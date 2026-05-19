医療用タッチスクリーンの世界市場規模は2032年に255百万米ドルへ、成長基調続く
医療用タッチスクリーンとは
医療用タッチスクリーンとは、診断装置、手術支援機器、電子カルテ端末、看護システムなど、医療用途向けに最適化されたタッチ操作ディスプレイを指す。一般民生向け製品とは異なり、高耐久性、抗菌性能、手袋操作対応、長時間稼働安定性などが求められる点が特徴である。
2025年の米国関税政策は電子部材供給網に不確実性を与えており、特にタッチセンサー、ICモジュール、医療用ガラス基板の調達コストに影響を及ぼしている。医療用タッチスクリーン業界では、部材調達の地域分散化とサプライチェーン再構築が重要課題となっている。
製品別では、静電容量方式が市場全体の約82%を占めており、最も主要な技術セグメントとして位置付けられている。高精度入力、多点操作、耐久性に優れる点が医療用途との親和性を高めている。
特に「医療用タッチスクリーン／静電容量方式／感染対策UI／デジタル診療環境／医療機器統合」を軸に市場構造が高度化している。近年は病院DX、遠隔診療、スマート手術室の普及が進み、医療現場における直感的かつ衛生的な操作インターフェースへの需要が急速に高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349697/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349697/images/bodyimage2】
図. 医療用タッチスクリーンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「医療用タッチスクリーン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、医療用タッチスクリーンの世界市場は、2025年に186百万米ドルと推定され、2026年には194百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で推移し、2032年には255百万米ドルに拡大すると見込まれています。
デジタル診療環境と感染対策ニーズの拡大
近年の医療DX推進に伴い、医療用タッチスクリーンは単なる入力装置から「デジタル診療環境」の中核インターフェースへ進化している。電子カルテ連携、画像診断表示、AI診断支援システムとの統合が進み、医療従事者の作業効率改善に寄与している。
特に感染対策の観点では、抗菌コーティングやアルコール耐性を備えた医療用タッチスクリーンへの需要が拡大している。2025年上半期には、多くの医療機関が非接触操作や簡易消毒対応を重視する傾向を強めており、病院設備更新案件の中で高衛生型ディスプレイ採用比率が上昇している。
手術室・診断装置分野での用途拡大
医療用タッチスクリーンの主要用途は、手術室、診断装置、クリニック端末に集中している。特に手術支援システムでは、高解像度表示とリアルタイム操作性が求められるため、低遅延かつ高感度な静電容量方式が主流となっている。
また画像診断分野では、CT・MRI・超音波診断装置との統合需要が拡大している。近年ではAI画像解析との連携も進み、医師が画面上で直接診断支援情報を操作するケースが増加している。こうした「医療機器統合型UI」は、今後の市場差別化要因になるとみられる。
競争環境と主要企業戦略
市場は高品質・高信頼性を重視する傾向が強く、医療認証対応能力を持つメーカーが優位性を確保している。主要企業にはElo Touch Solutions、Fujitsu、Advantech、Holitech、SCHURTERなどが含まれる。
日系メーカーは高耐久性と長寿命設計で強みを持ち、中国系メーカーはコスト競争力と大量供給能力を背景にシェア拡大を進めている。一方、欧米企業は手術室向け高機能モデルや医療認証対応製品で優位性を維持している。
医療用タッチスクリーンとは、診断装置、手術支援機器、電子カルテ端末、看護システムなど、医療用途向けに最適化されたタッチ操作ディスプレイを指す。一般民生向け製品とは異なり、高耐久性、抗菌性能、手袋操作対応、長時間稼働安定性などが求められる点が特徴である。
2025年の米国関税政策は電子部材供給網に不確実性を与えており、特にタッチセンサー、ICモジュール、医療用ガラス基板の調達コストに影響を及ぼしている。医療用タッチスクリーン業界では、部材調達の地域分散化とサプライチェーン再構築が重要課題となっている。
製品別では、静電容量方式が市場全体の約82%を占めており、最も主要な技術セグメントとして位置付けられている。高精度入力、多点操作、耐久性に優れる点が医療用途との親和性を高めている。
特に「医療用タッチスクリーン／静電容量方式／感染対策UI／デジタル診療環境／医療機器統合」を軸に市場構造が高度化している。近年は病院DX、遠隔診療、スマート手術室の普及が進み、医療現場における直感的かつ衛生的な操作インターフェースへの需要が急速に高まっている。
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図. 医療用タッチスクリーンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「医療用タッチスクリーン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、医療用タッチスクリーンの世界市場は、2025年に186百万米ドルと推定され、2026年には194百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で推移し、2032年には255百万米ドルに拡大すると見込まれています。
デジタル診療環境と感染対策ニーズの拡大
近年の医療DX推進に伴い、医療用タッチスクリーンは単なる入力装置から「デジタル診療環境」の中核インターフェースへ進化している。電子カルテ連携、画像診断表示、AI診断支援システムとの統合が進み、医療従事者の作業効率改善に寄与している。
特に感染対策の観点では、抗菌コーティングやアルコール耐性を備えた医療用タッチスクリーンへの需要が拡大している。2025年上半期には、多くの医療機関が非接触操作や簡易消毒対応を重視する傾向を強めており、病院設備更新案件の中で高衛生型ディスプレイ採用比率が上昇している。
手術室・診断装置分野での用途拡大
医療用タッチスクリーンの主要用途は、手術室、診断装置、クリニック端末に集中している。特に手術支援システムでは、高解像度表示とリアルタイム操作性が求められるため、低遅延かつ高感度な静電容量方式が主流となっている。
また画像診断分野では、CT・MRI・超音波診断装置との統合需要が拡大している。近年ではAI画像解析との連携も進み、医師が画面上で直接診断支援情報を操作するケースが増加している。こうした「医療機器統合型UI」は、今後の市場差別化要因になるとみられる。
競争環境と主要企業戦略
市場は高品質・高信頼性を重視する傾向が強く、医療認証対応能力を持つメーカーが優位性を確保している。主要企業にはElo Touch Solutions、Fujitsu、Advantech、Holitech、SCHURTERなどが含まれる。
日系メーカーは高耐久性と長寿命設計で強みを持ち、中国系メーカーはコスト競争力と大量供給能力を背景にシェア拡大を進めている。一方、欧米企業は手術室向け高機能モデルや医療認証対応製品で優位性を維持している。