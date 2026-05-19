カーブジェン、「AI for Science」事業支援：ライフサイエンス・医療特化のAI導入伴走支援サービスを提供開始

カーブジェン株式会社

カーブジェン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島正和、以下「当社」)は、ライフサイエンス・医療領域の研究者の皆様を対象としたAI導入サービス「AI for Science 伴走支援」の提供を本日より開始しましたのでお知らせいたします。本サービスは、2026年3月31日に文部科学省が策定した「AI for Scienceの推進に向けた基本的な戦略方針」、ならびに同方針に基づく「AI for Scienceによる科学研究革新プログラム」(AI for Science革新的研究推進事業(ARiSE)、AI for Science萌芽的挑戦研究創出事業(SPReAD)等)の推進に呼応し、研究者の皆様がAI for Scienceに挑戦される際の伴走パートナーとしてご活用いただくことを想定しています。当社が保有するクラウドAIモデル開発プラットフォーム「CarbConnect(R)(カーブコネクト)」と、医療機器ソフトウェア(SaMD)開発を通じて培った薬事・QMS対応の知見を融合し、ライフサイエンス研究現場のAI実装を加速いたします。

AI for Science

サービス紹介ページ：https://carbgem.com/carbgem_ai_for_science_lp/(https://carbgem.com/carbgem_ai_for_science_lp/)

◆ 開発の背景

近年、AIを科学研究の高度化・加速化に活用する「AI for Science」の潮流が世界的に拡大しています。日本においても文部科学省が2026年3月に「AI for Scienceの推進に向けた基本的な戦略方針」を策定し、同方針に基づく「AI for Scienceによる科学研究革新プログラム」として、フラッグシップ事業「AI for Science革新的研究推進事業(ARiSE)」と裾野拡大型の「AI for Science萌芽的挑戦研究創出事業(SPReAD)」を立ち上げ、研究者によるAI活用の加速を支援しています。

特にSPReAD事業は、「１.迅速な支援、２.AI導入に必要な伴走支援、３.独創的研究の芽出し支援」を3本柱とし、これまでAIと接点が薄かった研究者にも門戸を開く方針が示されています。一方、研究現場では以下のような課題が依然として存在します。

- AIモデルがPoC(概念実証)止まりで社会実装に至らない- 計算資源の確保や薬事・品質管理対応のハードルが高い- ライフサイエンス・医療特有のデータ構造と研究プロセスを理解した開発パートナーが少ない

当社は、国立健康危機管理研究機構（JIHS）や神戸大学と共に『医療機器ソフトウェア(SaMD)「BiTTE(R)-Urine」』*の開発や、東京大学大学院農学生命科学研究科との共同研究をはじめとする産官学連携の実績を豊富に有しております。これらの知見をパッケージ化することで、研究者の皆様がAI for Scienceに挑戦される際の伴走パートナーとして、PoCから社会実装までを一気通貫で支援する伴走型サービスを構築いたしました。

*医療機器ソフトウェア(SaMD)「BiTTE(R)-Urine」：(承認番号：30600BZX00247000、製造業者・販売業者：カーブジェン株式会社東京データラボ、製造販売業者：ネクスジェン株式会社東京データラボ、)

◆ サービスの主な特長

■ 1. ライフサイエンス・医療特化の専門性

医療画像解析、ゲノム解析、創薬ターゲット探索、シミュレーション等、ライフサイエンス・医療領域特有のデータ構造と研究プロセスを理解した上で、課題に応じた最適なAIモデル設計をご提案いたします。

■ 2. SaMD・薬事対応の経験を活かした社会実装支援

医療機器ソフトウェアの開発・QMS構築・薬事レビューの実績を持つチームが、研究成果の社会実装フェーズまでを見据えた伴走支援を提供いたします。

■ 3. クラウドAIモデル開発プラットフォーム「CarbConnect(R)」の活用

セキュアな環境下でAIモデルの開発・検証・運用を一元的に行えるクラウドプラットフォーム「CarbConnect(R)」を活用し、計算資源の確保、データ整備、モデル開発、コミュニケーションをワンストップで実現いたします。

◆ 一般的なAI開発支援との違い

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100867/table/32_1_65f5cf693c9d0d8c1b1794f6c11eb044.jpg?v=202605191051 ]

◆ 3つの伴走支援メニューと計算資源バウチャー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100867/table/32_2_de03c67c048e84582971db3ec177f822.jpg?v=202605191051 ]

◆ 想定ユースケース

◆ 対応する研究テーマ例

- 医療画像解析: 病理画像・内視鏡画像・放射線画像等のAIモデル開発と社会実装支援- ゲノム解析: 大規模ゲノムデータの解析パイプライン構築とAIモデル設計- 創薬ターゲット探索: 文献・実験データを統合したターゲット候補抽出AIの開発- シミュレーション: バイオインフォマティクス領域のシミュレーションモデル構築- 大学・研究機関の研究室単位での導入: SPReAD等の公的研究費を活用したAI for Science関連研究の伴走支援

医療画像解析 / ゲノム解析 / 創薬ターゲット探索 / シミュレーション / AIモデル開発 / データドリブン研究 等

◆ ライフサイエンスAI実装の実績

当社は、ライフサイエンス・医療領域における20件以上のAI実装プロジェクトを推進してまいりました。代表的な事例として、慶應義塾大学医学部、長崎医療センターとの共同研究などが挙げられます。また、日本国内のみならず、米国・ASEAN等におけるグローバル展開も進めております。

◆ 今後の展望

当社は、本サービスの提供を通じて、文部科学省「AI for Scienceによる科学研究革新プログラム」の推進に呼応し、研究者の皆様によるAI for Scienceへの挑戦を伴走支援してまいります。あわせて、産官学連携・共創を一層強化し、ライフサイエンス領域のDX/AIソリューションをグローバルに展開してまいります。

◆ サービス概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100867/table/32_3_03ca2630f3775da770165775e900a8bc.jpg?v=202605191051 ]

◆ 会社概要

カーブジェンは、プログラム医療機器(SaMD)の承認取得をはじめとする先進的な技術を通じて、ライフサイエンス分野における診断支援、研究の効率化、品質管理の標準化・自動化を推進しています。熟練技術者の不足や地域の格差といった社会課題の解決に取り組み、正確かつ迅速な結果を提供することで、医療や産業の現場を支援しています。

2026年2月にはインド政府主催「AI Impact Summit 2026 - 世界TOP10」(https://carbgem.com/news-20260218/)に選出されたほか、東京都主催「Tokyo Social Innovation Tech Award 2024」、第38回 中小企業優秀新技術・新製品賞ソフトウエア部門「優秀賞」(https://carbgem.com/news-20260416/)を受賞するなど、国内外で数々のアワードを受賞。産官学との連携によるオープンイノベーションを通じて、未来の地域・医療・研究の共創にも力を注いでいます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/100867/table/32_4_d62ea2ac52b77a57007edc5a79a304af.jpg?v=202605191051 ]