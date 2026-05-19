卒業後に“絵本作家デビュー”を目指せる絵本の学校発。WCC 365+1レーベル出版記念イベント「365+1の絵本たち」を名古屋で開催

株式会社三恵社

株式会社三恵社は、絵本作家を目指す人のための学校「ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校」名古屋校にて、卒業生による絵本レーベル「WCC 365+1レーベル」の出版記念イベント『365+1の絵本たち』を、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、Sankei Lab.（サンケイラボ）3F アートギャラリーにて開催します。

本イベントでは、「ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校」の卒業生から生まれた絵本作家たちが集まり、自身の絵本や雑貨の販売を行うほか、絵本の読み聞かせ、バルーンアーティストによるイベント、365+1レーベル編集部によるマル秘トークショーなどを実施します。

また、イベント期間中は会場を開放し、来場者が絵本を自由に読むことができるスペースも用意します。絵本を読む楽しさ、作家と出会う喜び、そして「学び」から「出版」へつながる新しい絵本作家デビューの形を体感できる2日間です。

「365+1レーベル」とは

WCC 365+1レーベル出版記念イベント「365+1の絵本たち」案内チラシWCC 365+1レーベル出版記念イベント「365+1の絵本たち」案内チラシ

「365+1レーベル」は、東京本校・名古屋校の2校で運営している「ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校」の卒業生だけが絵本を発行できる出版レーベルです。

絵本の学校では、絵本作家になるために必要な考え方、作品づくりの技術、編集者や絵本作家による実践的な指導を通じて、卒業後に絵本作家としてデビューできる力を身につけることを目指しています。

365+1レーベルは、そこで学んだ力を活かし、卒業生が実際に絵本を出版するための仕組みとして展開しています。「絵本を学ぶ場所」と「出版して届ける場所」が一体となった、他にはない取り組みです。

卒業後に夢を叶えた作家たちの作品が集まるイベント

今回のイベントには、365+1レーベルから絵本を発行した作家を中心に、11名の作家が参加予定です。

会場では、作家本人から直接作品の話を聞きながら絵本を購入できるほか、雑貨販売やイベント企画も楽しめます。絵本づくりに関心のある方、子どもと一緒に絵本を楽しみたい方、将来絵本作家を目指したい方に向けて、絵本の魅力と作家デビューまでの道のりを感じていただける内容です。

主なイベント内容

・365+1レーベル作家による絵本販売

・絵本関連雑貨の販売

・バルーンアーティストによるバルーンイベント

・絵本の読み聞かせ

・365+1レーベル編集部によるマル秘トークショー

・会場開放による絵本閲覧スペース

5月23日（土）14:00からバルーンアーティストによるイベント、5月24日（日）13:30から365+1レーベル編集部によるトークショー、他にも絵本の読み聞かせやぬり絵コーナーの設置も予定しています。

「ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校」について

「ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校」は、絵本作家を目指す人のための学校です。

2014年に東京で開校され、WCC（ウーマンクリエイターズカレッジ）絵本の学校は、絵本の学びを通して創造力、表現力、物語を形にする力を育ててきました。名古屋校では、出版社が運営する学校ならではの少数精鋭の授業、卒業後の仕事につながるカリキュラム、現場で役立つ授業、編集者や絵本作家による指導などを特徴としています。

2026年7月からは、名古屋校第4期の開講を予定しており、現在新学期生を募集しています。

開催概要

イベント名：WCC 365+1レーベル出版記念イベント「365+1の絵本たち」

開催日：2026年5月23日（土）・24日（日）

時間：10:00～17:00

会場：Sankei Lab.（サンケイラボ）3F アートギャラリー

所在地：愛知県名古屋市北区中丸町2-35-2

入場料：無料

主催：株式会社三恵社、ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校 名古屋校

協力：ウーマンクリエイターズカレッジ 絵本の学校 東京本校、株式会社アンサンブル、卒業生有志一同

問合せ先：052-915-5211 （代表受付 10:00-17:00 ※土曜・日曜定休）

URL : https://nagoya.woman-college.com/

今後の展開

株式会社三恵社では、「学ぶ」だけで終わらず、卒業後に作品を「出版し、読者へ届ける」ことまでを支援する仕組みとして、絵本の学校と365+1レーベルの取り組みを展開しています。

今後も、絵本作家を目指す人が学び、作品を生み出し、社会へ発信していく機会を広げることで、新しい絵本作家のデビューと、絵本文化の発展に貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社三恵社

所在地：愛知県名古屋市北区中丸町2-35-2

事業内容：出版、印刷、デザイン事業ほか

関連施設：Sankei Lab.（サンケイラボ）