[令和出版] 濱崎 真美著：『誰も教えてくれない 手相50の真実 ― ２万人以上を鑑定して見えてきた誤解と本質 ―』発売のお知らせ

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書籍紹介

「結婚線があれば結婚できる」「財運線がないからお金が貯まらない」――

そんな手相の言葉に振り回され、どこか違和感を覚えたことはありませんか。

手相には多くの解釈がありますが、「この線があればこうなる」といった単純なルールだけで人生を判断することはできません。

本書では、米国在住の手相家である著者が、2万人以上の手を鑑定してきた経験をもとに、手相についてよくある50の疑問を一つひとつ丁寧に解説します。結婚線、財運線、神秘十字線、フィッシュ線など、巷で語られるさまざまなサインを取り上げながら、その意味や背景をわかりやすく検証します。

手相は、運命を決めつけるものではありません。

手のひらに刻まれた線を正しく理解することで、自分自身の性質や人生の流れをより深く読み解くことができます。

「この線があればこうなる」という決めつけに疑問を感じている人、手相をもっと正しく理解したい人に向けた一冊です。

《目次》

はじめに

第一章 恋愛編

第二章 性格編

第三章 仕事編

第四章 お金編

第五章 健康編

第六章 雑学編

おわりに

著者プロフィール

ニューヨークの手相占い師

濱崎 真美 はまさき まさみ（Masami Hamasaki）

米国法人 NY Teso, LLC 代表

ニューヨークを拠点に活動する手相研究家・鑑定士。在米19年、鑑定歴20年。大学在学中より手相の研究・鑑定を開始し、2007年に渡米。不動産営業で全米トップの成績を収めた後、物流企業での営業職を経て2019年に手相鑑定師として独立。手相を構造的に分析し、意思決定の方向性を明確化する独自の鑑定スタイルで、国内外のクライアントに向けたセッション、VIPコンサルティング、講座を提供している。また、手相と併用して鑑定で利用する霊視能力にも高い定評がある。2023年 New York Teso, LLC 設立。2026年初の著書を出版予定。剣道五段。

著者サイト

ニューヨーク手相鑑定 | NY TESO Palmistry(https://www.newyorkteso.com/)

書籍情報

書名：誰も教えてくれない 手相50の真実 ― ２万人以上を鑑定して見えてきた誤解と本質 ―

著者：濱崎 真美

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2026年4月27日

判型：四六判

定価（印刷書籍版）：1,500円本体＋税

定価（電子書籍版）：1,000円本体＋税

ISBN：978-4-909993-32-8

販売：Amazon

詳細URL：https://reiwasyuppan.jp/books/teso50/

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TEL ：050-3159-6003（代表）

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