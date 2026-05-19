「成長は、暮らしを削らない。」フリーランスの経営を静かに整えるSaaS「G-Quol」を正式リリース
GRCEED株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:今関 太陽、以下「当社」)は、
フリーランス・個人事業主のための経営管理SaaS『G-Quol(ジークオル)』を、
本日2026年5月19日より正式に提供開始いたしました。
https://www.grceed.co.jp/2026/05/19/release/
■ ブランドプロミス
成長は、暮らしを削らない。
Growth, without giving up your life.
フリーランス・個人事業主にとって、事業の成長と、
暮らしの静けさは、しばしばトレードオフの関係に置かれます。
稼ぐほど、月末の請求作業に週末が奪われる。
案件が増えるほど、来月の見通しが感覚頼りになる。
事業が育つほど、自分自身が削られていく――
私たちは、この構造を終わらせたいと考えています。
G-Quolは、「成長は、暮らしを削らない。」を、
個人事業主の毎日に実装するためのプロダクトです。
■ 背景 ― "会計の前の経営"という、手つかずの領域
2024年11月に施行された「フリーランス新法」により、
フリーランスを取り巻く外側の環境は大きく改善されました。
しかし、フリーランス本人の"内側の経営"――
案件の進行、稼働の可視化、請求の状態、売上の見通し――は、
依然としてスプレッドシート・メモ帳・カレンダー・会計ソフトに分散したままです。
freee・マネーフォワードに代表される会計ソフトは"お金の記録"を担いますが、
その手前にある「経営そのもの」――すなわち案件と稼働から見える事業の現在地は、
依然として個人の脳内でのみ統合されています。
G-Quolは、この"会計の手前"にある空白領域を、一本化するために設計されました。
■ 3つのコア機能
G-Quolは、以下の3つの領域を一本化します。
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1. 案件と契約を、ひとつに
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案件・取引先・契約書を、ひとつの案件に紐づけて管理。
どの仕事が、どこまで進んでいるのか。
一目で、静かに把握できます。
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2. 稼働を、数字に変える ★推しポイント
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働いた時間は、ただの記録ではなく、経営の原資です。
案件別・取引先別に稼働を積み上げることで、
どの仕事が、どれだけの価値を生んでいるのかが見えてきます。
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3. 請求まで、止めない
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案件と稼働の情報から、そのまま請求書を発行。
月末作業が軽くなり、月次の経営の現在地が、
いつでも見えるようになります。
■ 3つのペルソナを想定した設計
G-Quolは、異なる働き方に寄り添う設計を採用しています。
・フリーランスデザイナー
複数案件が同時並行で走る働き方向け
・個人コンサルタント
顧問契約と単発案件が混在する働き方向け
・映像制作者
工程ごとに稼働が分かれる長期案件向け
■ "やらないこと"を明言する、開かれたSaaS
G-Quolは、会計ソフトの代替ではありません。
以下の領域は、会計ソフト等との併用を前提としています。
・仕訳・記帳・税務処理
・経費精算・立替精算
・入金管理・入金消込
機能を多く載せることではなく、やらないことを明言することで、
個人事業主が経営の各領域において最適なツールを選択できる、
開かれたSaaSであることを目指しています。
■ 提供概要
・サービス名 : G-Quol(ジークオル)
・提供開始日 : 2026年5月19日
・対応 : インボイス制度対応/フリーランス新法対応/
Googleカレンダー連携
・料金 : Light \780 / Standard \1,480 / Pro \2,680
(月額・税込、年契約15%OFF)
・トライアル : 14日間無料(クレジットカード登録不要)
・対象 : フリーランス・個人事業主
・サービスURL: https://www.grceed.co.jp/g-quol/
■ 代表コメント
「先般の提言で申し上げた通り、フリーランス新法で外側の環境は整いましたが、
本人の内側の経営は依然として手つかずでした。
"成長は、暮らしを削らない。"
――この約束を、今日からプロダクトとして実行に移します。
早く伸びるより、長く伸びる。
機能を増やすより、やらないことを明言する。
フリーランスの自由が、事務作業に殺されない時代を、G-Quolとともに作っていきます。」
― 株式会社GRCEED 代表取締役 今関 太陽
■ 今後の展開
当社は本日の正式提供開始を皮切りに、フリーランス・個人事業主向けの経営管理領域において、
継続的な機能拡充とパートナー提携を推進してまいります。
"成長は、暮らしを削らない。"という思想を、
個人事業主のあたりまえとする日まで、
プロダクトを磨き続けます。
■ 会社概要
会社名 : GRCEED株式会社
設立 : 2026年1月
所在地 : 東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第六葉山ビル4階
代表者 : 代表取締役 今関 太陽
事業内容 : SaaS開発・運営、IT導入支援、経営支援
URL : https://www.grceed.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
GRCEED株式会社 広報担当
Email: contact@grceed.com
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