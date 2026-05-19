外部循環ボールねじの世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349685/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「外部循環ボールねじの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
1. 製品定義と市場規模：産業オートメーションを支える精密駆動部品
外部循環ボールねじとは、ボールがナット内部の循環路を通らず、外部のチューブやリターンガイドを経由して循環する構造を持つボールねじです。この方式により、高速回転時の発熱抑制と高負荷容量を両立できるため、特に工作機械、半導体製造装置、射出成形機など、長時間の連続稼働とμmレベルの位置決め精度が要求される分野で採用が進んでいます。
弊社 GlobaI Info Research の分析によると、世界の外部循環ボールねじ市場は、2021年から2032年にかけて安定的な成長軌道を維持します。特に2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は、従来予測を上回る可能性があります。その背景には、EV（電気自動車）向け工作機械の需要拡大、先端半導体露光装置の増産、および産業用ロボットの高精度化があります。
本レポートでは、売上・販売量に加え、エンドユーザー別の需要特性や価格弾力性まで定量的に評価しています。例えば、ダブルナットタイプはシングルナットタイプと比較してバックラッシ（隙間）が極めて小さく、高精度加工用途において20～30%の価格プレミアムが観察されています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252994/external-circulation-ballscrew
2. 業界の主要特徴：寡占競争と技術的参入障壁
2.1 グローバルサプライチェーンの集中
主要企業には NSK、THK、SKF、Bosch Rexroth、Schaeffler、Altra Industrial Motion、HIWIN、Tsubaki Nakashima、KSS、Kuroda、Nidec Sankyo、PMI、Yigong、BTP、ISSOKU、KOYO、TBI Motion、Huazhu、Jiangsu Qijian Screw Rod、SBC、TRCD、Hanjiang Machine Tool、OZAK、Donglai などが含まれます。これらの企業は高いブランド力と累計出荷実績を持ち、特に精密グレードC0～C3級の製品においては日欧台企業が圧倒的なシェアを保持しています。
当レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアに加え、設備投資額や研究開発費対売上高比率も分析対象としています。これは、資本財としてのボールねじ業界が「規模の経済性」と「技術蓄積」に極めて依存しているためです。
2.2 用途別成長の二極化
製品別では Double Nut（ダブルナット） と Single Nut（シングルナット） に大別されます。用途別では以下の特徴があります。
半導体・LCD製造装置（Semiconductor and LCD Production Equipment）：最高精度と清浄度が求められ、単価は最も高いセグメントです。
工作機械・射出成形機（Machine Tools and Injection Molding Machines）：数量ベースで最大のシェアを占め、中国・東南アジアの金属加工業界からの需要が牽引します。
その他（Others）：医療機器、航空機部品、リニアアクチュエータなど、カスタマイズ需要が拡大中です。
地域別では、北米の再工業化政策、欧州のグリーン生産規制、アジア太平洋の生産能力拡大という地域ごとの異なる成長要因を当レポートで詳細に比較しています。
3. 業界が直面する課題と機会（企業戦略への示唆）
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「外部循環ボールねじの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
1. 製品定義と市場規模：産業オートメーションを支える精密駆動部品
外部循環ボールねじとは、ボールがナット内部の循環路を通らず、外部のチューブやリターンガイドを経由して循環する構造を持つボールねじです。この方式により、高速回転時の発熱抑制と高負荷容量を両立できるため、特に工作機械、半導体製造装置、射出成形機など、長時間の連続稼働とμmレベルの位置決め精度が要求される分野で採用が進んでいます。
弊社 GlobaI Info Research の分析によると、世界の外部循環ボールねじ市場は、2021年から2032年にかけて安定的な成長軌道を維持します。特に2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は、従来予測を上回る可能性があります。その背景には、EV（電気自動車）向け工作機械の需要拡大、先端半導体露光装置の増産、および産業用ロボットの高精度化があります。
本レポートでは、売上・販売量に加え、エンドユーザー別の需要特性や価格弾力性まで定量的に評価しています。例えば、ダブルナットタイプはシングルナットタイプと比較してバックラッシ（隙間）が極めて小さく、高精度加工用途において20～30%の価格プレミアムが観察されています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252994/external-circulation-ballscrew
2. 業界の主要特徴：寡占競争と技術的参入障壁
2.1 グローバルサプライチェーンの集中
主要企業には NSK、THK、SKF、Bosch Rexroth、Schaeffler、Altra Industrial Motion、HIWIN、Tsubaki Nakashima、KSS、Kuroda、Nidec Sankyo、PMI、Yigong、BTP、ISSOKU、KOYO、TBI Motion、Huazhu、Jiangsu Qijian Screw Rod、SBC、TRCD、Hanjiang Machine Tool、OZAK、Donglai などが含まれます。これらの企業は高いブランド力と累計出荷実績を持ち、特に精密グレードC0～C3級の製品においては日欧台企業が圧倒的なシェアを保持しています。
当レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアに加え、設備投資額や研究開発費対売上高比率も分析対象としています。これは、資本財としてのボールねじ業界が「規模の経済性」と「技術蓄積」に極めて依存しているためです。
2.2 用途別成長の二極化
製品別では Double Nut（ダブルナット） と Single Nut（シングルナット） に大別されます。用途別では以下の特徴があります。
半導体・LCD製造装置（Semiconductor and LCD Production Equipment）：最高精度と清浄度が求められ、単価は最も高いセグメントです。
工作機械・射出成形機（Machine Tools and Injection Molding Machines）：数量ベースで最大のシェアを占め、中国・東南アジアの金属加工業界からの需要が牽引します。
その他（Others）：医療機器、航空機部品、リニアアクチュエータなど、カスタマイズ需要が拡大中です。
地域別では、北米の再工業化政策、欧州のグリーン生産規制、アジア太平洋の生産能力拡大という地域ごとの異なる成長要因を当レポートで詳細に比較しています。
3. 業界が直面する課題と機会（企業戦略への示唆）