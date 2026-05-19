EVバッテリー交換の革命が加速：急速な電動化需要を背景に、2032年までに世界市場規模は13億6000万米ドルを突破へ

EVバッテリー交換の革命が加速：急速な電動化需要を背景に、2032年までに世界市場規模は13億6000万米ドルを突破へ