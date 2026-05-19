【亀田総合病院で磨かれたプロの衛生管理を、AIが完全再現】現場写真から汚れを解析し、最適配置を実現するAI清掃シフト管理アプリ「SOZY」2026年5月19日より提供開始

株式会社ビジー・ビー

株式会社ビジー・ビー（本社：東京都、以下「当社」）および株式会社プラナ（代表取締役：松本忠男）は、松本氏が亀田総合病院の環境整備部門で培ってきた高度な衛生管理手法をシステム化し、AI衛生管理・清掃シフト最適化プラットフォーム「SOZY（ソジー）」（https://sozy.info/）を共同で開発し、2026年5月19日（火）より提供を開始いたします。

■ 背景：清掃業界の「勘と経験」をデジタル化し、人手不足を解消

清掃・衛生管理業界では、深刻な人手不足と、ベテランスタッフの知見に頼った「属人化」が大きな課題となっています。当社は、病院清掃の国内トップランナーである亀田総合病院、および数多くの医療機関でコンサルティングを手掛ける松本忠男氏の知見をAIに学習させ、誰でも専門家レベルの衛生管理が可能となるソリューションを開発しました。

亀田総合病院で磨かれたプロの技術をAIで再現■ 「SOZY」の3つの革新的機能

AI汚れ原因解析エンジン

現場の写真を撮影するだけで、AIが汚れの種類・原因・最適な除去方法を瞬時に特定。40年にわたる松本氏の専門ノウハウに基づいた的確な指示を提示します。

週次衛生分析レポート

蓄積された画像データから、汚れの発生傾向を週次で分析。場当たり的な清掃から、データに基づいた「予防清掃」への転換を実現します。

インテリジェント・シフト配置

解析された汚れの負荷状況に基づき、最適なスキルを持つスタッフを適切な場所へ自動配置。現場の稼働効率を最大化します。

■ 導入実績と今後の展開

既に日本屈指の医療水準を誇る亀田総合病院での導入が決定しており、今後は松本氏がコンサルティングを行う国立病院、県立病院等の大規模医療機関へ順次展開いたします。

また、医療現場で培った高精度の解析ロジックを応用し、今後はオフィスビルや賃貸住宅をはじめとする広範なビルメンテナンス領域への展開を加速させてまいります。既に各業界の主要各社より多くのお問い合わせをいただいており、順次実証実験および導入を進めていく予定です。

■ 共同開発者：松本 忠男氏 プロフィール松本忠男氏

亀田総合病院 環境整備課 課長 / 株式会社プラナ 代表取締役

病院清掃・衛生管理の第一人者として、全国の医療機関や公共施設のコンサルティングを多数歴任。その知見をデジタル化した「SOZY（ソジー）」により、清掃業界のDXを推進する。

【実績】

病院清掃40年

亀田総合病院などで清掃システムを構築

深圳市（中国）の大規模病院でも環境整備を指導中

著書17冊／テレビ出演120回以上

Dyson、エステー、大王製紙、PUDUなどの新製品のPR、監修

■ 株式会社クリーンシステム科学研究所（月刊ビルクリーニング発行）代表取締役社長 坂上逸樹 様からの応援メッセージ月間ビルクリーニング

建築物を長期にわたり、衛生的で、美しく、機能的に使いつづけるために、清掃業務はなくてはならない仕事です。

SOZYなら、必要最小限のオペレーションで清掃効果を最大限に引き出すことが可能です。清掃に求められる清潔さと高品質、そして働く人たちの意欲もきっと高まることでしょう。

これまでの清掃の常識を一気に飛び越えた松本忠男さんの実行力に感謝しかありません。

■共同開発会社：株式会社ビジー・ビー 代表取締役 牟田口 陽介からのコメント

弊社はAIとデータ分析を通じ現場の課題解決に注力してきました。SOZYは松本忠男氏の専門知見と弊社のAI技術を融合させ、衛生管理の暗黙知を可視化・標準化するものです。本サービスで医療・介護現場の負担軽減と安心の提供に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プラナ 広報担当

Email:mail@prana1997.com

https://sozy.info/(https://sozy.info/)



株式会社ビジー・ビー SOZY担当

お問い合わせ：info.sozy@busybee.co.jp(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC7wb498D4k1BxmSu_F1Njfjg727vYw24JJHVgDe71--yGQg/viewform)

電話：03-3470-3171

https://busybee.co.jp/(https://busybee.co.jp/)