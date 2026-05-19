テレビで見た“あの爆笑ネタ”を、目の前で――。 西明石のホテルキャッスルプラザでは、7月18日（土）、実力派夫婦ものまねタレントのたむたむ＆沙羅を迎え、「サマーカーニバル2026」を開催します。チケットは5月22日（金）10:00より、WEB限定で予約受付を開始します。

■夫婦ならではの息の合った“爆笑ものまねライブ”

◎幅広い歌まねレパートリーで人気 たむたむ

たむたむは、河村隆一をはじめ、LUNA SEA、GACKT、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴）、高橋一生など、多彩な歌まねで知られるものまねタレントです。

◎綾瀬はるかのものまねで人気 沙羅

沙羅は、女優・綾瀬はるかにそっくりな顔立ちと雰囲気で知られ、広末涼子、篠原涼子、丸山桂里奈など、多彩なものまねでも人気を集めています。

■ホテルシェフによる洋食コースをご用意

当日は、洋食のフルコースに加え、アルコール・ソフトドリンクを含むフリードリンクをご用意します。非日常の時間を、美味しい料理とともに心ゆくまでお楽しみいただけます。

■開催概要と料金

《開催日》 2026年7月18日（土） 《会場》 西明石ホテルキャッスルプラザ 3階「祥福寿の間」 《料金》 大人：16,000円 小学生：5,000円 ※税・サービス料込 ※全席指定 ※幼児の入場はご遠慮ください。 《料理内容》 洋食コース 《当日の流れ》 17:00～ 受付開始 17:30～ 開場 18:00～ ディナータイム 19:00～ ショータイム

■お申込みはWEB予約限定！5月22日10:00から受付開始

【予約受付開始】 2026年5月22日（金）10:00～ 【予約方法】 ホテルキャッスルプラザ公式Webサイトの専用予約ページよりお申し込みください。

◆イベントに関するお問い合わせ先

https://www.castlehotel.co.jp/

株式会社キャッスルホテル 〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2-2 宴会予約課 TEL：078-927-1700 （受付時間10:00～18:00）

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