人事専門誌『日本人材ニュース vol.340』を発行 「人事の役割はAIでどう変わるか」を特集

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、2026年5月10日に「日本人材ニュース vol.340 人事の役割はAIでどう変わるか」を発行しました。

▼電子書籍版「日本人材ニュース vol.340」はこちらからお読みいただけます（無料）▼

https://jinzainews.net/26812712(https://jinzainews.net/26812712)

特集としてAIにより人事に求められる役割がどのように変化しているかを解説し、併せて人事DXを加速させるサービスについて紹介しています。また、人事インタビューではファミリーマートの「入社10年以内の若手対象の変革型リーダー育成」について、労働法解説では「改正公益通報者保護法に関する人事実務ポイント」について掲載しています。

「日本人材ニュース vol.340」目次

【特集】人事の役割はAIでどう変わるか

定型業務は省人化 HRBPの増員が急務

溝上 憲文 日本人材ニュース編集委員・ジャーナリスト

人事DXを加速させるAIサービスの提案相次ぐ

【人事担当者が評価する注目のAI研修】

アイテック／AVILEN／アウトバーン／Algomatic／インソース／エクサウィザーズ／リスキル

【DX人材の採用に強い人材紹介会社】

ギークニア／コンコードエグゼクティブグループ／サーチエグゼ／THRILL

持続的な企業成長を導くリーダーシップ・パイプライン

【HR サービスの新潮流】

●ワークシフト研究所

VUCA×AI時代の次世代リーダー育成プログラム

「コーチング＋ディスカッション型研修」が判断力と意思決定力をUP

●NPO法人G-net

「ふるさと兼業越境研修プログラム『シェアプロ』」

地域に越境して見えた、真のダイバーシティ。マネジメント層にも大きな学び

【人事インタビュー】

入社10年以内の若手を選抜し、変革型リーダー育成を開始

ファミリーマート

南場秀樹 管理本部 人財開発部 キャリアカウンセリング室 マネジャー（2026 年2月末時点）

現在は、南九州ファミリーマート 管理部 部長

【雇用管理の労働法相談】

通報者の解雇・懲戒に刑事罰

改正公益通報者保護法に関する人事実務ポイント

安西法律事務所 島野寛之 弁護士

【人事おすすめ書籍・本の著者が語る】

『人と組織の活性化に貢献する HRBPの実務書』パーソネル・パートナーズ 社労士事務所 山本陽二 代表 特定社会保険労務士

『対話するたび成長する AIセルフ・コーチング 自分専属のAIコーチの作り方』 Coaching4U 渡邊佑 代表

『採用マーケティングの教科書』 ダトラ 草深悠介 代表取締役社長

『成果の出るAI採用 人手不足の時代に採用で勝つために』フォワード 名古屋考平 代表取締役

【人材採用動向レポート】

～採用コンサルタントが人材市場動向や採用成功ポイントを解説

［製造］ エンディングキャリア 佐藤大介 代表取締役

［経営幹部］東京エグゼクティブ・サーチ 福留拓人 代表取締役社長

［マーケティング］ネオパートナーズ 鈴木和征 取締役

［第二新卒］RYOMA 阿阪滉貴 代表取締役

［新卒］ジェイック 柳井田彰 執行役員 First Career Division 事業部長

【HRサービス】

・従業員が産業医面談の日程を調整できる機能で対応の遅れを防ぐ（エムスリーキャリア）

・採用の課題や状況に合わせて、プロ人材をスピーディーにマッチング（Piece to Peace）

・「 自走型AI人材」育成研修で入社直後からの早期活躍を支援（FLINTERS）

・組織変革プログラムで自律的に行動する組織文化の醸成を後押し（三井物産インシュアランス・ホールディングス）

・中堅・エンタープライズ企業向けクラウド勤怠管理システムを提供（マネーフォワード）

・学びの質を高める対話型プログラムで社員の行動変容を促す（Schoo）

・実務が変わるための定着までコミットするスキルトレーニングを提供（MODE DIRECTIONS）

・英語学習の停滞をリアルタイムで検知し、コーチが即座に介入（ジャパンビジネスラボ）

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人事専門誌「日本人材ニュース」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。

所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

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