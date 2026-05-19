【TGIフライデーズ】 チーズが落ちる。テンションが上がる。WOW!が止まらない。TGI フライデーズ新体験 「FONDUE-IT」 5月19日(火)スタート

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」は、2026年5月19日（火）より、全13店舗にて新メニュー「FONDUE-IT /フォンデュ イット」をスタートいたします。

FONDUE-IT TGI FRIDAYS

熱々の鉄板に、濃厚チーズを目の前で豪快に注ぐ。ジュワッと響くシズル音。とろけ落ちるチーズ。思わず動画を撮りたくなるライブ感。「FONDUE-IT /フォンデュ イット」は、フライデーズ人気のバーガーやサンドウィッチ、ポテトスキンなどを、テーブルサイドでたっぷりの “Queso Blanco Cheese /ケソブロンコチーズ” とともに仕上げる、新感覚のアメリカンダイニング体験です。

単なる “食事” ではなく、目の前で完成する “エンターテインメント”。

音、香り、躍動感、そして思わず誰かにシェアしたくなる圧倒的ビジュアルで、TGIフライデーズならではの “Fun・Freedom・Celebration” を体現します。

“テーブルそのものがショーになる”

「FONDUE-IT /フォンデュ イット」は、SNS世代の「撮りたい」「シェアしたい」を刺激する、2026年初夏の注目メニューとして展開してまいります。

【FONDUE-IT メニュー】

FONDUE-IT TGI FRIDAYS

■ FONDUE-IT BACON CHEESEBURGER / フォンデュ イット ベーコンチーズバーガー

グリルしたビーフパテにチェダーチーズとベーコンをトッピングしたハンバーガーをアツアツの鉄板に盛り付け、特製のケソブロンコチーズソースをかけて提供いたします。フライドポテトと一緒にお楽しみ下さい。

\2,290 (税込\2,519)

■ FONDUE-IT CRISPY CHICKEN SANDWICH / フォンデュ イット クリスピーチキン サンドウィッチ

クリスピーに揚げたチキンをケチャップベースのオリジナルソースを塗ったバンズで挟んだチキンサンドとフライドポテトをアツアツな鉄板に豪快に盛り付け、仕上げに濃厚なケソブロンコチーズソースをトッピングして仕上げました。

\1,990 (税込\2,189)

FONDUE-IT TGI FRIDAYS

■ FONDUE-IT TRUFFLE MASHROOM BURGER / フォンデュ イット トリュフ マッシュルームバーガー

熱した鉄板の上に、ジューシーに焼き上げたビーフパテ、モッツァレラチーズ、マッシュルーム、パルメザンクリスプをトッピングし、アイオリトリュフソースを塗ったバンズで挟んだバーガーを置き、クリーミーなケソブロンコチーズソースを豪快にトッピング。フライドポテト付き。

\2,390 (税込\2,629)

■ FONDUE-IT LOADED POTATO SKINS (5 pieces) / フォンデュ イット ローデッドポテトスキン (5個)

アツアツに熱した鉄板に、ポテトをくり抜きチーズとベーコンをトッピングしたポテトスキンを盛り付け、上からクリーミーで濃厚なケソブロンコチーズソースを豪快に盛り付けました、お好みでサワークリームソースを付けてお召し上がりください。

\1,390 (税込\1,529)

ISLAND DAY DREAM ・ HAWAIIAN MAI TAI

■Hawaiian Mai Tai / ハワイアン マイタイ

プレミアムゴールドラム、トリプルセック、ライムジュース、アーモンドシロップ、パイナップルジュース、ダークラム

\840 (税込\924)

■Island Day Dream / アイランド デイ ドリーム (ノンアルコール)

パイナップルジュース、アガベサワーミックス、ポメグラネイトシロップ、パッションフルーツシロップ

\680 (税込\748)

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。

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TGIフライデーズとは

『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI FRIDAYS

TGI フライデーズ 全13店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

■神奈川芸術劇場店

神奈川県横浜市中区山下町281

KAAT神奈川芸術劇場 1階

TEL: 050-1724-9418

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/

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