデルのため、ユーザーがストレスなく必要な情報へたどり着けるかどうかが重要です。
そのため、デザインや動線の最適化を継続的な取り組みとして位置づけ、日々改善を積み重ねています。
今回は、Web 集客部マネージャーの安達様に、SiTest 導入の経緯とその成果について詳しくお話を伺いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349442/images/bodyimage1】
－アトム法律グループ アトム法律情報株式会社 安達 腕 様
■ デザイン改善の根拠を「経験や感覚」から「客観的なデータ」へ
Q. SiTest を導入される前は、どのような課題を抱えていたのでしょうか？
弊社では以前から A/B テストに取り組んでおり、データに基づいてサイト改善を進める文化は組織の中にありました。
しかしながら、Google オプティマイズのサービス終了をきっかけに代替ツールを探し始めたとき、改めて自分たちの運用の課題が浮き彫りになりました。
テストの結果は出ていても、それをデザイン改善に体系的に反映させる仕組みが整っていなかったのです。
特にバナーやメインビジュアルといった、ユーザーの第一印象を左右する要素については、デザイナーへのフィードバックが担当者の経験や感覚に頼りがちでした。
「なぜこのデザインにするのか」という根拠をチームで共有しにくい状況が続いていたのです。
新規要素の配置ひとつとっても、客観的な判断材料がないまま意思決定を迫られることが少なくありませんでした。
代替ツールをいくつか検討しましたが、FAQ やサポート情報が不十分なものや、UI が英語で現場に馴染みにくいものが多く、導入後の運用に不安を感じました。
既存ツールでクリック状況を確認できていても、操作性のハードルから使い切れていなかった経緯もあります。
日本語で使いやすく、A/B テストとユーザー行動分析をひとつの環境で完結できるツールとして、SiTest を選びました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349442/images/bodyimage2】
■ LP 誘導バナーの CTR が1.5倍に！ヒートマップが共通言語を生む
Q. SiTest 導入後、どのような改善や成果が得られましたか？
導入後まず変わったのは、デザイン判断のよりどころが「感覚」から「データ」に変わったことです。
バナーやメインビジュアルの A/B テストを継続的に回し、その結果をデザイナーと共有することで、次の案を考えるときに「前回のテストではこういう結果だったから」という共通の出発点を持てるようになりました。
その結果、LP 誘導バナーの CTR が1.5倍に向上した事例もあります。
以前は担当者の経験や好みに引っ張られがちだった議論が、データを介することでチーム全体の話として進められるようになったのは、思った以上に大きな変化でした。
また、タップヒートマップ機能も導入当初から積極的に活用しています。
どの要素が何回タップされたかが視覚的に一目でわかり、対象要素の HTML も一覧で確認できるため、「このボタンは思ったより押されていない」「ここへの関心が意外と高い」といった気づきをチームで即座に共有できます。
新規要素の配置場所など、これまで「なんとなく」で決めていた場面でも、ヒートマップを根拠に議論できるようになりました。
同様の機能を持つツールは他にもありますが、日本語 UI で視覚的にわかりやすく、操作に迷わないことが現場での定着につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349442/images/bodyimage3】
■ 相続分野の強化と、動画ポップアップを活用した採用ページへの展開
Q. 今後の SiTest の活用展望についてお聞かせください
現在は交通事故・刑事事件のメディアサイトを中心に活用していますが、今後は相続分野のサイト強化にも注力していく予定です。
新たな分野での集客においても、A/B テストやヒートマップを活用したサイト改善のサイクルを展開していきたいと考えています。
また、最近では採用強化への対応も求められており、採用関連ページへの展開も視野に入れています。
具体的には、動画ポップアップなどのウィジェット機能と A/B テストを組み合わせ、採用ページでの訴求力強化を図っていきたいと考えています。
どのようなコンテンツや見せ方が求職者に響くかをデータで検証しながら、採用成果の向上につなげていく方針です。
専門性の高い情報を扱うメディアだからこそ、ユーザーが必要な情報に迷わずたどり着けるよう、SiTest を駆使してさらにサイトの利便性を高めていきたいです。
■ 現場の運用を支えるのは、ツールの機能性とサポートの質
Q. SiTest の導入を検討されている方へメッセージをお願いします
実際に使って感じたのは、サポートの手厚さが継続運用の鍵だということです。
SiTest は FAQ の情報量が豊富で、すべて日本語ベースのため、疑問点はほぼ自己解決が可能です。
それでも解決できない場合は、メールで問い合わせると迅速に返答が得られるため、作業が止まってしまうストレスがありません。
ツールの機能そのものはもちろんですが、それ以上に「使いやすさ」と「サポート品質」がいかに現場の継続的な運用を支えるか、導入後に強く実感しました。
「ツールを導入しても使いこなせるか不安」という課題をお持ちの方には、ぜひ一度試していただきたいです。
－この度はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。
アトム法律グループ アトム法律情報株式会社
https://atomfirm.com/
■ 導入事例からわかる、成果と学び
今回の事例をもとに、成果とその学びを整理します。
(1)デザイナーとの共通言語化による制作精度の向上
A/B テストの結果を数値として共有することで、デザインの修正理由が明確になります。
経験則に頼らないデータ主導のフィードバックが、クリエイティブの質を底上げし、チーム全体の納得感を高めました。
(2)ヒートマップによる「ユーザー視点」の可視化
タップヒートマップを活用することで、制作者側の意図とユーザーの実際の動きのズレを即座に把握できます。
これにより、新規要素の配置などの意思決定のスピードが劇的に向上しました。
(3)継続運用を左右する「日本語 UI 」と「サポート体制」
海外ツールにありがちな言語の壁やサポートの遅延がないことが、現場への定着において決定的な要因となりました。
自己解決しやすい FAQ サイトの充実も、運用の停滞を防いでいます。
■ FAQ
この記事の内容に関連して、導入検討時によくある質問をまとめています。
Q. 海外製の A/B テストツールと比較して、SiTest のメリットは何ですか？
A. 最大の違いは日本語に完全対応した UI と充実したサポート体制です。
英語のツールで挫折した経験がある現場でも、SiTest なら操作に迷わず、不明点も日本語で迅速に解決できるため、継続的な運用が可能です。
Q. ヒートマップと A/B テストを併用する利点はありますか？
A. A/B テストで「どちらが良いか」という結果を出し、ヒートマップで「なぜその結果になったか」というユーザー行動の理由を深掘りできます。
これにより、検証と考察の精度が上がり、次の改善案の精度をより高めることが可能になります。
Q. 導入後のサポート体制はどのようになっていますか？
A. 充実したオンラインマニュアルによる自己解決支援に加え、操作方法のレクチャーや専任コンサルタントによる活用支援も用意しています。
ツールを導入して終わりではなく、成果を出すための「並走型サポート」を提供している点が SiTest の強みです。
■ アトム法律情報株式会社について
アトム法律情報はウェブマーケティング・コンテンツ制作会社です。法律・税務分野のウェブメディア運営、動画制作（ YouTube 等 ）やシステム開発を行い、アトム法律事務所のマーケティングを支援しています。
所在地 ：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル7階
代表者名：代表取締役 岡野 武志
事業内容：Web メディア生成事業、SNS 運用事業、情報システム開発事業、コールセンター事業等
公式 HP ：https://atomfirm.com/
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://sitest.jp/blog/casestudy/?p=35230
アトム法律情報株式会社様は、アトム法律グループのアトム法律事務所や税理士法人が運営する、交通事故・刑事事件・相続税に特化したメディアサイトを運営しています。
それぞれの分野で独立したサイトを展開し、法律や税務のトラブルを抱えるユーザーに向けてわかりやすい情報を発信することで、電話問合せや弁護士・税理士相談への集客につなげています。
サイトへの流入から電話問合せまでの導線が成果に直結するビジネスモデルのため、ユーザーがストレスなく必要な情報へたどり着けるかどうかが重要です。
そのため、デザインや動線の最適化を継続的な取り組みとして位置づけ、日々改善を積み重ねています。
今回は、Web 集客部マネージャーの安達様に、SiTest 導入の経緯とその成果について詳しくお話を伺いました。
－アトム法律グループ アトム法律情報株式会社 安達 腕 様
■ デザイン改善の根拠を「経験や感覚」から「客観的なデータ」へ
Q. SiTest を導入される前は、どのような課題を抱えていたのでしょうか？
弊社では以前から A/B テストに取り組んでおり、データに基づいてサイト改善を進める文化は組織の中にありました。
しかしながら、Google オプティマイズのサービス終了をきっかけに代替ツールを探し始めたとき、改めて自分たちの運用の課題が浮き彫りになりました。
テストの結果は出ていても、それをデザイン改善に体系的に反映させる仕組みが整っていなかったのです。
特にバナーやメインビジュアルといった、ユーザーの第一印象を左右する要素については、デザイナーへのフィードバックが担当者の経験や感覚に頼りがちでした。
「なぜこのデザインにするのか」という根拠をチームで共有しにくい状況が続いていたのです。
新規要素の配置ひとつとっても、客観的な判断材料がないまま意思決定を迫られることが少なくありませんでした。
代替ツールをいくつか検討しましたが、FAQ やサポート情報が不十分なものや、UI が英語で現場に馴染みにくいものが多く、導入後の運用に不安を感じました。
既存ツールでクリック状況を確認できていても、操作性のハードルから使い切れていなかった経緯もあります。
日本語で使いやすく、A/B テストとユーザー行動分析をひとつの環境で完結できるツールとして、SiTest を選びました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349442/images/bodyimage2】
■ LP 誘導バナーの CTR が1.5倍に！ヒートマップが共通言語を生む
Q. SiTest 導入後、どのような改善や成果が得られましたか？
導入後まず変わったのは、デザイン判断のよりどころが「感覚」から「データ」に変わったことです。
バナーやメインビジュアルの A/B テストを継続的に回し、その結果をデザイナーと共有することで、次の案を考えるときに「前回のテストではこういう結果だったから」という共通の出発点を持てるようになりました。
その結果、LP 誘導バナーの CTR が1.5倍に向上した事例もあります。
以前は担当者の経験や好みに引っ張られがちだった議論が、データを介することでチーム全体の話として進められるようになったのは、思った以上に大きな変化でした。
また、タップヒートマップ機能も導入当初から積極的に活用しています。
どの要素が何回タップされたかが視覚的に一目でわかり、対象要素の HTML も一覧で確認できるため、「このボタンは思ったより押されていない」「ここへの関心が意外と高い」といった気づきをチームで即座に共有できます。
新規要素の配置場所など、これまで「なんとなく」で決めていた場面でも、ヒートマップを根拠に議論できるようになりました。
同様の機能を持つツールは他にもありますが、日本語 UI で視覚的にわかりやすく、操作に迷わないことが現場での定着につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349442/images/bodyimage3】
■ 相続分野の強化と、動画ポップアップを活用した採用ページへの展開
Q. 今後の SiTest の活用展望についてお聞かせください
現在は交通事故・刑事事件のメディアサイトを中心に活用していますが、今後は相続分野のサイト強化にも注力していく予定です。
新たな分野での集客においても、A/B テストやヒートマップを活用したサイト改善のサイクルを展開していきたいと考えています。
また、最近では採用強化への対応も求められており、採用関連ページへの展開も視野に入れています。
具体的には、動画ポップアップなどのウィジェット機能と A/B テストを組み合わせ、採用ページでの訴求力強化を図っていきたいと考えています。
どのようなコンテンツや見せ方が求職者に響くかをデータで検証しながら、採用成果の向上につなげていく方針です。
専門性の高い情報を扱うメディアだからこそ、ユーザーが必要な情報に迷わずたどり着けるよう、SiTest を駆使してさらにサイトの利便性を高めていきたいです。
■ 現場の運用を支えるのは、ツールの機能性とサポートの質
Q. SiTest の導入を検討されている方へメッセージをお願いします
実際に使って感じたのは、サポートの手厚さが継続運用の鍵だということです。
SiTest は FAQ の情報量が豊富で、すべて日本語ベースのため、疑問点はほぼ自己解決が可能です。
それでも解決できない場合は、メールで問い合わせると迅速に返答が得られるため、作業が止まってしまうストレスがありません。
ツールの機能そのものはもちろんですが、それ以上に「使いやすさ」と「サポート品質」がいかに現場の継続的な運用を支えるか、導入後に強く実感しました。
「ツールを導入しても使いこなせるか不安」という課題をお持ちの方には、ぜひ一度試していただきたいです。
－この度はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。
アトム法律グループ アトム法律情報株式会社
https://atomfirm.com/
■ 導入事例からわかる、成果と学び
今回の事例をもとに、成果とその学びを整理します。
(1)デザイナーとの共通言語化による制作精度の向上
A/B テストの結果を数値として共有することで、デザインの修正理由が明確になります。
経験則に頼らないデータ主導のフィードバックが、クリエイティブの質を底上げし、チーム全体の納得感を高めました。
(2)ヒートマップによる「ユーザー視点」の可視化
タップヒートマップを活用することで、制作者側の意図とユーザーの実際の動きのズレを即座に把握できます。
これにより、新規要素の配置などの意思決定のスピードが劇的に向上しました。
(3)継続運用を左右する「日本語 UI 」と「サポート体制」
海外ツールにありがちな言語の壁やサポートの遅延がないことが、現場への定着において決定的な要因となりました。
自己解決しやすい FAQ サイトの充実も、運用の停滞を防いでいます。
■ FAQ
この記事の内容に関連して、導入検討時によくある質問をまとめています。
Q. 海外製の A/B テストツールと比較して、SiTest のメリットは何ですか？
A. 最大の違いは日本語に完全対応した UI と充実したサポート体制です。
英語のツールで挫折した経験がある現場でも、SiTest なら操作に迷わず、不明点も日本語で迅速に解決できるため、継続的な運用が可能です。
Q. ヒートマップと A/B テストを併用する利点はありますか？
A. A/B テストで「どちらが良いか」という結果を出し、ヒートマップで「なぜその結果になったか」というユーザー行動の理由を深掘りできます。
これにより、検証と考察の精度が上がり、次の改善案の精度をより高めることが可能になります。
Q. 導入後のサポート体制はどのようになっていますか？
A. 充実したオンラインマニュアルによる自己解決支援に加え、操作方法のレクチャーや専任コンサルタントによる活用支援も用意しています。
ツールを導入して終わりではなく、成果を出すための「並走型サポート」を提供している点が SiTest の強みです。
■ アトム法律情報株式会社について
アトム法律情報はウェブマーケティング・コンテンツ制作会社です。法律・税務分野のウェブメディア運営、動画制作（ YouTube 等 ）やシステム開発を行い、アトム法律事務所のマーケティングを支援しています。
所在地 ：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル7階
代表者名：代表取締役 岡野 武志
事業内容：Web メディア生成事業、SNS 運用事業、情報システム開発事業、コールセンター事業等
公式 HP ：https://atomfirm.com/
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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