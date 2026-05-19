【東京ばな奈】黒猫ぶにゃんこの弟分、ミケネコ「ももまる」参上！夏限定“白桃バナナ味”。全国通販も

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、『東京ばな奈ももまる 白桃バナナ味、「見ぃつけたっ」』を2026年6月1日(月)より販売いたします。

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして売上世界一(※2)を獲得しました！みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで187種類以上の商品を生み出しています。

※1：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

チャームポイントはおなかの桃印！やんちゃなミケネコ「ももまる」

そんな「東京ばな奈」で人気なのが可愛いアニマルシリーズ！中でも特に人気の黒猫「ぶにゃんこ」に、この度“弟分”が出来ました。その名もミケネコ「ももまる」！おなかの桃印を自慢げに見せる、いたずらっ子の子ネコです。ももまると一緒に、大冒険のはじまりはじまり～！

ミケネコ柄のスポンジに白桃バナナカスタードクリームがとろ～り

ももまる

桃から生まれた「ももまる」参上！ミケネコ柄に焼き上げたスポンジケーキは、子ネコみたいにふわっふわ。中には白桃バナナカスタードがた～っぷり入っています。ジューシーな白桃と、ほんのり甘いバナナの組み合わせ。爽やかさの中にとろりとしたコクを感じる、新感覚の美味しさです。見た目の可愛さだけじゃない、本格桃スイーツ「ももまる」。暑い夏にはひんやり冷やして、アイスティーといっしょにどうぞ。

ももまるは全部で6種類。ハートのももまるに出会えるかニャ？

福を呼ぶ“招き猫”ポーズのももまるに、お口に手を添えてにこっと笑うももまる、まったり顔のももまるなど、その愛らしいポーズや表情にもご注目！中でも、お腹の桃印をくるっとひっくり返して「ハート」にしたももまるに出会えたらとってもラッキー♪お気に入りのももまるを探してみてね。

※ お菓子の絵柄はランダムです。1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

商品情報

東京ばな奈ももまる 白桃バナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入

【商品名】東京ばな奈ももまる 白桃バナナ味、「見ぃつけたっ」

【価 格】4個入 756円(本体価格700円)、8個入 1,404円(本体価格1,300円)、12個入 2,095円(本体価格1,940円)

【期 間】2026年6月1日(月)～9月9日(水)頃

※表示の価格は参考小売価格です。

店舗情報

■東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅八重洲北口改札外）

■東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

■羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台3番前

■羽田空港 第一ターミナル 東京食賓館 Eゲート前

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合がございます。

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

通販情報

『東京ばな奈ももまる 白桃バナナ味、「見ぃつけたっ」』8個入は下記公式通販でもお買い求めいただけます。

2026年6月1日(月)10:00~ 受付開始

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cb-momomr/(https://www.paqtomog.com/shop/c/cb-momomr/)



パクとモグスイーツショップ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000372/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000372/)



パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/45cbceaf2e5.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/45cbceaf2e5.html)

2026年6月2日(火)10:00~ 受付開始

パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-bnn-momo/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-bnn-momo/)

※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。

※4個入、12個入の取り扱いはございません。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。