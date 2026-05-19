手術ロボット用サーボモーターグローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349692/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「手術ロボット用サーボモーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
1. 医療機器市場の拡大と手術ロボット用サーボモーターの位置付け
世界の医療機器市場は、2023年に約6,030億米ドルと推定されています。また、今後6年間で年平均成長率（CAGR）5％で成長すると予測されています。世界の医療費支出は世界のGDPの約10％を占めており、高齢化人口の増加、慢性疾患・感染症の蔓延、新興市場の拡大により、近年継続的に上昇しています。医療機器市場は医療業界において極めて重要な役割を果たしており、先進医療サービスへの需要増加、医療技術の進歩、高齢者人口の増加、医療費の増大、疾病の早期診断・治療への関心の高まりなど、複数の要因によって牽引されています。
こうした医療機器市場全体の拡大の中で、特に注目すべき成長分野の一つが手術ロボット用サーボモーターです。手術ロボットの「筋肉」とも言えるサーボモーターは、ロボットアームの精密な位置決め・速度制御・トルク出力を実現する核心部品です。本レポートでは、この手術ロボット用サーボモーター市場の全体像を定量的かつ定性的に把握するため、売上・販売量・価格推移・主要企業の市場シェアなどを多面的に市場分析しています。
特に注目すべき行?前景は極めて明るく、2021年から2032年にかけて、世界の手術ロボット用サーボモーター市場は医療機器市場全体の平均を大きく上回る成長率を維持すると予測されています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252997/surgical-robot-servo-motor
2. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
手術ロボット用サーボモーター市場における主要プレイヤーは以下の通りです。
Siemens、Maxon Motor、Matsushita、Kollmorgen、Motion Control Products、SEM、Baldor (ABB)、Servo Drive、Teknic、Oriental Motor、Leadshine Technology
これらの企業間の競争は、制御精度・信頼性・小型軽量化の三軸で進行しています。特に手術ロボット向けでは、一般的な産業用サーボモーターと比較して以下の特性が求められます。
高精度エンコーダ：サブミクロンレベルの位置決めが可能な光学式・磁気式エンコーダを搭載。
発熱抑制設計：長時間の手術でも患者・組織に影響を与えない低発熱構造。
滅菌対応：一部のモーターは過酸化水素プラズマや高圧蒸気滅菌に耐える特殊コーティングを採用。
本レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に近年、従来のDCサーボモーターからACサーボモーターへの移行が進んでおり、またステッピングモーターは低コストな小型ロボットや特定の用途で一定のシェアを維持しています。
3. 製品別・用途別市場分類と?展??
手術ロボット用サーボモーター市場は以下のセグメントに分類されます。
【製品別】
DCサーボモーター（DC Servo Motor）：小型・軽量で応答性が高く、従来型の手術ロボットで広く採用。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「手術ロボット用サーボモーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
1. 医療機器市場の拡大と手術ロボット用サーボモーターの位置付け
世界の医療機器市場は、2023年に約6,030億米ドルと推定されています。また、今後6年間で年平均成長率（CAGR）5％で成長すると予測されています。世界の医療費支出は世界のGDPの約10％を占めており、高齢化人口の増加、慢性疾患・感染症の蔓延、新興市場の拡大により、近年継続的に上昇しています。医療機器市場は医療業界において極めて重要な役割を果たしており、先進医療サービスへの需要増加、医療技術の進歩、高齢者人口の増加、医療費の増大、疾病の早期診断・治療への関心の高まりなど、複数の要因によって牽引されています。
こうした医療機器市場全体の拡大の中で、特に注目すべき成長分野の一つが手術ロボット用サーボモーターです。手術ロボットの「筋肉」とも言えるサーボモーターは、ロボットアームの精密な位置決め・速度制御・トルク出力を実現する核心部品です。本レポートでは、この手術ロボット用サーボモーター市場の全体像を定量的かつ定性的に把握するため、売上・販売量・価格推移・主要企業の市場シェアなどを多面的に市場分析しています。
特に注目すべき行?前景は極めて明るく、2021年から2032年にかけて、世界の手術ロボット用サーボモーター市場は医療機器市場全体の平均を大きく上回る成長率を維持すると予測されています。
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2. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
手術ロボット用サーボモーター市場における主要プレイヤーは以下の通りです。
Siemens、Maxon Motor、Matsushita、Kollmorgen、Motion Control Products、SEM、Baldor (ABB)、Servo Drive、Teknic、Oriental Motor、Leadshine Technology
これらの企業間の競争は、制御精度・信頼性・小型軽量化の三軸で進行しています。特に手術ロボット向けでは、一般的な産業用サーボモーターと比較して以下の特性が求められます。
高精度エンコーダ：サブミクロンレベルの位置決めが可能な光学式・磁気式エンコーダを搭載。
発熱抑制設計：長時間の手術でも患者・組織に影響を与えない低発熱構造。
滅菌対応：一部のモーターは過酸化水素プラズマや高圧蒸気滅菌に耐える特殊コーティングを採用。
本レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に近年、従来のDCサーボモーターからACサーボモーターへの移行が進んでおり、またステッピングモーターは低コストな小型ロボットや特定の用途で一定のシェアを維持しています。
3. 製品別・用途別市場分類と?展??
手術ロボット用サーボモーター市場は以下のセグメントに分類されます。
【製品別】
DCサーボモーター（DC Servo Motor）：小型・軽量で応答性が高く、従来型の手術ロボットで広く採用。