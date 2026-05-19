『Tukusi AI』、第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会（5/29-31、京都）に出展

Tukusi株式会社

Tukusi株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：石川爽一朗）は、2026年5月30日（土）・31日（日）の二日間、国立京都国際会館で開催される「第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会」の機器展示ブースに出展いたします。当日は、AI Native医療情報処理統合プラットフォーム『Tukusi AI』のデモンストレーションを実施し、医療現場の業務フローをなめらかに接続・効率化するDXの形をご紹介します。

■ 出展の背景とブースの見どころ

医療現場では、紙の書類や多様なITシステムが混在することによる情報の分断や、事務的な入力業務による負担の増加が課題となっています。

今回の展示ブースでは、すでに複数の医療法人様において実装されている具体的なユースケース（FAX書類の自動仕分け、音声や書類によるカルテ下書きの作成など）を交えながら、Tukusi AIがどのように現場の課題を解決するのか、操作画面や活用イメージをご案内いたします。

■ Tukusi AIについて

Tukusi AIの仕組み

Tukusi AIは、人と技術の自然な融和を目指して開発されたAI Nativeな医療情報処理プラットフォームです。医療従事者がシステム入力に縛られることなく、目の前の患者との対話やケアに集中できるよう、音声や書類のやり取りといった現場の自然な振る舞いをAIが受け止め、デジタル資産として整理しながら、医療機関全体の情報連携と一連の業務フローをなめらかに接続・効率化します。 機能や料金の詳細はサービスWEBサイト(https://about.tukusi.net)をご確認ください。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159224/table/6_1_a65fa1f64e5f416d563f97c25b0b2834.jpg?v=202605191051 ]

■ 企業情報

会社名：Tukusi株式会社

所在地：京都府京都市下京区玉津島町294

代表者：石川 爽一朗