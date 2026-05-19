AI時代に、あえて“手で作る”価値。全国から刺繍作品が集結「刺繍アートフェスティバル2026」開催

刺繍アートフェスティバル2026

株式会社ブーケ

株式会社ブーケ（刺繍教室「刺繍ルーム(R)️」代表取締役社長 福田彩）は

【見る、感じる、愉しむ刺繍。針と糸で、心をつなぐフェスティバル。】をテーマに刺繍アートフェスティバルを開催いたします。

刺繍アートフェスティバル開催概要

【日時】

2026年7月16日(木)～7月20日(月、祝)

11:00～17:00 17日のみ18時まで延長

【入場料】無料、どなたでも入場可能

【会場】〒160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目６－２

ヒルトピアアートスクエア （ヒルトン東京地下1階）

ヒルトピアショッピングアーケード内

刺繍アートフェスティバルとは

刺繍教室の垣根を超え、全国の“刺繍好き”が集まる日本最大級の刺繍交流イベント

刺繍作品を中心に、暮らしや想い、表現の可能性を広げていく展示イベントです。

AIが身近になり、何でも効率化される時代。

そんな今、あえて「手を動かす時間」に価値を感じる人が増えています。

特に50代以降の女性を中心に、自分を大切にする時間として注目される刺繍。

全国から集まる唯一無二の作品には、技術だけでなく人生や想いも込められています。

刺繍アートフェスティバルは、「手仕事が人を癒し、人と人をつなぐ」今の時代を映すイベントです。

コンテストブース

全国から選ばれた130点の刺繍作品を展示。

来場者投票と企業賞の2つの視点から賞を授与。

来場者による投票：「見る」「感じる」「選ぶ」参加型の刺繍コンテストで「好き」の視点

刺繍に関わる企業が選ぶ企業賞：確かな目で見たプロの視点

ただの評価ではなく、作品に込められた想いにスポットが当たる機会であり、新しい才能や可能性が見出される出発点でもあります

2025年の受賞作品を見る :https://embroidery-art-fes.com/2025contest

マーケットブース

2025年の会場の様子

運営委員による特別展示と、オリジナルキットや資材の販売。家に帰ってからも楽しみが続くマーケットブース

普段は教室の生徒しか購入できないキットや、なかなか実物を見る機会の少ないレッスン課題なども展示。



「気になっていた先生の世界観を少し体験してみたい」

そんな方にも楽しんでいただける、特別キット販売は必見。

レッスンに通っていなくても、どなたでもご購入いただけます。

刺繍教室の垣根を超えたイベントならではのマーケットブースです。

- 株式会社ブーケ 福田彩（フランス刺繍、白糸刺繍）- 一般社団法人 日本リボン刺しゅう協会 井上ちぐさ（フランス刺繍、リボン刺繍）- 大西望代（アリワーク刺繍）- 成田悦子（リュネヴィルクロシェ刺繍）- 平石秀子（白糸刺繍）- 三浦名菜（フランス刺繍）マーケットブース出展・運営委員 :https://embroidery-art-fes.com/guestartist

⚫︎企業ブース

クロバー株式会社

日本の手芸・ソーイング用品を長年支えてきた老舗メーカー。

1925年創業以来、裁縫道具、刺繍用品、編み物用品など、幅広いハンドメイド用品を手がける、信頼の厚いブランドです。



小さな手芸屋さん

オートクチュール刺繍に使われるスパンコールやビーズ、刺繍資材などを扱う専門店。フランス製スパンコールやチェコビーズなど、普段なかなか出会えない素材も取り扱っています。

刺繍アートフェスティバル 見どころ

130点以上の刺繍作品展示

刺繍の展示会といえば個展や刺繍教室の教室展が一般的。ですが、この刺繍アートフェスティバルでは刺繍教室の垣根を超えて、多種多様な刺繍作品が集まりました。

運営委員による審査を経て選ばれた130点以上の作品が会場に並びます。

「これが刺繍？」

きっと初めて見る技法もあるでしょう。

刺繍の奥深さ、そして刺繍の広がりを感じていただけるはずです。

5日間開催

2026年は７月１６日～２０日。祝日連休を含んだ5日間開催いたします。

昨年は初開催にもかかわらず、初日は開場前から新宿ヒルトンホテルの地下に長蛇の列。

5日間でのべ2000人以上が来場。刺繍を楽しみにいらっしゃいました。

全国で活躍する刺繍作家が集結

著書を出版されている刺繍作家をはじめ、人気刺繍教室の講師、カルチャースクールで活躍する先生方など、多彩な刺繍作家が参加。

それぞれの感性と技術から生み出された、オリジナル作品が全国から集います。

手仕事だからこそ表現できる、繊細で美しい刺繍の世界をご覧いただけます。

今、なぜ刺繍なのか

AI時代に、手で作る時間の価値が見直されている

便利な時代になった一方で、「気づけば一日が終わっている」「自分の時間がない」と感じる人も少なくありません。そんな中、ゆっくり楽しむ趣味として注目されています。

一針ずつ自分のペースで進める時間は、忙しい日常から少し離れ、自分自身と向き合う時間にもなります。

また、刺繍は単なる趣味に留まりません。

子育てがひと段落して始めた方、カルチャースクールをきっかけに新しい仲間と出会った方、趣味が仕事につながった方など、その楽しみ方はさまざまです。

作品の背景には、一人ひとりの人生や想い、そして「好き」を続ける力があります。

なぜコンテストなのか

刺繍アートフェスティバルが、あえて“展示だけ”ではなくコンテスト形式を取り入れているのには理由があります。

家族や仕事を優先し、自分の時間を後回しにしてきた女性たちの中には、「趣味に時間を使うこと」に少し後ろめたさを感じる方もいます。だからこそ、“作品を完成させる”“展示を目指す”という目標を持つことで、自分の時間に意味を見出し、一歩踏み出せる人がいます。

「出品するんだね」「頑張ってね」と家族が応援してくれたり、子どもが母親の挑戦する姿を見るきっかけになることも。刺繍は単なる趣味ではなく、自分らしく輝く時間になり得る--コンテストとしての結果だけでなく、そんな想いも、このフェスには込められています。

協力、協賛企業と共に刺繍界の未来へ

刺繍アートフェスティバルは、主催者や運営委員だけでは成り立ちません。

刺繍や手芸文化を支える企業の皆様にもご協力いただきながら、業界全体で「刺繍の魅力」を未来へつなぐ場として開催しています。

会場では企業ブースの出展に加え、企業賞も実施。

それぞれの企業が持つ技術や想いとともに、刺繍を楽しむ人々を支えています。糸や道具、素材など、日々の作品づくりを支える企業と作家・愛好家が出会い、交流できることも、このイベントならではの魅力のひとつです。

⚫︎協賛企業 ※50音順、敬称略

- ウィラブハンディクラフト- オリムパス製絲株式会社- 株式会社 貴和製作所- クロバー株式会社- 小さな手芸屋さん- てといと- ディー・エム・シー株式会社- 株式会社日本ヴォーグ社- 日本紐釦貿易株式会社- BRODERIE PLAISIR- ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社- 一般社団法人 日本リボン刺しゅう協会- 株式会社ブーケ

⚫︎協力作家 ※50音順、敬称略

- アートスタジオフェアリーハンズ- うさぎのしっぽ堂（USAPPODO)- クスノキアツコ イタリアチュールレース刺繍教室- Sugar & Frill- 千葉なおみ モダン日本刺繍- Hug・Hagu・Lux(ハグハグルークス)- フランス刺繍教室「刺しゅうnoWA 」- 横浜カルトナージュ教室blanche cartonnageブランシュカルトナージュ- LOVE Handmade Life- RIKAKO UCHIDA- Rustan Yuko KAMOME BOUTIS協賛企業、協力作家、詳細はこちら :https://embroidery-art-fes.com/sponsor-partner

取材募集

会場内は撮影可能となっております。作品展示に加え、出品者・主催者への取材も承ります。

制作背景や刺繍との出会い、作品に込めた想いなど、さまざまな視点から取材いただけます。

事前にご連絡いただきましたら、テーマに沿った出品者もご案内可能です。お気軽にご相談ください。

取材テーマ例

- AI時代に、なぜ人は“手仕事”に惹かれるのかデジタル化が進む今、あえて「手を動かす時間」に価値を感じる人が増えています。- 50代から始める学び子育て後や定年後、自分の時間を楽しみながら新たな挑戦を始める女性たち。- 「趣味」に罪悪感を持っていた女性が、コンテストで輝く理由“遊び”ではなく目標を持つことで、自分の時間に意味を見出し、一歩踏み出す女性たち。- “母”ではなく「私」に戻る時間家族優先だった女性たちが、自分自身を大切にする時間として刺繍を楽しむ背景。- 人と人をつなぐ“趣味コミュニティ”世代や地域を超え、刺繍を通して新しいつながりが生まれる場。- 趣味から“仕事”へ好きなことを続ける中で、小さな仕事や教室運営につながるケースも。

刺繍アートフェスティバル公式サイト

刺繍アートフェスティバル公式サイト :https://embroidery-art-fes.com/

問い合わせ 取材依頼

福田彩

皆さま、こんにちは。

このたびは刺しゅうアートフェスティバルにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

昨年スタートした刺繍アートフェスティバルは、多くの出品者様、ご来場者様、協賛企業様、運営メンバーに支えられ、たくさんの笑顔と感動に包まれた時間となりました。

刺繍教室の垣根を超え、ジャンルや世代を越えて作品が集まる場を作りたい。その想いから始まったフェスです。AI時代だからこそ、手で作る時間の豊かさ、人と人がつながる喜びを感じていただけたら嬉しいです。

皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

刺繍アートフェスティバル主宰

株式会社ブーケ 代表 福田 彩

株式会社ブーケ 福田彩 :https://bouquet-24.com/問い合わせ、取材依頼 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd50ukZIGO6AxWOWcEt70NxjfqHk6gg_cIibcboOh9xIZQ5yQ/viewform