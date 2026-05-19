STAGEON、クリエイターとゼロから事業を共創する「CREATOR VENTURES with STAGEON」始動

株式会社STAGEON

法人向けYouTubeマーケティングソリューションを提供する株式会社STAGEON（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：軽米昇平、以下、STAGEON）は、インフルエンサー事業を共創する「CREATOR VENTURES with STAGEON」として、Instagramのフォロワー60万人超の時短飯クリエイター「たじ飯のたじ」と昭和18年創業の老舗「山川醸造」のコラボ商品「たじ飯のたれまかせ」を発売いたしました。

STAGEONは、クライアントが掲げるゴールから逆算した戦略設計を強みとするYouTube運営支援を行っています。これまでYouTubeのマーケティングソリューションを通じて培ってきたノウハウを活かし、インフルエンサーと数々の新規ビジネスを創出・支援をしてきました。

この度、「CREATOR VENTURES with STAGEON」としてクライアントのコンテンツ価値の最大化と収益機会の創出の両立を目指します。

その一環として、Instagramフォロワー数60万人超を誇る時短飯クリエイター「たじ飯のたじ」と、昭和18年創業の老舗企業「山川醸造」とのコラボ商品を発売いたしました。

本商品は、発売開始直後からSNSで口コミやレシピ投稿が拡散され、追加販売のたびに即完売が続いています。

第1回の追加販売では3日足らずで完売、第2回の追加販売ではわずか3時間で完売するという驚異的な売れ行きを記録し、「手に入れられないレアな調味料」としてSNSで注目を集めています。

本商品「たじ飯のたれまかせ」は、日々忙しく過ごす家庭でも【かけるだけ・和えるだけ】で味が決まる万能ソースです。木桶仕込み醤油のコクと風味をベースに、さまざまな料理に自然と寄り添う味わいに仕上げています。肉・魚・野菜を問わず幅広いメニューに活用でき、毎日の食卓をより豊かに彩ります。

なお、本商品は一つひとつ手作業で製造しているため、数量限定・先着順での販売となります。

また、2026年3月２8日には発売を記念して都内にて試食会イベントを開催し、ライブクッキングや、トークセッション、試食会が行われ、会場は大盛況となりました。トークセッションでは山川醸造代表の山川氏とたじ飯のたじ氏による対談も実現し、本商品の誕生までの開発秘話に、来場者の皆様も真剣に耳を傾けていました。

商品詳細

試食会イベントの様子

「頑張らなくてもお袋の味」をコンセプトに忙しい毎日の中でも仕上げにかけるだけで味が決まる。そんな安心と手軽さを追求した万能ソースです。

無添加にこだわり、小さなお子さまのいるご家庭でも日常使いしやすい設計に。素材本来の味わいを活かしながら、からだにやさしく、毎日使いたくなる一本に仕上げました。

「たじ飯のたれまかせ」で作った料理の数々

▼販売ページ

https://tajimeshi.com/

◼︎たじ飯のたじ

Instagramのフォロワー数60万人超の時短飯クリエイター「たじ飯のたじ」は、「10分でカラダに嬉しい、頑張らない毎日ご飯」をコンセプトに、忙しい子育て世代を中心に支持を集める人気クリエイターです。手軽でありながら本格的なレシピ提案により、多くの家庭の食卓を支えています。

2024年10月より下野新聞にて、コラム「たじの頑張らない日々（ズボラ10分ごはん＆ときどき古着）」の連載を開始。著書「たじ飯のごはんは10分でつくれます。」は、重版5刷を記録し、Amazonランキング1位を獲得、海外出版もしています。

▼たじ飯Instagram

https://www.instagram.com/taji._.meshi/

◼︎山川醸造

「山川醸造」は創業以来80年以上にわたり伝統製法を守り続ける醤油蔵です。国内全体の醤油生産量の1％にも満たない希少な木桶仕込みにこだわり、木桶ならではの奥深い旨味と豊かな香りを大切にしています。効率化が進む現代においても、手間ひまを惜しまないものづくりを貫いています。

▼山川醸造HP

https://tamariya.com/

STAGEONについて

「コンテンツマーケティングでビジネスに革命を」をミッションに、創業以来200以上の法人向けYouTubeチャンネルを企画・運営するYouTubeチャンネル運営のリーディングカンパニー。プロデューサーやディレクター、編集などの制作スタッフは外部パートナーも含め総勢100名を超える安定した制作体制を構築。YouTube制作だけではなく、YouTubeを活用したヒット商品の開発や販売手法の構築など、YouTubeマーケティングを総合的に支援しています。2025年7月にはコーポレートロゴを刷新し、価値ある情報・サービスを持つ企業・個人の魅力を最大限引き出すというコーポレートメッセージを改めて掲げました。

■会社概要

社名：株式会社STAGEON（ステージオン）

設立：2017年1月

代表者：代表取締役CEO 軽米 昇平

所在地：〒103-0023東京都中央区日本橋本町３丁目３－６ ワカ末ビル５階

URL：https://stageon.jp/