「成長は、暮らしを削らない。」フリーランスの経営を静かに整えるSaaS「G-Quol」を正式リリース

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GRCEED株式会社

GRCEED株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:今関 太陽、以下「当社」)は、


フリーランス・個人事業主のための経営管理SaaS『G-Quol(ジークオル)』を、


本日2026年5月19日より正式に提供開始いたしました。



https://www.grceed.co.jp/2026/05/19/release/

■ ブランドプロミス


成長は、暮らしを削らない。


Growth, without giving up your life.



フリーランス・個人事業主にとって、事業の成長と、


暮らしの静けさは、しばしばトレードオフの関係に置かれます。



稼ぐほど、月末の請求作業に週末が奪われる。


案件が増えるほど、来月の見通しが感覚頼りになる。


事業が育つほど、自分自身が削られていく――



私たちは、この構造を終わらせたいと考えています。



G-Quolは、「成長は、暮らしを削らない。」を、


個人事業主の毎日に実装するためのプロダクトです。



■ 背景 ― "会計の前の経営"という、手つかずの領域


2024年11月に施行された「フリーランス新法」により、


フリーランスを取り巻く外側の環境は大きく改善されました。



しかし、フリーランス本人の"内側の経営"――


案件の進行、稼働の可視化、請求の状態、売上の見通し――は、


依然としてスプレッドシート・メモ帳・カレンダー・会計ソフトに分散したままです。



freee・マネーフォワードに代表される会計ソフトは"お金の記録"を担いますが、


その手前にある「経営そのもの」――すなわち案件と稼働から見える事業の現在地は、


依然として個人の脳内でのみ統合されています。



G-Quolは、この"会計の手前"にある空白領域を、一本化するために設計されました。



■ 3つのコア機能


G-Quolは、以下の3つの領域を一本化します。


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1. 案件と契約を、ひとつに


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案件・取引先・契約書を、ひとつの案件に紐づけて管理。


どの仕事が、どこまで進んでいるのか。


一目で、静かに把握できます。


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2. 稼働を、数字に変える ★推しポイント


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働いた時間は、ただの記録ではなく、経営の原資です。


案件別・取引先別に稼働を積み上げることで、


どの仕事が、どれだけの価値を生んでいるのかが見えてきます。


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3. 請求まで、止めない


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案件と稼働の情報から、そのまま請求書を発行。


月末作業が軽くなり、月次の経営の現在地が、


いつでも見えるようになります。



■ 3つのペルソナを想定した設計


G-Quolは、異なる働き方に寄り添う設計を採用しています。


・フリーランスデザイナー


複数案件が同時並行で走る働き方向け


・個人コンサルタント


顧問契約と単発案件が混在する働き方向け


・映像制作者


工程ごとに稼働が分かれる長期案件向け



■ "やらないこと"を明言する、開かれたSaaS


G-Quolは、会計ソフトの代替ではありません。


以下の領域は、会計ソフト等との併用を前提としています。


・仕訳・記帳・税務処理


・経費精算・立替精算


・入金管理・入金消込


機能を多く載せることではなく、やらないことを明言することで、


個人事業主が経営の各領域において最適なツールを選択できる、


開かれたSaaSであることを目指しています。



■ 提供概要


・サービス名 : G-Quol(ジークオル)


・提供開始日 : 2026年5月19日


・対応 　　 : インボイス制度対応/フリーランス新法対応/


　　　　Googleカレンダー連携


・料金　　 : Light \780 / Standard \1,480 / Pro \2,680


　　　　(月額・税込、年契約15%OFF)


・トライアル : 14日間無料(クレジットカード登録不要)


・対象 　　 : フリーランス・個人事業主


・サービスURL: https://www.grceed.co.jp/g-quol/



■ 代表コメント


「先般の提言で申し上げた通り、フリーランス新法で外側の環境は整いましたが、


本人の内側の経営は依然として手つかずでした。


"成長は、暮らしを削らない。"


――この約束を、今日からプロダクトとして実行に移します。


早く伸びるより、長く伸びる。


機能を増やすより、やらないことを明言する。


フリーランスの自由が、事務作業に殺されない時代を、G-Quolとともに作っていきます。」


― 株式会社GRCEED 代表取締役 今関 太陽



■ 今後の展開


当社は本日の正式提供開始を皮切りに、フリーランス・個人事業主向けの経営管理領域において、


継続的な機能拡充とパートナー提携を推進してまいります。


"成長は、暮らしを削らない。"という思想を、


個人事業主のあたりまえとする日まで、


プロダクトを磨き続けます。



■ 会社概要


会社名 : GRCEED株式会社


設立 : 2026年1月


所在地 : 東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第六葉山ビル4階


代表者 : 代表取締役 今関 太陽


事業内容 : SaaS開発・運営、IT導入支援、経営支援


URL : https://www.grceed.co.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ先


GRCEED株式会社 広報担当


Email: contact@grceed.com


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