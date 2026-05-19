5/27-29 人とくるまのテクノロジー展に出展します。

株式会社ストラタシス・ジャパン

株式会社ストラタシス・ジャパン（本社：東京都中央区 代表取締役社長：シャルマ・スニール）は、2026年5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展」に出展します。

近年、「3Dプリンタ」は手に届きやすい様々な種類が登場し、アディティブ製造技術はモノづくりのプロセスにおいて欠かせない手法となってきています。工業用3Dプリンタのパイオニアであるストラタシスでは、製造工程のあらゆる段階における最適な3Dプリンタを製造販売しています。今回出展する「人とくるまのテクノロジー展」では、「精度と強度を備えた『大型試作』『大型治工具』」をテーマとした3Dプリンタソリューションに特化してご提案します。実際に現場ですでに使用されている各メーカー様の事例をわかりやすく展示します。

展示会概要：

ストラタシスF770用「新型T25高速ヘッド」を使用した SUBARU の『サイドボディモールディングを取り付けるための位置決め治工具』をはじめとした事例サンプルを多数ご紹介

会 場：神奈川県横浜市 パシフィコ横浜

小 間：展示ホール「495」（部品ゾーン：入口より右手奥エリア）

日 時：2026年5月27日（水）-29日（金）

サイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/

※ご来場の際は、「来場登録(https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/registinfo/)」より事前登録の上、来場者証を印刷してご持参ください。

ストラタシス展示ブースの見どころ：

高精度・強度を備えたFDM 3DプリンタF770、F370CRで作られた大型試作・大型治工具の事例

展示例：

- 日産自動車株式会社- 株式会社トムス- スバル オブ アメリカ- ゼネラルモーターズ- 株式会社m-tech- NISMO- NASCAR- ヴァレオ- Audi 他

実機展示：FDM 3Dプリンタ『F370CR』

製品詳細：

▶大型3Dプリンタ『F770』：詳細ウェブページ(https://www.stratasys.co.jp/3d-printers/printer-catalog/fdm/f770-printer/)

▶カーボンファイバー対応3Dプリンタ『F370CR』：詳細ウェブページ(https://www.stratasys.co.jp/3d-printers/printer-catalog/fdm/f370-composite-ready/)

ストラタシスについて：

ストラタシスは、アディティブ製造（積層造形）の世界的リーダーとして、自動車、航空宇宙、医療、コンシューマー製品、教育などの業界に向けた革新的な3D造形ソリューションを通じてモノづくりのあり方を変革しています。スマート・コネクテッド3Dプリンタ、樹脂材料、ソフトウェア・エコシステム、オンデマンドパーツを通じて、製品ライフサイクルのあらゆる段階において競争優位性を提供しています。世界中の先進的な企業が、製品設計の革新、製造プロセスの効率化、患者ケアの向上を実現しています。

ストラタシス ロゴ

ストラタシス・ジャパンはStratasys Ltd.の日本子会社で、ストラタシスが製造する3Dプリンタおよび3Dプリンタ材料の販売やパーツ造形サービス（DFP）の提供を行っています。本社は東京都中央区で、大阪に支店があります。ストラタシスの詳細については、ウェブサイト(https://www.stratasys.co.jp/) 、ストラタシスのブログ(https://www.stratasys.co.jp/resources/) 、X/Twitter(https://twitter.com/stratasys) 、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/stratasys/) 、Facebook(https://ja-jp.facebook.com/stratasysJP/) をご覧ください。また、ストラタシスの公式ブログでも最新情報をご覧いただけます。