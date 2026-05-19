【5/28開催】AI時代のBtoBサイト新基準。商談創出を最大化する「7つの改善実践ステップ」を公開

株式会社immedio

商談獲得自動化サービスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年5月28日（木）、株式会社シーラベル主催のオンラインカンファレンス『AI時代のBtoBサイト新基準 ～商談創出を最大化する「7つの改善実践ステップ」～』に登壇いたします。

▶︎ 概要はこちら :https://clabel.jp/kyousou/seminar/20/?prvcode=b572b26c-5b85-4666-97a5-0d00cf2227a2■ BtoBサイト運用の「限界」を突破する7つの視点

現在、多くのBtoB企業において、検索行動の変化や顧客行動のデジタル化により、従来のWebサイト運用だけではリード獲得や商談創出が停滞する「踊り場」を迎えています。

本カンファレンスでは、戦略設計・SEO・導線改善・商談獲得自動化など、各工程をリードする7社が集結。AIによってコンテンツが溢れる時代だからこそ求められる「信頼の質」や、AI検索（LLMO）に対応した最新のマーケティング戦略など、具体的な実践ステップをリレー形式で解き明かします。

■ immedio登壇セッション（12:15 - 12:40）

「BtoBサイトで商談を増やすには？ 成果につなげる導線設計と運用の実践法」

多くの企業が「サイト訪問やリード獲得はできているが、商談に繋がらない」という課題を抱えています。さらに、インサイドセールスの採用難や体制維持が困難になる中で、いかに効率的に「取りこぼし」を防ぐかが事業成長の鍵を握ります。 本セッションでは、サイト訪問後の顧客行動をどう捉え、最短距離で商談へと繋げる導線を設計すべきか。実際の成功事例をもとに、限られたリソースで成果を最大化する運用の実践ポイントを解説します。

登壇者：株式会社immedio 営業部 部長 本多 将大

Sansan、hacomonoを経てimmedioに参画。シード期からIPO直後までの幅広いフェーズでマーケティング・営業組織を牽引してきた経験から、事業成長に直結するIS・セールス戦略を提唱。

参加申し込みする :https://clabel.jp/kyousou/seminar/20/?prvcode=b572b26c-5b85-4666-97a5-0d00cf2227a215秒で予約完了！

■ 開催概要

セミナー名：AI時代のBtoBサイト新基準 ～商談創出を最大化する「7つの改善実践ステップ」～

日時：2026年5月28日（木） 10:00～13:15（LIVE配信）

形式：オンライン開催

費用：無料（事前申込制）

主催：株式会社シーラベル

お申し込みURL：https://clabel.jp/kyousou/seminar/20/?prvcode=b572b26c-5b85-4666-97a5-0d00cf2227a2

■ このような方におすすめ- サイトからのリード獲得や商談創出が「頭打ち」になっている方- 自社サイトのどこを改善すべきか、具体的なボトルネックが分からない方- AIや検索アルゴリズムの変化により、従来のSEO手法に限界を感じている方- アクセスはあるが、受注に繋がる「質の高い商談」が増えずにお悩みの方株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)