Googleスプレッドシートを活用した“ちょうどいい業務システム” 「Smasheet（スマシート）」を2026年5月10日より提供開始

『そこまで困ってない。でも、毎回ちょっと面倒。』を片づける仕組みを、低コスト・短期間で実現



【概要】株式会社イーハイブ（本社：福岡県福岡市中央区天神4-8-2 天神ビルプラス5F、代表取締役：平井良明）は、Googleスプレッドシートを活用して、フォーム受付・一覧公開・申込管理・簡易業務システムなどを構築できるサービス 「Smasheet（スマシート）」 を、2026年5月10日より提供開始いたしました。





サービス紹介ページ：https://www.i-hive.co.jp/178389.htmlまた、スマホ向け情報整理サービス「すまっぽん！」との連携サービスとしても公開し、スマートフォンを活用した情報発信や受付導線づくりにも対応しています。すまっぽん！紹介ページ：https://www.smappon.jp/178426.html開発の背景企業や団体の現場では、● イベント受付● 問い合わせ管理● 店舗・拠点情報の一覧管理● クーポン配信管理● 申込者リスト管理● 社内簡易申請など、「業務システムを作るほどではないけれど、毎回少し手間がかかる業務」が数多く存在します。GoogleフォームやExcel、メールなどを組み合わせて運用しているケースも多い一方で、● 転記作業が発生する● 更新漏れが起きる● 担当者依存になる● 管理が煩雑になるといった課題がありました。一方で、こうした課題に対して本格的な業務システムを導入するには、費用や導入期間の面でハードルが高い場合があります。そこでイーハイブでは、「そこまで困ってない。でも、毎回ちょっと面倒。」という現場の声に応える仕組みとして、Smasheetサービスを提供することにしました。SmasheetとはSmasheetは、Googleスプレッドシートを管理画面として活用し、必要な機能だけをWeb化できるサービスです。例えば、● 申込フォーム作成● 一覧表示● 公開ページ生成● 受付管理● ステータス管理● データ集計などを、既存のGoogleスプレッドシートをベースに構築できます。新しい複雑なシステムを覚える必要がなく、現場で使い慣れたUIを活用できるため、導入しやすい点が特徴です。すまっぽん！との連携Smasheetは、イーハイブが提供する「すまっぽん！」との連携にも対応しています。すまっぽん！を情報の入口として活用し、Smasheetを裏側の管理機能として組み合わせることで、● イベント受付● クーポン管理● 申込管理● 情報更新などを、スマートフォンユーザーにも使いやすい形で提供できます。イーハイブの考えイーハイブでは、自治体向けシステムや企業向け業務システムなど、大規模なWebシステム開発も数多く手がけています。一方で、現場では小さな手間の積み重ねが、大きなコストになるケースも少なくありません。Smasheetは、そうした“小さな業務改善”を、無理なく・低コストで実現するための新しい選択肢です。今後の展開今後は、中小企業、地域団体、自治体、イベント運営者などを対象に、「必要なところだけを仕組みにする」というコンセプトで導入支援を進めてまいります。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349693/images/bodyimage1】

【株式会社イーハイブ 代表取締役 平井良明のコメント】

私たちはこれまで、大規模なWebシステム開発にも携わってきましたが、現場でよくあるのは、「そこまで困ってないけど、毎回ちょっと面倒」

という課題です。小さな作業でも、積み重なると意外と大きな負担になります。

Smasheetは、そんな“業務システムを作るほどではないけれど、少しラクにしたい”という現場の声から生まれました。Googleスプレッドシートという使い慣れた仕組みを活かして、必要なところだけをWeb化する。大げさなDXではなく、現場の「ちょっと面倒」を減らす。そんなサービスとして育てていきたいと思っています。



＜株式会社イーハイブ：インターネット関連＞

商号 株式会社イーハイブ https://www.i-hive.co.jp/

設立 1997年12月1日

本社 福岡市中央区天神4-8-2 5階

代表取締役 平井良明

＜関連URL＞

すまっぽん！ https://www.smappon.jp/

コムログクラウド https://cloud.comlog.jp/

株式会社イーハイブ https://www.i-hive.co.jp/

配信元企業：株式会社イーハイブ

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