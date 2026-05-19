アトリエ福岡百道店グランドオープンのお知らせ

GG.SUPPLY株式会社

福岡発のアグリ・フードテックスタートアップであるGG.SUPPLY株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：上杉 仁）は、都市型農業と高付加価値野菜を軸とした新拠点「アトリエ福岡百道店」を、 2026年5月18日（月）にグランドオープンいたしました。

本施設は、「都会の畑」をコンセプトに、都市の中で“育てる・届ける・食べる”を再構築する、新しい都市型食農モデルの実証拠点として展開いたします。

【福岡から“都市型食農インフラ”を創る】

GG.SUPPLY株式会社は、高付加価値野菜の生産・販売・店舗展開を行う福岡発スタートアップです。

同社は、「都市の中で農業を再定義する」ことをテーマに、

・都市型栽培モデル

・食とウェルネスの融合

・ホテル・商業施設との連携

・未利用空間の農業活用

・高機能野菜の開発

などに取り組んでいます。

今回グランドオープンした「アトリエ福岡百道店」は、その思想を体現するフラッグシップ拠点となります。

【 “都会の畑”という新しい価値提案 】

アトリエ福岡百道店では、単なる食販に留まらず、

・生産背景が見える食

・健康価値を持つ野菜

・都市生活者と農業の接点

・食を通じたコミュニティ形成

を実現する空間づくりを目指しています。

また今後は、

・ホテル等との連携

・医療・ウェルネス施設との連携

・地域事業者との共創モデル

など、都市空間そのものを“食の生産拠点”へ転換する取り組みを推進してまいります。

【背景｜なぜ今「都市型農業」なのか】

近年、サステナビリティや健康志向の高まりを背景に、「どこで、誰が、どのように育てたか」が食の価値として重視される時代へと変化しています。

一方で都市部では、

・食料供給の分断

・生産現場との距離

・空間の遊休化

・健康課題

など、多くの社会課題が顕在化しています。

GG.SUPPLY株式会社は、都市型農業を単なる栽培事業ではなく、“都市課題を解決するインフラ”として位置付けています。

※代表コメント

GG.SUPPLY株式会社

代表取締役 上杉 仁

「私たちは“コンクリートの上でも農業はできる”という考えで事業を進めています。

アトリエ福岡百道店は、都市の中に農と食の価値を再実装する第一歩です。

福岡というチャレンジしやすい都市から、全国へ向けて新しい都市型食の供給モデルを発信していきたいと考えています。」

■ 今後の展望

GG.SUPPLY株式会社は今後、

・都市型農業モデルの横展開

・不動産・ホテル業界との協業

・高付加価値野菜ブランド開発

・地域共創型プロジェクト

・食×ウェルネス事業

を推進し、福岡発スタートアップとして、新しい都市型食農産業の構築を目指してまいります。

■ 店舗概要

【店舗名】

アトリエ福岡百道店

【グランドオープン】

2026年5月18日（月）

【所在地】

福岡県福岡市早良区西新6-10-58

【運営会社】

GG.SUPPLY株式会社

■ 会社概要

【会社名】

GG.SUPPLY株式会社

代表取締役 上杉 仁

【所在地】

福岡県福岡市中央区赤坂1-5-11 アバンダント89ビル 601

【事業内容】

・店舗事業

・水耕栽培による野菜生産・販売

・都市型農業モデル構築

・植物工場の運営管理・フランチャイズ展開

■ 本件に関するお問い合わせ先

GG.SUPPLY株式会社

TEL：092-707-3920

E-mail：info@ggsupply.co.jp