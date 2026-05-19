【岐阜県初出店】格安板金の池内自動車、「大垣店」が2026年5月23日（土）に新規オープン！

株式会社イケウチ池内自動車 大垣店

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友、以下「当社」）は、2026年5月23日（土）に、岐阜県内初出店となる「池内自動車 大垣店」（岐阜県大垣市）をオープンいたします。

この度の大垣店オープンにより、中京・東海エリアにおけるサービスネットワークをさらに拡充し、地域住民の皆様へ「早い・安い・丁寧」な車のキズ・へこみ直しサービスを提供してまいります。

また、オープンを記念いたしまして、大垣店限定で利用可能な「5,000円割引WEBクーポン」を5月末まで期間限定で配布する特別キャンペーンを実施いたします。店舗オープンに先立ち、本日5月19日（火）より、コールセンターおよびWebサイトにて先行予約の受付を開始いたします。

■ 地域への約束：東海エリアの重要拠点として、経済的で迅速な修理を提供

岐阜県大垣市および周辺地域は、通勤や買い物など日常生活において自動車が不可欠な地域です。これまで近隣に店舗がなく、遠方まで足を運ばれていた地域の皆様の利便性を向上させるため、このたび満を持して出店を決定いたしました。

池内自動車 大垣店では、工場直営ならではの中間マージンを排除した納得価格と、お車をお預かりする期間を最小限に抑えるスピード修理により、地域の皆様の快適なモビリティライフをサポートいたします。

【池内自動車独自のサービス体制】

徹底的なコスト削減と格安価格の実現:

自社整備工場での一貫体制により、板金塗装に特化した「地域最安水準」の格安料金を実現いたします。

お待たせしない「超短納期」:

軽度の擦り傷やへこみであれば、熟練の職人技と徹底した工程管理により、最短1日（即日）での仕上げを追求します。

確かな技術力と3万台超の実績:

2025年度に年間修理台数30,496台を突破した圧倒的な施工実績に基づき、車種を問わず美しく均一な仕上がりを保証いたします。

■ 【大垣店オープン記念】1週間限定 WEB割引クーポン概要

大垣店のオープンを記念し、地域の皆様へ感謝を込めて、大きなキズ・へこみ修理にも安心な特別割引クーポンを配布いたします。

【配布・利用期間】 2026年5月23日（土）～ 2026年5月31日（日）

【特典内容】 修理代金 50,000円以上（税込）のご成約で「5,000円割引」（大垣店限定）

【獲得方法】 池内自動車ホームページ（URL下記）より取得可能。来店見積もり時にスタッフへ画面をご提示ください。

■ 代表取締役社長 池内 美友 コメント

「この度、弊社にとって岐阜県初となる『大垣店』をオープンできることを大変嬉しく思っております。自動車が生活必需品である大垣市の皆様に、万が一のキズやへこみができた際、『あ、池内自動車に頼もう』と真っ先に思い出していただけるような、地域に根ざした『街の車の駆け込み寺』を目指します。徹底した企業努力による格安かつ高品質な修理を、ぜひこの機会にご体感ください。」

■ 大垣店 店舗概要

【店舗名】 池内自動車 大垣店

【住所】 〒503-0816 岐阜県大垣市小泉町333

【オープン日】 2026年5月23日（土）

【営業時間】 9:00～20:00

【定休日】 年中無休

【大垣店 専用URL】 https://www.ikeuchi-jidousha.com/access/gifu/ogaki/

【池内自動車について】 株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区）が運営する、全国33店舗展開の板金塗装専門店です。「早い・安い・丁寧」をコンセプトに、自社工場直営による中間マージンの排除と徹底した工程管理により、業界トップクラスのコストパフォーマンスと短納期を実現しています。2025年度には年間修理台数30,496台を突破。豊富な施工データと熟練の職人技を強みに、キズ・へこみ直しに特化した「街の車の駆け込み寺」として、デジタル見積もりやSNSを通じた透明性の高いサービスを提供しています。

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名： 株式会社イケウチ

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者： 代表取締役社長 池内 美友

事業内容： 自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式Instagram： https://www.instagram.com/ikeuchi_bankin/

公式X： https://x.com/IKEUCHI_BANKIN

YouTube： https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト： https://ikeuchi-jidousha.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社イケウチ 広報担当 Email：info@ikeuchi-jidousha.com

＜大垣店 先行予約受付窓口＞

電話番号: 0120-145-841 (営業時間 9:00～20:00)

お見積りフォーム: https://www.ikeuchi-jidousha.com/estimate/

WEBクーポン: https://www.ikeuchi-jidousha.com/news/ogaki-open/