家事ロボット市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「家事ロボットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
1. 家事ロボット市場の現状と市場分析の枠組み
家事ロボットは、日常的な家事作業を自動化する次世代デバイスとして、世界中の消費者から急速に注目を集めています。本レポートでは、家事ロボット市場の全体像を定量的かつ定性的に把握するため、売上・販売量・価格推移・主要企業の市場シェアなどを多面的に市場分析しています。
特に注目すべきは、行?前景の明るさです。2021年から2032年にかけて、世界の家事ロボット市場は年平均成長率（CAGR）で2桁成長を維持すると予測されています。その背景には、共働き世帯の増加、高齢化社会における生活支援ニーズの高まり、そしてスマートホーム技術の普及があります。
当レポートでは、単なる過去データの集計ではなく、競争環境の変化や各社の成長戦略を読み解く定性分析も実施。これにより、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252996/housekeeping-robot
2. 主要企業の市場シェアと競争環境
家事ロボット市場における主要プレイヤーは以下の通りです。
iRobot、Ecovacs、Proscenic、Matsutek、Neato Robotics、Infinuvo、LG、Samsung、Sharp、Mamirobot、Funrobot、Yujin Robot、Vorwerk、Philips、Fmart、Hanool Robotics、Miele
これらの企業間の競争は、技?トレンドとブランド力の二軸で進行しています。例えば、iRobotとEcovacsはグローバルで最も高いブランド認知度を持ち、一方でLG・Samsung・Sharpなどの総合家電メーカーは自社のスマートホームエコシステムとの連携を強みとしています。
本レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に2024年以降、中国メーカー（Ecovacs、Proscenicなど）の欧州市場でのシェア拡大が顕著であり、価格競争と機能競争の両面で市場構造が変化しています。
3. 製品別・用途別市場分類と?展??
家事ロボット市場は以下の製品セグメントに分類されます。
【製品別】
掃除ロボット（Sweeper）：現在の市場の主軸。レーザーSLAMとビジュアルSLAMの両方式が混在。
食器洗いロボット（Dishwasher）：据え置き型からビルトイン型へ、省エネ性能が進化中。
窓清掃ロボット（Window Cleaning Robot）：高層マンション増加に伴い、需要急拡大。
プール清掃ロボット（Swimming Pool Cleaning Robot）：北米・豪州・欧州の別荘地帯で成長持続。
芝生清掃ロボット（Lawn Cleaning Robot）：欧米の一戸建て住宅市場で普及率上昇。
【用途別】
家庭用（Household）：依然として最大セグメント。価格感度と使いやすさが購買決定要因。
商業用（Commercial）：オフィス・ホテル・商業施設での導入が拡大中。耐久性とメンテナンス性が重視されます。
このセグメント別の詳細な?展??として、当レポートでは以下の点を強調しています。
多機能化：掃除ロボットにモップ機能・ゴミ収集ステーション・カメラ監視機能が統合。
音声連携：Alexa、Googleアシスタント、LINE Clovaなどのスマートスピーカーとのシームレス連携。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「家事ロボットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
1. 家事ロボット市場の現状と市場分析の枠組み
家事ロボットは、日常的な家事作業を自動化する次世代デバイスとして、世界中の消費者から急速に注目を集めています。本レポートでは、家事ロボット市場の全体像を定量的かつ定性的に把握するため、売上・販売量・価格推移・主要企業の市場シェアなどを多面的に市場分析しています。
特に注目すべきは、行?前景の明るさです。2021年から2032年にかけて、世界の家事ロボット市場は年平均成長率（CAGR）で2桁成長を維持すると予測されています。その背景には、共働き世帯の増加、高齢化社会における生活支援ニーズの高まり、そしてスマートホーム技術の普及があります。
当レポートでは、単なる過去データの集計ではなく、競争環境の変化や各社の成長戦略を読み解く定性分析も実施。これにより、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252996/housekeeping-robot
2. 主要企業の市場シェアと競争環境
家事ロボット市場における主要プレイヤーは以下の通りです。
iRobot、Ecovacs、Proscenic、Matsutek、Neato Robotics、Infinuvo、LG、Samsung、Sharp、Mamirobot、Funrobot、Yujin Robot、Vorwerk、Philips、Fmart、Hanool Robotics、Miele
これらの企業間の競争は、技?トレンドとブランド力の二軸で進行しています。例えば、iRobotとEcovacsはグローバルで最も高いブランド認知度を持ち、一方でLG・Samsung・Sharpなどの総合家電メーカーは自社のスマートホームエコシステムとの連携を強みとしています。
本レポートでは、各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に2024年以降、中国メーカー（Ecovacs、Proscenicなど）の欧州市場でのシェア拡大が顕著であり、価格競争と機能競争の両面で市場構造が変化しています。
3. 製品別・用途別市場分類と?展??
家事ロボット市場は以下の製品セグメントに分類されます。
【製品別】
掃除ロボット（Sweeper）：現在の市場の主軸。レーザーSLAMとビジュアルSLAMの両方式が混在。
食器洗いロボット（Dishwasher）：据え置き型からビルトイン型へ、省エネ性能が進化中。
窓清掃ロボット（Window Cleaning Robot）：高層マンション増加に伴い、需要急拡大。
プール清掃ロボット（Swimming Pool Cleaning Robot）：北米・豪州・欧州の別荘地帯で成長持続。
芝生清掃ロボット（Lawn Cleaning Robot）：欧米の一戸建て住宅市場で普及率上昇。
【用途別】
家庭用（Household）：依然として最大セグメント。価格感度と使いやすさが購買決定要因。
商業用（Commercial）：オフィス・ホテル・商業施設での導入が拡大中。耐久性とメンテナンス性が重視されます。
このセグメント別の詳細な?展??として、当レポートでは以下の点を強調しています。
多機能化：掃除ロボットにモップ機能・ゴミ収集ステーション・カメラ監視機能が統合。
音声連携：Alexa、Googleアシスタント、LINE Clovaなどのスマートスピーカーとのシームレス連携。