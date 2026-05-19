チェジュ航空、ZEROBASEONEと上昇気流に乗る

株式会社チェジュ航空「提供：チェジュ航空」

チェジュ航空（代表取締役社長 キム・イベ）は、グローバルにファン層をもつK-POPアーティスト「ZEROBASEONE」の新アルバム発売を記念したタイアップ企画として、「ZEROBASEONE特別塗装機」を運航します。

チェジュ航空の「ZEROBASEONE特別塗装機」には、ZEROBASEONEの6thミニアルバム 『Ascend-』 のビジュアルを機体デザインに採用し、2026年6月9日より、チェジュ航空が就航する国際線にて約3カ月間運航する予定です。

チェジュ航空は、「ZEROBASEONE特別塗装機」のタイアップ企画を記念し、約2カ月間にわたり、仁川発の国際線全路線において、カウンターで搭乗手続きをされたお客さまを対象に、ZEROBASEONEのビジュアルをデザインした搭乗券を数量限定で提供します。

「提供：チェジュ航空」

また、チェジュ航空はZEROBASEONEのファンクラブ「ZEROSE」（公式ファンダム名）の皆さまに向けた各種イベントも実施する予定です。5月31日まで、チェジュ航空の公式ホームページ、アプリおよび日本公式SNS（Instagram、X）よりご応募いただいた方の中から抽選で、日本＝韓国往復航空券1枚〈2名様〉、ZEROBASEONE直筆サイン入りCD 〈5名様〉、 ZEROBASEONE 6thミニアルバム『Ascend-』フォトセットランダム1点〈1名様〉などをプレゼントします。詳細はチェジュ航空公式ホームページで確認できます。

チェジュ航空関係者は、「航空機が持つ“飛翔”のイメージと、アルバム名『Ascend-』が意味する“上昇”のメッセージを結びつけた、異業種間のタイアップ企画として、世界中のファンの皆さまに新鮮な楽しさをお届けしてまいります」とコメントしました。 また、「ZEROBASEONE特別塗装機」を通じて、世界中のファンの皆さまに、新アルバム『Ascend-』とともにチェジュ航空ブランドをより身近に感じていただけることを期待しています」と述べました。

チェジュ航空は現在、東京（成田）／大阪（関西）／福岡／名古屋（中部）／札幌（新千歳）／沖縄（那覇）／函館／松山／静岡／大分／広島／神戸～仁川線のほか、大阪（関西）～金浦線、東京（成田）／大阪（関西）／札幌（新千歳）／福岡～釜山線を運航しています。＜以上＞