biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「横浜港ボートパーク」（神奈川県横浜市 Web: https://www.boatpark.yokohama/） にて、2026年6月2日(火)の「横浜開港祭」当日、横浜港ボートパークを発着する特別プラン「開港記念・花火＆夜景クルーズ」を実施いたします。横浜の開港記念日を祝して打ち上げられる、夜空いっぱいの光と音の演出を、人混みを離れた海上の特等席からゆったりと鑑賞できるクルーズとなっております。夜空を彩る花火が水面に映り、みなとみらいの煌めく夜景がひとつに溶け合う、この日だけの特別な景色をお届けします。

「花火＆夜景クルージング」開催の背景

横浜港ボートパークではこれまで、横浜・みなとみらいの四季折々の表情を海から楽しむ、多彩なクルージングプランを提供してまいりました。夕日が海に溶け込むロマンチックな「サンセットクルーズ」や、山下公園・大さん橋といった名所を巡る「ショートクルーズ」、さらに春には大岡川の桜を水上から愛でる「お花見クルーズ」など、“水上の特等席”ならではの体験をお届けしています。そして2026年、横浜の開港記念日を祝して、夜空を彩る花火と美しい夜景を船上から堪能する「花火＆夜景クルージング」を6月2日(火)に実施いたします。この日にしか味わえない感動的なひとときを、ぜひ大切な方と一緒にお過ごしください。

「花火＆夜景クルージング」運行スケジュール・料金

https://boatpark.yokohama/cruising/night_view_firework_cruise/ https://boatpark.yokohama/fes_entry/form/

■運行スケジュール 出港準備：18:30 出港：18:45 帰港：20:30 （所要時間約120分）

■料金 \20,000／1名様 ※保険料、ライフジャケットレンタル代込 ※1グループ2名様～6名様までお申込み ※1グループ貸切でご案内いたします。

■注意事項 ※保険料、ライフジャケットレンタルは料金に含まれています。 ※定員人数が2名に満たない場合や、天候の都合により中止になる可能性があります。 【ヘミングウェイ横浜での飲食を併用される場合】 ※ 17:00までにご来店ください。または、帰港後にご飲食をお願いします。22時まで営業いたします。 【BBQを当日利用される場合】 ※17:00スタートまで受け付けます。【1830】に一旦BBQを中断いただきます。帰港後に再開となります。 【花火が中止になった場合】 ※出港前に花火が中止=当クルージングはキャンセルとなります。 ※出港後に花火が中止=横浜港ナイトクルージングとなります。

横浜・みなとみらいの景色を楽しみながらBBQ(バーベキュー)

施設のカフェ「Hemingway（ヘミングウェイ）横浜」では、2026年4月24日(金)より、BBQプランが全6種類にパワーアップして登場いたしました。注目は、ボリューム満点の「プレミアムBBQプラン」。グラスフェッドビーフやポークスペアリブ、バーボンチキンといった3種の贅沢なお肉に加え、牡蠣や海老、ホタテなどの新鮮な魚介、そして色鮮やかな野菜を一度に楽しめる豪華な内容です。現在は、スタンダードなプランから豪華なシーフード付きプランまで、ご利用シーンに合わせて選べる全6コースをご用意。さらに、缶アルコール飲み放題やお好きなお飲み物、食べ物を持ち込みできるプランも充実しており、4名様からの少人数グループはもちろん、大人数でのパーティーや二次会にも最適な会場となっております。

「横浜港ボートパーク」とは

https://hemingway-yokohama.cafe/bbq/ https://hemingway-yokohama.cafe/reserve_bbq/flow/

横浜・みなとみらいの「桜木町駅」から徒歩圏内に位置する、会員制の都市型マリンリゾートです。 SUP（スタンドアップパドルボード）やボートレンタル、操船セミナーなど、初心者から経験者まで海を身近に感じられるアクティビティを多数展開しています。会員制でありながらビジター利用も広く受け入れており、海に浮かぶ会員制のクラブハウス（ヘミングウェイ横浜）での食事やBBQ、四季折々のクルージング体験を通じて、横浜の海を楽しむ新しいライフスタイルを提案しています。

会社概要

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ

biid株式会社 担当：松尾・尾上 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp