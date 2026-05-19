「成長は、暮らしを削らない。」フリーランスの経営を静かに整えるSaaS「G-Quol」を正式リリース

GRCEED株式会社

GRCEED株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:今関 太陽、以下「当社」)は、

フリーランス・個人事業主のための経営管理SaaS『G-Quol(ジークオル)』を、

本日2026年5月19日より正式に提供開始いたしました。

https://www.grceed.co.jp/2026/05/19/release/

■ ブランドプロミス

成長は、暮らしを削らない。

Growth, without giving up your life.

フリーランス・個人事業主にとって、事業の成長と、

暮らしの静けさは、しばしばトレードオフの関係に置かれます。

稼ぐほど、月末の請求作業に週末が奪われる。

案件が増えるほど、来月の見通しが感覚頼りになる。

事業が育つほど、自分自身が削られていく――

私たちは、この構造を終わらせたいと考えています。

G-Quolは、「成長は、暮らしを削らない。」を、

個人事業主の毎日に実装するためのプロダクトです。

■ 背景 ― "会計の前の経営"という、手つかずの領域

2024年11月に施行された「フリーランス新法」により、

フリーランスを取り巻く外側の環境は大きく改善されました。

しかし、フリーランス本人の"内側の経営"――

案件の進行、稼働の可視化、請求の状態、売上の見通し――は、

依然としてスプレッドシート・メモ帳・カレンダー・会計ソフトに分散したままです。

freee・マネーフォワードに代表される会計ソフトは"お金の記録"を担いますが、

その手前にある「経営そのもの」――すなわち案件と稼働から見える事業の現在地は、

依然として個人の脳内でのみ統合されています。



G-Quolは、この"会計の手前"にある空白領域を、一本化するために設計されました。

■ 3つのコア機能

G-Quolは、以下の3つの領域を一本化します。

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1. 案件と契約を、ひとつに

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案件・取引先・契約書を、ひとつの案件に紐づけて管理。

どの仕事が、どこまで進んでいるのか。

一目で、静かに把握できます。

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2. 稼働を、数字に変える ★推しポイント

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働いた時間は、ただの記録ではなく、経営の原資です。

案件別・取引先別に稼働を積み上げることで、

どの仕事が、どれだけの価値を生んでいるのかが見えてきます。

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3. 請求まで、止めない

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案件と稼働の情報から、そのまま請求書を発行。

月末作業が軽くなり、月次の経営の現在地が、

いつでも見えるようになります。

■ 3つのペルソナを想定した設計

G-Quolは、異なる働き方に寄り添う設計を採用しています。

・フリーランスデザイナー

複数案件が同時並行で走る働き方向け

・個人コンサルタント

顧問契約と単発案件が混在する働き方向け

・映像制作者

工程ごとに稼働が分かれる長期案件向け

■ "やらないこと"を明言する、開かれたSaaS

G-Quolは、会計ソフトの代替ではありません。

以下の領域は、会計ソフト等との併用を前提としています。

・仕訳・記帳・税務処理

・経費精算・立替精算

・入金管理・入金消込

機能を多く載せることではなく、やらないことを明言することで、

個人事業主が経営の各領域において最適なツールを選択できる、

開かれたSaaSであることを目指しています。



■ 提供概要

・サービス名 : G-Quol(ジークオル)

・提供開始日 : 2026年5月19日

・対応 : インボイス制度対応/フリーランス新法対応/

Googleカレンダー連携

・料金 : Light \780 / Standard \1,480 / Pro \2,680

(月額・税込、年契約15%OFF)

・トライアル : 14日間無料(クレジットカード登録不要)

・対象 : フリーランス・個人事業主

・サービスURL: https://www.grceed.co.jp/g-quol/

■ 代表コメント

「先般の提言で申し上げた通り、フリーランス新法で外側の環境は整いましたが、

本人の内側の経営は依然として手つかずでした。

"成長は、暮らしを削らない。"

――この約束を、今日からプロダクトとして実行に移します。

早く伸びるより、長く伸びる。

機能を増やすより、やらないことを明言する。

フリーランスの自由が、事務作業に殺されない時代を、G-Quolとともに作っていきます。」

― 株式会社GRCEED 代表取締役 今関 太陽

■ 今後の展開

当社は本日の正式提供開始を皮切りに、フリーランス・個人事業主向けの経営管理領域において、

継続的な機能拡充とパートナー提携を推進してまいります。

"成長は、暮らしを削らない。"という思想を、

個人事業主のあたりまえとする日まで、

プロダクトを磨き続けます。

■ 会社概要

会社名 : GRCEED株式会社

設立 : 2026年1月

所在地 : 東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第六葉山ビル4階

代表者 : 代表取締役 今関 太陽

事業内容 : SaaS開発・運営、IT導入支援、経営支援

URL : https://www.grceed.co.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ先

GRCEED株式会社 広報担当

Email: contact@grceed.com

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