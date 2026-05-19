総合物流施策大綱2026で荷主企業の説明責任が本格化。行政書士法人運輸交通法務センターが「物流ガバナンス設計プロジェクト」を正式リリース

行政書士法人運輸交通法務センターhttps://toritekihou.com/project/

2026年1月の取適法（旧下請法）改正、4月の貨物自動車運送事業法・物流効率化法改正により、荷主企業の物流対応は「物流部門の問題」では済まなくなりました。

契約内容と実際の発注・運用が一致しているか。どの条件で発注し、どの作業に対して対価を支払っているのか。こうした内容を、企業として説明できることが求められる時代に入っています。

特定荷主に選任が求められるCLO（物流統括管理者）も、現場担当者ではなく、役員クラスが前提です。物流の問題は、現場ではなく経営の問題として扱われ始めています。

行政書士法人運輸交通法務センター（代表社員・行政書士：楠本浩一、大阪市）は、こうした制度転換に対応するため、荷主企業向けに「物流ガバナンス設計プロジェクト(https://toritekihou.com/project/)」を正式リリースしました。

１．「説明できない実務」がリスクになる時代へ

荷主企業の現場では、今も次のような運用が少なくありません。

・契約書と実際の運用が一致していない

・運送申込時に運賃や条件が確定していない

・契約にない附帯作業が現場判断で追加されている

・支払通知と実際の運送内容が一致していない

・多重下請の流れを把握できていない

これまでは「現場で回っているから問題ない」とされてきた運用でも、今後は記録と根拠が求められます。行政対応や社内監査では、「なぜその条件で発注したのか」「どの作業に対して支払ったのか」を企業として説明できることが前提になります。対応が遅れれば、是正指導の対象となる可能性があります。さらに、CLOを含む経営層の管理責任が問われます。



２．「物流ガバナンス設計プロジェクト」の内容

物流ガバナンス設計プロジェクトでは、発注・契約・支払・実運送をバラバラに扱わず、一体で整理します。具体的には、発注・契約・書面の整備から始まり、運送申込と支払通知の整合確認、実運送体制の見える化、社内ルールと現場運用の統一、監査・行政対応資料の整備、CLO向け報告体制の見直しまでを一連の流れとして支援します。整備の過程では、発注から支払までの統制フロー図、契約・申込・支払通知の確認資料、実運送体制の見える化レポート、CLO向け報告資料を成果物として作成します。

単なる法令チェックではありません。発注・契約・支払・実運送を、企業として説明できる状態まで整備することを目的としています。

https://toritekihou.com/project/物流ガバナンス設計プロジェクト :https://toritekihou.com/project/

３．総合物流施策大綱2026を荷主視点で読み解く記事5本を公開中

制度転換の全体像を整理するため、荷主企業向けの記事5本もあわせて公開しています。政策の説明ではなく、「荷主企業の意思決定」と「物流管理」の視点で整理しています。

５つの記事のまとめサイト :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026summary/

URL→https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026summary/

総合物流施策大綱 ５つの記事まとめサイト

記事１.：2026年総合物流施策大綱 44件のパブコメが指摘した「荷主実務の見落とし」

https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026pabcome/44件のパブコメ荷主実務の見落とし :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026pabcome/

２.あなたの会社に「物流ガバナンス設計者」はいるか ― CLOを選任しても動けない本当の理由 ―

https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026gov/CLOを選任しても現場が動かない理由 :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026gov/

３.総合物流施策大綱2026が荷主企業の実務対応｜商慣行・CLO・価格転嫁を解説

https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026kaisetsu/荷主企業の実務対応 :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaikou2026kaisetsu/

４.総合物流施策大綱２０２６で物流責任はどう変わるのか｜荷主企業が見るべきポイント

https://toritekihou.com/ninushi/butsuryusekininhenka/荷主企業が見るべきポイント :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryusekininhenka/

５.総合物流施策大綱2026-2030商慣行と荷主の行動変容

https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaiko-kodohenyou/商慣行と荷主の行動変容 :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryushisakutaiko-kodohenyou/

４．代表プロフィール

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行政書士法人運輸交通法務センター

代表社員／行政書士 楠本浩一

パナソニックの物流部門および物流子会社にて、物流法務・運送実務を20年以上担当した後、行政書士として独立。現在は、荷主企業・元請運送会社向けに、物流に関する契約・発注・運送実務の整備支援を行っている。著書に「荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド(https://www.amazon.co.jp/dp/4865224750/)」（2026年3月刊）がある。

５．お問い合わせ・個別相談について

現在、荷主企業向けの個別相談を受け付けています。また、発注・契約・支払・実運送の4点について、自社の説明可能性を確認できる簡易チェックリストも公開予定です。既存の「物流下請法リスク診断(https://toritekihou.com/shindan/)」と連動し、違反リスクの把握から物流ガバナンスの整備まで一体で支援します。

お問い合わせはこちら：https://toritekihou.com/project/

物流ガバナンス設計プロジェクト :https://toritekihou.com/project/物流ガバナンス設計プロジェクト

６．法人概要

行政書士法人運輸交通法務センター

代表社員／行政書士：楠本浩一

所在地：大阪府大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階

Web：https://toritekihou.com/

TEL：06-6355-4605

運輸交通法務センターHP :https://toritekihou.com/運輸交通法務センターHP