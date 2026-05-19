Shuttlerock BBF、「動画完全視聴」をトリガーにした X マイレージキャンペーンが実施可能に。「コンテンツ視聴の誘導 & ブランド・商品への理解促進」を目的とした施策へのサポートを強化

シャトルロックジャパン株式会社「動画完全視聴 (動画を最後まで視聴)」をトリガーに、マイルを付与するX マイレージキャンペーン（シャトルロックジャパン株式会社提供）

シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光 展意、以下、シャトルロックジャパン）は、X (Twitter) マイレージキャンペーン向けWebページで「動画コンテンツを最後まで視聴すること」が抽選におけるマイル獲得対象となるトリガーを提供したことをお知らせいたします。

これにより、ユーザーの複数アクションによるエンゲージメント獲得だけではなく、視聴誘導までを図ると同時に、X (Twitter) ポスト内で伝えきれないブランドや商品・サービスなどに関する詳細情報を動画コンテンツを通じて伝えることで、理解促進に貢献します。

「マイレージキャンペーン」資料を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-mileage/X (Twitter) マイレージキャンペーンのフローや設定可能な条件など、より詳細な情報をまとめています。

◆ X マイレージキャンペーンとは

マイレージキャンペーン（マイルキャンペーン）とは、リポストやいいねなど複数のアクションをユーザーが実行することで、各アクションに応じてマイルが加算され、その累計マイルに応じて賞品に応募できるキャンペーンです。

複数のアクションは、企業があらかじめ指定した「ターゲットポスト」に対して行うことができるため、より拡散させたい過去のポストやキャンペーン投稿など自由に選択ができます。

「動画完全視聴 (動画を最後まで視聴)」をトリガーに、マイルを付与するX マイレージキャンペーンフロー■ マイレージキャンペーンフロー- X (Twitter) アカウントをフォロー- キャンペーン用Webページに遷移- X (Twitter)のアカウントでのログイン認証を許可- X (Twitter) と Webページで指定のアクションを行い、マイレージ（マイル）を獲得- 貯まったマイレージ（マイル）で、好きな賞品に応募■ マイレージ（マイル）付与対象として設定可能なアクション

フォローに続く、以下のユーザーによるアクションのことです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/199_1_1a89d3a7c9137d60a2f9cc53a78fd9f7.jpg?v=202605191051 ]

X マイレージキャンペーンをご体験いただけるデモ体験を実施中です。

以下のボタンをクリックしてぜひお試しください。

「Shuttlerock BBF for X マイレージキャンペーン」無料・デモ体験専用ページ（シャトルロックジャパン株式会社制作）

マイレージキャンペーン のデモを体験する :https://bbf.shuttlerock.com/mileage/lottery/entryX (Twitter) アカウント上やWeb上でアクションを行うと、マイルが自動付与され、ページを更新すると加算されたマイルをご確認いただけます。

◆ 「動画完全視聴」トリガーのリリース背景

シャトルロックジャパンは、すでに X (Twitter) マイレージキャンペーンを提供しております。その中で、キャンペーンをご支援している企業様から、以下のようなご要望の声を多くいただきました。

・動画を最後まで見てもらえるキャンペーンを実施したい

・X (Twitter) や Webページ上のテキストでは伝えきれない情報を動画コンテンツで伝えたい

そこでシャトルロックジャパンは、キャンペーンを通じて動画を最後まで視聴することを参加条件に含めるキャンペーン施策を実現するため、「動画完全視聴」トリガーを提供開始しました。

「マイレージキャンペーン」資料を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-mileage/X (Twitter) マイレージキャンペーンのフローや設定可能な条件など、より詳細な情報をまとめています。

◆「動画完全視聴」トリガーのご利用メリット

「動画完全視聴」をキャンペーンの参加条件とすることで、動画コンテンツの視聴を誘導することができます。また、動画視聴後、X (Twitter) にポストできるボタンを追加することで、メンションとキーワード（ハッシュタグ）にキャンペーンページ遷移リンクを付けてポストしてもらうことができます。

これにより、SNS上のエンゲージメント獲得にとどまらず、コンテンツの視聴誘導と理解促進につながるキャンペーン設計を実現することができます。

1. 視覚的・聴覚的に情報を伝え、ブランドや商品などの理解促進

ユーザーが動画を最後まで完全に視聴するため、より視覚的・聴覚的に情報を伝えてテキストよりもユーザーの記憶に残りやすい施策として活用できます。

2. 動画を早送りできない仕様にカスタマイズ可能

シークバーの表示・非表示など、企業のご要望に応じてカスタマイズできます。 シークバーを非表示にすると早送りができないため、離脱せず最後まで視聴してもらうことができます。

3. 1つのキャンペーンで、エンゲージメントの獲得と理解促進を実現

企業アカウントのフォローとリポスト、いいね、リプライなどの参加条件に、さらに動画完全視聴を加えることで、情報拡散と同時に動画コンテンツの視聴を通じて理解を深めてもらうことができます。

4. 限定コンテンツの公開で、参加意欲向上による応募誘導

動画コンテンツをキャンペーン参加者限定で視聴可能にすることで、「参加すれば限定コンテンツが見られる」という期待感を醸成し、ブランドや商品のファンを中心に参加率・参加意欲の向上につなげます。

5. X (Twitter) でのさらなる拡散とUGC獲得

動画視聴後、ユーザーがタップするだけで、メンションとキーワード（ハッシュタグ）付きの投稿画面が立ち上がり、そのまま X (Twitter) へポストできるボタンを追加することで、UGC創出を促進し、キャンペーン情報やコンテンツ情報の拡散につなげることができます。

◆ 「動画完全視聴」トリガーを備えた X マイレージキャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」Shuttlerock BBF for X (Twitter) マイレージキャンペーン（シャトルロックジャパン株式会社提供）

マイレージキャンペーン（マイルキャンペーン）とは、リポストやいいねなど複数のアクションをユーザーが実行することで、各アクションに応じてマイルが加算され、その累計マイルに応じて賞品に応募できるキャンペーンです。

以下のボタンをクリックで、マイレージキャンペーンの参加フローや活用例などより詳細の内容をご確認いただけます。

■ こんな方に「X マイレージキャンペーン」をおすすめ

■ X マイレージキャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」ならではの特徴

- キャンペーンポストだけではなく、複数のオーガニックポストを拡散させたい方- 1つのキャンペーンで、情報拡散・エンゲージメント獲得・理解促進・UGC創出を実現したい方- 企画から設定、運用まで、一括で対応してほしい方

▪️案件が決まっていなくてもOK。企画・設計 ～ 管理画面への設定・運用 ～ 事務局まで、トータルサポート

▪️1,000社以上の代理店・ブランドの導入実績と7,000件以上のキャンペーン実施実績有

▪️X (Twitter) / TikTok / LINE / Instagram を横断してSNSキャンペーン支援

▪️SNS媒体に最適なクリエイティブ（画像、動画、Webページなど）制作サービスの提供

▪️お問い合わせ対応や発送などキャンペーン事務局代行サービスの提供（単体利用もOK）

資料をダウンロードする :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-mileage/X (Twitter) マイレージキャンペーンの詳細やキャンペーンフローをご紹介しています。

◆ 今後について

シャトルロックジャパンは、マイレージキャンペーンにおいて、レシート応募をマイル対象とするトリガーや累計獲得マイルに応じて閲覧できるコンテンツを出しわける機能などの拡充を予定しております。

今後、シャトルロックジャパンは、企業のマーケティング成果の最大化に向けて、エンゲージメント獲得から理解促進・売上創出につながる施策を実現できるよう支援してまいります。

シャトルロックジャパン株式会社

主要9大SNSオフィシャルパートナー・X (Twitter) 広告 認定代理店（シャトルロックジャパン株式会社）

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)（Shuttlerock Studio）まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/199_2_f2b90f1d7c7b67737b64dc1e7821a448.jpg?v=202605191051 ]