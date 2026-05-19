『蟲師展-出張展‐』が6月5日(金)より広島PARCOで開催

株式会社パルコ

第7回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、第30回講談社漫画賞（一般部門）を受賞した人気作品『蟲師』の展覧会、『蟲師展-出張展-』が2026年6月5日(金)より広島PARCO(所在地：広島県広島市中区本通10-1)で開催いたします。1999年から2008年にかけて連載され、その後も不定期に特別編が発表されている、漆原友紀先生の人気作の単独原画展。美麗な原画の数々を展示するほか、オリジナルグッズも沢山ご用意し、皆様をお待ちしております。

■開催概要

タイトル：蟲師展-出張展-

会 場 ：広島PARCO 本館6F PARCO FACTORY（広島県広島市中区本通10-1 本館6F）

会 期 ：2026年6月5日(金)～28日(日) 10:00-20:30

※最終入場は閉場の30分前まで ※最終日18:00閉場

入場料：1,200円

イベントページ：https://hiroshima.parco.jp/event/detail/?id=37079

広島PARCO公式HP：https://hiroshima.parco.jp/

※カラー原稿は原画保存の観点から、アフタヌーン編集部様のご協力・ご監修のもと、精緻に再現された高精細複製画での展示となります。予めご了承ください。

※展示スペースの都合により、抜粋展示となります。あらかじめご了承ください。

■オリジナルグッズ

スクエアキャラファインボード 2,860円アクリルスタンド 1,650円

屏風風アクリルスタンドD:蟲師6巻表紙 1,320円キャラファイングラフA：蟲師1巻表紙 29,700円キャラファイングラフB：蟲師2巻表紙 29,700円キャラファイングラフC：蟲師3巻表紙 29,700円

※一部商品となります。

※価格は税込です。

※商品はなくなり次第販売終了となります。

※お客様のご来店状況により購入数を制限させていただく場合がございます。

■入場特典（原画展会場のみ）

ご入場1回につき1枚、オリジナルブックマーク（全5種）をランダムにプレゼント。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

■購入特典

期間中、会場にて税込3,000円以上お買い上げごとに、１会計最大5回（税込15,000円分）まで、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

A賞：非売品キャラファインボード

B賞：オリジナルクリアカード（全5種）コンプリートセット

C賞：オリジナルクリアカード（全5種）ランダム１枚

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。